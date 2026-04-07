Cosa leggo oggi? 3 saggi per capire chi siamo tra mente, mito e storia”

Oggi più che mai, tra cambiamenti sociali, crisi identitarie e trasformazioni culturali profonde, leggere saggi significa allenare lo sguardo critico e imparare a stare nel presente con maggiore consapevolezza.

In questa selezione, tre titoli che affrontano temi diversi ma complementari: dalla storia alla cultura, fino alle dinamiche contemporanee che attraversano le nostre vite. Tre libri per fermarsi, riflettere e capire qualcosa in più, del mondo, ma anche di noi stessi.

3 saggi per scoprire se stessi

La mente delle donne ” di Raffaella Rumiati , Editori Laterza

C’è un punto da cui partire, e questo libro lo chiarisce fin dalle prime pagine: parlare di “mente femminile” significa entrare in un territorio complesso, fragile, continuamente attraversato da interpretazioni biologiche, culturali e politiche. In “La mente delle donne”, Raffaella Rumiati costruisce un saggio che non cerca risposte semplici, ma smonta con precisione chirurgica le semplificazioni che da decenni, se non secoli, condizionano il modo in cui pensiamo alle differenze tra uomini e donne.

Il cuore del libro sta proprio qui: nell’idea che non esista una dicotomia netta e immutabile tra cervello maschile e femminile. Rumiati, neuroscienziata, affronta il tema con rigore scientifico ma senza mai perdere il contatto con il dibattito sociale contemporaneo. Il risultato è un testo che dialoga continuamente tra laboratorio e vita quotidiana, tra dati e percezioni, tra scienza e stereotipo.

Uno degli aspetti più interessanti è il modo in cui il saggio affronta il tema dell’empatia, spesso considerata una caratteristica “naturalmente” femminile. Qui, invece, diventa un terreno di riflessione più ampio: una capacità preziosa, sì, ma anche ambigua, che può guidare scelte morali quanto esporre a vulnerabilità e manipolazioni. Non è una qualità da idealizzare, ma da comprendere nella sua complessità.

Allo stesso modo, il libro si muove tra altri nodi cruciali: il rapporto tra donne e discipline scientifiche, in particolare la matematica, la costruzione dell’identità di genere nei primi anni di vita, il peso dell’educazione e delle aspettative sociali. Rumiati mostra come molti divari non siano il risultato di una predisposizione innata, ma di un sistema culturale che agisce in modo invisibile, fin dall’infanzia.

Centrale è anche il discorso sulla sessualità e sulla percezione del corpo, analizzato al di là dei tabù e delle narrazioni semplificate. Qui il saggio si apre a una riflessione più ampia sul controllo, sul consenso e sulla misoginia, affrontati non solo come fenomeni sociali, ma come costruzioni che hanno radici profonde anche nei meccanismi cognitivi e nelle dinamiche relazionali.

Ma ciò che rende davvero efficace “La mente delle donne” è il suo equilibrio: non cede mai né al determinismo biologico né a una visione puramente costruttivista. Piuttosto, insiste su un punto fondamentale: l’interazione tra biologia e ambiente è continua, dinamica, impossibile da ridurre a una formula unica. Ed è proprio questa complessità che va riconosciuta, soprattutto quando si parla di diritti, opportunità e rappresentazione.

È un saggio che si legge con facilità ma lascia tracce profonde, perché obbliga a mettere in discussione convinzioni radicate. Non offre risposte definitive, ma strumenti. E in un momento storico in cui il dibattito sul genere è spesso polarizzato, questo è forse il suo valore più grande: riportare la discussione su un piano informato, critico, consapevole.

Raffaella Rumiati è una neuroscienziata e docente universitaria italiana, tra le principali studiose nel campo delle basi neurali del comportamento e dei processi cognitivi. Ha lavorato a lungo tra Italia e Stati Uniti, contribuendo a rendere accessibili al grande pubblico temi complessi legati al cervello e alle differenze individuali. Nei suoi saggi unisce rigore scientifico e capacità divulgativa, con particolare attenzione ai temi dell’identità, del genere e dell’interazione tra biologia e cultura.

“Narciso. Variazioni sul mito” di Sonia Macrì parte con l”esplorazione del mito di Narciso che non è una storia fissa, ma un organismo vivo, capace di trasformarsi nel tempo, di attraversare epoche, linguaggi e sensibilità diverse senza perdere la sua forza originaria.

Il saggio si costruisce come un viaggio stratificato dentro la tradizione occidentale, a partire dalla versione più celebre, quella di Ovidio, fino ad arrivare alle riletture moderne e contemporanee. Ma Macrì non si limita a ricostruire una genealogia del mito: ciò che le interessa è osservare come ogni epoca abbia reinterpretato Narciso in base alle proprie ossessioni, paure e desideri.

Il punto di partenza è noto: un giovane si innamora del proprio riflesso, incapace di riconoscerlo come tale. Eppure, già qui il libro introduce una frattura importante. Narciso non è semplicemente il simbolo della vanità, come spesso viene ridotto nell’immaginario comune. È piuttosto una figura tragica, intrappolata in un inganno percettivo, vittima di un desiderio che non può essere soddisfatto perché non può essere riconosciuto.

Macrì esplora poi le molteplici variazioni del mito: dalla punizione inflitta da Eros per un amore rifiutato, fino alle versioni più ambigue in cui il riflesso diventa quello di un altro — una sorella perduta, un doppio, un’ombra. In queste declinazioni, Narciso smette di essere un individuo e diventa una figura liminale, sospesa tra identità e alterità, tra io e altro.

