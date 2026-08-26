“I sette assassini di Reiko Miori” come i thriller giapponesi stanno cambiando il giallo

Scopri come I sette assassini di Reiko Miori stanno cambiando e modellano i gialli e i thriller non solo giapponesi, ma della narrativa internazionale

Per decenni il thriller giapponese è rimasto una passione per pochi lettori occidentali. Non è il caso di “I sette assassini di Reiko Miori”.

Oggi, invece, romanzi provenienti dal Giappone conquistano classifiche e passaparola grazie a un modo diverso di costruire il mistero. Se molta narrativa poliziesca occidentale punta sull’azione o sul ritmo serrato, quella giapponese preferisce trasformare il delitto in un enigma logico, quasi un esperimento mentale in cui il lettore è chiamato a mettere continuamente in discussione ciò che crede di sapere.

I sette assassini di Reiko Miori, di Mikihiko Renjō, si inserisce perfettamente in questa tradizione, proponendo un’idea narrativa tanto semplice quanto destabilizzante: se sette persone confessano lo stesso omicidio e nessuna mente, chi è davvero l’assassino?

“I sette assassini di Reiko Miori” di Mikihiko Renjō, Newton Compton editore

Reiko Miori è la top model più famosa del Giappone. Quando viene trovata assassinata nel suo appartamento, tutti gli indizi sembrano puntare verso il dottor Sasahara, suo ex fidanzato. L’uomo, però, continua a proclamarsi innocente e affida al proprio assistente, Hamano, il compito di trovare il vero colpevole prima che sia troppo tardi.

L’indagine prende una direzione inattesa quando vengono individuate sette persone che avevano ottimi motivi per odiare la vittima. Una dopo l’altra confessano il delitto. Il dettaglio più inquietante è che ogni confessione coincide perfettamente con gli elementi raccolti sulla scena del crimine. Nessuno sembra mentire, ma è evidente che non possono aver ucciso tutti la stessa persona.

È un punto di partenza che ribalta le regole classiche del giallo e costringe il lettore a rivedere continuamente ogni ipotesi.

Il fascino del mystery giapponese

Negli ultimi anni il thriller giapponese ha conquistato lettori in tutto il mondo grazie alla sua capacità di reinventare continuamente i meccanismi dell’indagine.

Autori come Seishi Yokomizo, Keigo Higashino e Yukito Ayatsuji hanno mostrato come il mistero possa diventare quasi un gioco matematico, dove ogni dettaglio possiede un significato preciso e ogni informazione può cambiare completamente la prospettiva. In questo contesto Mikihiko Renjō sceglie una strada ancora diversa: non nasconde il colpevole, ma moltiplica le verità possibili.

Il risultato è un romanzo che non si limita a chiedere “chi ha ucciso?”, ma si interroga sul valore stesso delle prove, delle testimonianze e della memoria.

La verità è davvero una sola?

È proprio questa la riflessione più interessante del romanzo. Siamo abituati a pensare che ogni delitto abbia una sola ricostruzione corretta, ma I sette assassini di Reiko Miori mette in crisi questa convinzione. Le confessioni sono coerenti, credibili e compatibili con gli indizi. Eppure si escludono a vicenda.

Il thriller diventa così anche una riflessione sul modo in cui interpretiamo la realtà. Quanto possiamo fidarci delle prove? Quanto conta il punto di vista di chi racconta una storia? Esiste davvero una verità assoluta oppure ogni vicenda può essere osservata da prospettive differenti?

Sono domande che superano il semplice intrattenimento e avvicinano il romanzo ai grandi enigmi della narrativa contemporanea.

Un delitto che parla anche della società

La scelta di avere come vittima una celebre top model non è casuale. La figura di Reiko Miori richiama immediatamente il mondo dell’immagine, della fama e delle aspettative sociali. Dietro la sua morte si nasconde una rete di rapporti, rancori e ambizioni che riflette una società dove il successo può trasformarsi rapidamente in isolamento e ostilità. Il romanzo utilizza così il meccanismo del giallo per osservare anche le tensioni del Giappone contemporaneo, dove l’apparenza pubblica spesso convive con fragilità private.

Leggere “I sette assassini di Reiko Miori”

Chi ama i thriller costruiti sui colpi di scena troverà pane per i propri denti, ma il vero punto di forza del romanzo è la sua capacità di mettere continuamente in discussione le regole del genere. Più che una semplice caccia al colpevole, è un raffinato rompicapo narrativo che invita il lettore a partecipare attivamente all’indagine.

Ed è proprio questa una delle caratteristiche più affascinanti del mystery giapponese: non offre soltanto suspense, ma trasforma ogni pagina in una sfida intellettuale. Quando il libro si chiude, ciò che resta non è soltanto la soluzione del caso, ma la sensazione che la verità, in fondo, sia sempre molto più complessa di quanto appaia.