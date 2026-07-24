Heartstopper finalmente la serie completa!

Heartstopper con l’arrivo del sesto e ultimo volume della graphic novel di Alice Oseman si conclude un percorso iniziato quasi dieci anni fa come webcomic e diventato, nel tempo, uno dei fenomeni editoriali più importanti degli ultimi anni. Tradotta in decine di lingue e adattata da Netflix in una serie che ha conquistato pubblico e critica, Heartstopper ha…

Heartstopper con l’arrivo del sesto e ultimo volume della graphic novel di Alice Oseman si conclude un percorso iniziato quasi dieci anni fa come webcomic e diventato, nel tempo, uno dei fenomeni editoriali più importanti degli ultimi anni.

Tradotta in decine di lingue e adattata da Netflix in una serie che ha conquistato pubblico e critica, Heartstopper ha saputo parlare soprattutto ai più giovani senza rinunciare a conquistare anche lettori adulti. Il motivo è semplice: sotto la storia d’amore tra Nick Nelson e Charlie Spring si nasconde un racconto molto più ampio, che parla della scoperta di sé, dell’amicizia, della salute mentale, della paura di non essere accettati e della possibilità di costruire relazioni sane.

La conclusione della serie non rappresenta soltanto la fine di una storia, ma la chiusura di un’opera che ha contribuito a ridefinire la rappresentazione dell’amore queer nella narrativa illustrata contemporanea.

Heartstopper di Alice Oseman, Mondadori

Quando il primo volume si apre, Charlie e Nick sono due studenti della stessa scuola che non hanno mai avuto occasione di conoscersi davvero. Tutto cambia quando vengono fatti sedere uno accanto all’altro. Da quell’amicizia spontanea nasce lentamente qualcosa di più, anche se Charlie è convinto di essersi innamorato di una persona che non potrà mai ricambiare i suoi sentimenti.

Alice Oseman costruisce il loro rapporto senza ricorrere a grandi colpi di scena. Sono i piccoli gesti, le conversazioni, gli sguardi e le esitazioni a dare forma alla relazione. È proprio questa scelta narrativa a rendere Heartstopper così autentico. I protagonisti non sono eroi straordinari, ma adolescenti che cercano di capire chi sono e quale posto occupano nel mondo.

Il primo volume pone le basi di tutto ciò che seguirà: la scoperta dell’amore, il coraggio di mettersi in gioco e la nascita di una relazione fondata sul rispetto reciproco.

Un romance che sceglie la gentilezza

Molti romance contemporanei costruiscono il conflitto sulla tossicità della relazione o sull’incomprensione continua tra i protagonisti. Alice Oseman percorre una strada diversa. Nick e Charlie attraversano momenti difficili, ma imparano ad affrontarli insieme.

Questo non significa che la serie presenti un mondo ideale. Nel corso dei sei volumi trovano spazio il bullismo, il coming out, i disturbi alimentari, l’ansia, le aspettative familiari e la paura del futuro. Tuttavia nessuno di questi temi viene utilizzato come semplice espediente narrativo. Oseman li affronta con grande delicatezza, mostrando quanto sia importante chiedere aiuto e costruire una rete di persone capaci di ascoltare.

È probabilmente questo uno degli aspetti che ha reso Heartstopper così significativo per tanti lettori: raccontare che una relazione sana non elimina i problemi, ma può diventare uno spazio sicuro nel quale affrontarli.

Un fenomeno editoriale che ha cambiato la rappresentazione queer

Il successo di Heartstopper arriva in un momento in cui le storie LGBTQIA+ stanno conquistando sempre più spazio nelle librerie, ma il fumetto di Alice Oseman ha avuto un ruolo particolare.

Per molti anni gran parte della narrativa queer è stata caratterizzata da finali tragici o da conflitti incentrati esclusivamente sull’omofobia. Pur senza ignorare le difficoltà che molti ragazzi continuano ad affrontare, Heartstopper sceglie di raccontare anche la possibilità della felicità. Non propone personaggi perfetti, ma giovani che possono sbagliare, crescere, amare e immaginare un futuro.

È questa normalizzazione, più che l’eccezionalità della vicenda, ad aver reso l’opera un punto di riferimento per una nuova generazione di lettori.

L’ultimo volume: crescere significa anche imparare a lasciarsi cambiare

Nel sesto e conclusivo volume Nick e Charlie non devono più chiedersi se il loro amore sia reale. Tutti li conoscono come una coppia ormai consolidata. La sfida diventa un’altra: immaginare il futuro.

Charlie è impegnato nella rappresentanza studentesca, mentre Nick si prepara all’università. Per la prima volta i due ragazzi sono costretti a confrontarsi con una domanda che riguarda molte coppie adolescenti: cosa succede quando la vita prende direzioni diverse?

Alice Oseman affronta questa fase senza tradire lo spirito della serie. Non cerca il dramma a tutti i costi, ma racconta quel momento delicato in cui crescere significa accettare il cambiamento senza perdere ciò che rende autentico un legame.

È una conclusione coerente con l’intera opera. Se il primo volume parlava della scoperta dell’amore, l’ultimo racconta come quell’amore possa continuare a evolversi insieme alle persone che lo vivono.

Un finale che lascia qualcosa

Con la conclusione di Heartstopper non termina soltanto una storia d’amore. Si chiude un percorso editoriale che ha dimostrato come sia possibile raccontare il romance adolescenziale con profondità, leggerezza e rispetto per i propri personaggi.

Nick e Charlie resteranno probabilmente una delle coppie più riconoscibili della narrativa contemporanea non perché abbiano vissuto una storia straordinaria, ma perché Alice Oseman ha saputo ricordare ai lettori che anche i sentimenti più semplici meritano di essere raccontati con sincerità. In un panorama in cui il conflitto spesso prevale sulla tenerezza, Heartstopper ha scelto di fare della gentilezza il proprio tratto distintivo, ed è forse questa la ragione più profonda del suo successo.