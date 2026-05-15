In libreria per Sellerio l’ultimo atteso capitolo dedicato al Vicequestore più amato e scorbutico del giallo contemporaneo. Un viaggio tra i sapori di una Roma perduta e il gelo di un presente che non dà tregua.

C’è un rito che ogni lettore di noir italiano compie ormai con religiosa puntualità: attendere il ritorno di Rocco Schiavone. Più che il desiderio di un nuovo caso poliziesco, si tratta proprio di un bisogno viscerale per i fan del personaggio di Antonio Manzini di ritrovare un amico scomodo, un uomo spigoloso, un romano “esiliato” tra le vette gelide della Valle d’Aosta che, con il suo loden e le sue Clarks perennemente bagnate, è diventato lo specchio delle nostre stesse contraddizioni.

L’annuncio della pubblicazione de “I tramezzini di Rocco Schiavone” segna un momento importante per la narrativa contemporanea. Antonio Manzini, con la consueta maestria, ci riporta nel mondo del Vicequestore, ma questa volta lo fa attraverso una lente particolare, capace di mescolare il presente investigativo con le radici profonde di un passato che non smette mai di bussare alla porta.

Il fenomeno Rocco Schiavone: oltre il poliziesco

Perché Rocco Schiavone piace così tanto? Analizzare il suo fenomeno significa scavare nell’evoluzione del genere giallo in Italia. Se per anni siamo stati abituati a commissari rassicuranti e ligi al dovere, Schiavone rompe ogni schema preconcetto. È un poliziotto che odia il suo lavoro, che classifica le “rotture di coglioni” in gradi di intensità (dal sesto grado in su si entra nel territorio del dramma), che fuma spinelli in ufficio e che mantiene legami pericolosamente ambigui con il sottobosco criminale della Capitale.

Eppure, dietro la maschera del cinismo e della maleducazione, batte il cuore di un uomo profondamente ferito. La perdita di Marina, la moglie uccisa in un attentato anni prima, non è un semplice espediente narrativo, ma il perno attorno cui ruota tutta l’esistenza del personaggio. Schiavone parla con il suo fantasma, vive in un dialogo costante con ciò che ha perduto, rendendo la sua solitudine non un peso, ma una condizione esistenziale in cui molti lettori si riconoscono.

“I tramezzini di Rocco Schiavone”: un ritorno alle origini

In questa nuova uscita, il titolo stesso evoca una dimensione domestica, quasi nostalgica. I tramezzini sono il simbolo di una Roma vissuta velocemente, tra i bar di Trastevere e le lunghe ombre del Lungotevere. Manzini ci conduce in una narrazione che promette di esplorare quegli angoli non ancora illuminati della vita di Rocco, forse meno legati all’azione pura e più alla memoria sensoriale.

Il libro si inserisce in quel filone di racconti e romanzi brevi che la casa editrice Sellerio cura con dedizione, permettendo all’autore di focalizzarsi meno sulla struttura complessa del “procedural” e più sull’atmosfera, sul dettaglio psicologico, sulla battuta fulminante che nasconde una verità amara.

Il contrasto tra la solarità (seppur caotica) di Roma e il grigiore nevoso di Aosta continua a essere il motore immobile della serie: un conflitto geografico che riflette lo stato d’animo di un uomo che si sente sempre nel posto sbagliato.

La scrittura di Antonio Manzini

Non si può parlare del successo di Schiavone senza lodare la penna di Antonio Manzini. Allievo di Andrea Camilleri, Manzini ha ereditato dal Maestro la capacità di creare un linguaggio vivo, pulsante. Se Montalbano aveva il suo siciliano inventato, Schiavone ha il suo romano verace, asciutto, che non concede nulla al decoro ma punta dritto all’essenza delle cose.

La sua scrittura è cinematografica – d’altronde Manzini nasce come attore e sceneggiatore – e questo ha permesso una transizione perfetta verso il piccolo schermo, dove l’interpretazione di Marco Giallini ha dato al personaggio il volto definitivo nell’immaginario collettivo. Ma è sulla pagina scritta che Rocco mantiene la sua purezza più autentica. Leggere Manzini significa ridere di gusto per una freddura di Schiavone e, un attimo dopo, sentire un nodo alla gola per una sua riflessione sulla vecchiaia, sulla perdita o sulla lealtà.

Perché non lasciarsi sfuggire questo libro

L’uscita de “I tramezzini di Rocco Schiavone” è l’occasione per i neofiti di approcciarsi a questo universo narrativo e per i fan storici di aggiungere un tassello fondamentale al mosaico. In un’epoca di eroi senza macchia o di thriller eccessivamente cruenti, la serie di Manzini ci offre una via di fuga diversa: una narrazione che parla di lealtà, di tradimenti e della fatica di restare umani in un mondo che sembra aver perso la bussola.

Rocco Schiavone resta lì, con le sue scarpe distrutte dal fango e il suo cuore blindato, a ricordarci che non siamo soli nelle nostre “rotture” quotidiane. E noi non vediamo l’ora di sederci a quel tavolo con lui, magari dividendo proprio uno di quei tramezzini, per ascoltare cosa ha ancora da dirci.

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