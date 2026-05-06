Harry Potter e il sapore della magia: arriva in Italia la “Stagione della Burrobirra”

Warner Bros. porta in Italia la “Stagione della Burrobirra”: il 9 e 10 maggio 2026 tour a Milano e Bologna con diverse iniziative a tema per celebrare il 25° del primo film della saga di Harry Potter

Il mondo di Harry Potter non smette mai di incantare. Se c’è un elemento che, più di ogni altro, è capace di evocare l’atmosfera calda e accogliente dei pub di Hogsmeade o della Sala Comune di Grifondoro, quello è senza dubbio la Burrobirra. Simbolo di convivialità e conforto, questa bevanda iconica valica i confini delle pagine scritte per diventare protagonista di un evento senza precedenti nel nostro Paese.

In occasione del 25° anniversario dell’uscita nelle sale di Harry Potter e la Pietra Filosofale, Warner Bros. Discovery Italia ha annunciato ufficialmente il tour italiano dedicato alla Stagione della Burrobirra. Un’iniziativa che promette di riunire fan di tutte le età in un abbraccio fatto di nostalgia, gusto e, naturalmente, un pizzico di magia.

Un viaggio sensoriale tra Milano e Bologna

La celebrazione, che si inserisce in un quadro di festeggiamenti globali che dureranno per tutto il 2026, toccherà l’Italia con due tappe imperdibili. Un truck brandizzato “Harry Potter Butterbeer Season” porterà un pezzo del Mondo Magico nelle piazze italiane. Si inizia il 9 Maggio a Milano, nella moderna cornice di Piazza Tre Torri, nel quartiere CityLife, per proseguire il 10 maggio a Bologna, in Piazza XX Settembre. In entrambi i giorni, dalle 10:00 alle 19:00, i visitatori potranno immergersi in un’area a tema ispirata ai celebri pub della saga.

Il tour, oltre a dare l’opportunità di scattare foto memorabili in appositi spazi dedicati, proporrà anche un momento di autentica condivisione: i fan potranno infatti rilassarsi con giochi da tavolo ispirati alle avventure di Harry, Ron e Hermione e, soprattutto, gustare un gelato gratuito ispirato alla Burrobirra (fino a esaurimento scorte).

La Burrobirra: da inchiostro a icona culturale

Introdotta per la prima volta nel romanzo Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, la Burrobirra è diventata rapidamente uno dei simboli più amati della saga. Se nei libri rappresentava il calore del focolare dopo una giornata fredda, oggi è il fulcro di un’iniziativa che celebra il gusto, il profumo e l’estetica di un universo che continua a prosperare a oltre 25 anni dal suo esordio.

La “Stagione della Burrobirra” è pensata proprio per questo: ogni anno, tra marzo e maggio, i fan di tutto il mondo sono invitati a riscoprire questo gusto iconico attraverso prodotti in edizione limitata e iniziative speciali. In Italia, oltre agli eventi di piazza, la magia si estende anche alla grande distribuzione: Carrefour ospiterà dal 3 al 10 maggio, nel punto vendita di CityLife a Milano, un corner dedicato dove trovare Cioccorane, caramelle di gelatina e altri prodotti a tema.

Magia sullo schermo e nel futuro

Per chi preferisce celebrare tra le mura domestiche, la casa della saga in Italia è ora la piattaforma HBO Max, dove sono disponibili tutti gli otto film originali. Inoltre, l’8 maggio, i canali televisivi Nove, DMAX e K2 trasmetteranno grafiche speciali e curiosità inedite sulla Burrobirra durante tutta la programmazione giornaliera.

Ma il 2026 è solo l’inizio. Mentre i fan attendono con trepidazione la nuova serie TV originale HBO basata sui libri, il calendario dei festeggiamenti per il venticinquennale prevede tappe fondamentali come il compleanno di Harry Potter (31 luglio) e il celebre “Back to Hogwarts” tra agosto e settembre.

Che siate maghi, streghe o semplici babbani, la Stagione della Burrobirra ci ricorda perché amiamo così tanto questa storia: perché ci fa sentire parte di una comunità, perché ci regala meraviglia e perché, come ogni buon libro, ci offre un rifugio sicuro e accogliente. Per restare aggiornati, il punto di riferimento rimane il sito ufficiale e i canali social di Harry Potter Italia.

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