Uno degli aspetti più affascinanti del saggio è l’attenzione alla dimensione poetica. Autori come Rainer Maria Rilke, Federico García Lorca o Jorge Luis Borges vengono letti come interpreti di un Narciso nuovo, non più solo simbolo di chi si ama troppo, ma di chi non riesce a conoscersi davvero. Il riflesso diventa allora metafora della scrittura stessa, della creazione artistica come tentativo di afferrare qualcosa che sfugge.

Il libro insiste molto su questa idea di sdoppiamento: il mito di Narciso è, in fondo, una storia di specchi, di illusioni, di identità che si costruiscono e si dissolvono nello sguardo. E in questo senso parla in modo potentissimo anche al presente, in un’epoca ossessionata dall’immagine, dall’autorappresentazione, dal bisogno di riconoscimento.

La scrittura di Macrì è limpida ma densa, capace di attraversare secoli di letteratura senza mai diventare accademica o distante. È un saggio che si legge come un racconto critico, in cui ogni autore citato aggiunge una tessera a un mosaico più ampio.

Alla fine, ciò che resta è una consapevolezza sottile: Narciso non è solo un mito del passato, ma una figura che continua a interrogarci. Non tanto su quanto ci amiamo, ma su quanto riusciamo davvero a vederci.

Sonia Macrì è una studiosa e saggista italiana che si occupa di letteratura, mito e cultura contemporanea. Nei suoi lavori esplora il modo in cui le narrazioni antiche continuano a influenzare il presente, con uno stile che unisce rigore critico e capacità divulgativa. I suoi saggi si distinguono per l’attenzione alle trasformazioni dei miti nel tempo e per una lettura attuale, capace di dialogare con le inquietudini della modernità.

“Vite leggendarie” di Giorgio Ieranò si muove in uno spazio intermedio, dove i confini tra storia e mito diventano porosi, e i personaggi reali assumono la stessa aura degli eroi antichi.

Dopo aver raccontato dèi e figure mitologiche, Ieranò compie qui un passaggio affascinante: porta al centro uomini e donne realmente esistiti, ma già percepiti dai contemporanei come figure straordinarie. Non si tratta, quindi, di una semplice raccolta biografica, ma di una vera e propria narrazione corale della Grecia classica, in cui ogni protagonista diventa il simbolo di una tensione, di un’epoca, di una contraddizione.

Il libro si apre con figure come Solone, legislatore e poeta, che incarna l’idea di una sapienza politica capace di dialogare con il mito — basti pensare al suo viaggio in Egitto e al racconto di Atlantide. Già qui si percepisce il tono dell’opera: la storia non è mai isolata, ma intrecciata a racconti, leggende, immaginari.

Poi arriva Pericle, figura centrale e ambigua, simbolo della grandezza di Atene ma anche delle sue derive imperialiste. Ieranò non lo santifica: ne mostra le luci e le ombre, restituendo un leader complesso, attraversato da tensioni che parlano ancora al presente. È uno dei punti di forza del libro: evitare ogni idealizzazione, lasciando emergere la contraddizione come chiave interpretativa.

La narrazione si anima ulteriormente con i protagonisti delle guerre persiane: Leonida, eroe tragico per eccellenza, e Temistocle, stratega brillante ma destinato all’esilio. Qui la storia assume una dimensione quasi teatrale, fatta di scelte estreme, di gloria e caduta, di destino e responsabilità.

Ma Ieranò non si limita agli uomini. Inserisce anche figure femminili come Aspasia ed Elpinice, restituendo loro uno spazio che spesso la narrazione storica tradizionale tende a ridurre. Sono presenze fondamentali, perché mostrano come anche in una società profondamente patriarcale esistessero voci capaci di influenzare la politica, la cultura, il pensiero.

Tra i ritratti più intensi c’è quello di Alcibiade, figura magnetica e scandalosa, e soprattutto quello di Socrate, qui raccontato non solo come filosofo, ma come uomo immerso nelle dinamiche del suo tempo, fino alla condanna a morte. La sua vicenda diventa il simbolo di una città che, nel momento di massima grandezza, si rivela incapace di tollerare il dissenso.

Il libro si chiude con Alessandro Magno, figura di passaggio tra due epoche: ultimo grande protagonista della Grecia classica e al tempo stesso inizio di un mondo nuovo. Con lui, la storia si fa definitivamente leggenda, e la leggenda storia.

Lo stile di Ieranò è scorrevole, narrativo, ma sempre preciso. Non appesantisce mai il racconto con eccessi accademici, riuscendo a rendere accessibile un materiale complesso senza banalizzarlo. È un saggio che si legge come un romanzo storico, ma con la solidità di una ricerca rigorosa.

Alla fine, ciò che resta è una sensazione chiara: queste vite non appartengono solo al passato. Continuano a parlarci perché incarnano le stesse domande che attraversano il presente — sul potere, sulla libertà, sull’ambizione, sulla fragilità umana.

Giorgio Ieranò è un docente universitario e studioso di letteratura greca, noto per la sua capacità di raccontare il mondo antico in modo accessibile e coinvolgente. Nei suoi libri unisce rigore filologico e talento narrativo, trasformando miti e vicende storiche in storie vive, capaci di dialogare con il presente.