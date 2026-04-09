“Half His Age” di Jennette McCurdy, il caso editoriale che sta scuotendo il pubblico

C’è un prima e un dopo Jennette McCurdy nel mondo dell’editoria contemporanea. Se nel 2022 il suo memoir dal titolo dirompente, “Sono contenta che mia mamma è morta” ha infranto i tabù sul trauma filiale e il lato oscuro della fama infantile, oggi l’autrice americana è tornata al centro del dibattito globale con il suo debutto nella narrativa: “Half His Age“.

Pubblicato negli Stati Uniti a gennaio 2026, il libro si è immediatamente imposto come un nuovo caso editoriale, confermando che la McCurdy non è solo una “celebrità che scrive”, ma una voce letteraria cruda, necessaria e profondamente consapevole.

“Half His Age” di Jennette McCurdy

Abbandonata la saggistica autobiografica, McCurdy sceglie la finzione per esplorare territori ancora più scivolosi. La protagonista è Waldo, una diciassettenne che vive ad Anchorage, in Alaska. Waldo è una ragazza “iper-funzionante”: si prende cura di una madre instabile e lavora da Victoria’s Secret, cercando di navigare il caos dell’adolescenza sotto il peso di una solitudine soffocante.

La svolta arriva quando Waldo inizia una relazione con il suo insegnante di scrittura creativa, Mr. Korgy, un uomo di quarant’anni, sposato e con un figlio. Attraverso questa premessa, McCurdy non scrive il classico romanzo di formazione, ma un “dramedy thriller” cupo e affilato che seziona le dinamiche di potere, il desiderio di essere visti e la rabbia femminile repressa.

Il successo all’estero: tra “dark humor” e disagio necessario

All’estero, la critica sta celebrando la capacità dell’autrice di mescolare una satira feroce sul consumismo e i social media con una narrazione psicologica disturbante. Il New York Times e le principali testate anglosassoni sottolineano come la McCurdy abbia evitato la trappola del “romance” tossico: il libro non romanticizza la relazione predatoria, ma la espone in tutta la sua miseria emotiva.

Sui social, in particolare su BookTok, il romanzo è già virale. I lettori lodano la voce di Waldo — descritta come cinica, brillante e disperatamente umana — e il coraggio dell’autrice di mettere a disagio il pubblico. La copertina stessa (un primo piano provocatorio che sfida l’osservatore) è diventata un simbolo di questa estetica “uncomfortable”.

Il verdetto del New York Times

Il prestigioso New York Times, all’interno della sezione Book Review, ha accolto il debutto della McCurdy con un’analisi folgorante, definendo Half His Age una sorta di “Lolita al contrario” (o “reverse Lolita”). La critica Brittany Newell ha lodato il coraggio dell’autrice nel costruire un romanzo che ha il ritmo incalzante di un film slasher, ma applicato alla psicologia del disorientamento adolescenziale.

Secondo il quotidiano newyorkese, la forza del libro risiede nel premiare il “lettore impavido”: quello disposto a seguire la protagonista Waldo in una spirale di decisioni autodistruttive alimentate da una fame di attenzioni quasi primordiale. Il Times sottolinea come la McCurdy sia riuscita a catturare perfettamente quell’apatia carica di rabbia tipica della giovinezza contemporanea, trasformando una relazione profondamente inappropriata in una lente d’ingrandimento sulle crepe del sogno americano e sulle dipendenze emotive nell’era del consumo sfrenato.

Il termometro di Goodreads

Su Goodreads, il romanzo è diventato un vero campo di battaglia intellettuale, mantenendo una media voto altissima nonostante la natura divisiva dei temi trattati. Molti lettori sottolineano come la prosa della McCurdy sia “affilata come un rasoio”, lodando la sua capacità di non cadere mai nel patetismo nonostante la tragicità degli eventi.

Nelle sezioni dei commenti, il dibattito si infiamma soprattutto attorno alla figura di Waldo: c’è chi la considera l’anti-eroina perfetta per la Generazione Z e chi, invece, ammette di aver provato un profondo disagio fisico durante la lettura, segno che l’obiettivo dell’autrice di scuotere le coscienze è stato pienamente raggiunto.

Le “Review” più popolari evidenziano un punto comune: Half His Age non è un libro che si legge per svago, ma un’esperienza che si “subisce” e si elabora per giorni dopo aver chiuso l’ultima pagina, rendendolo di fatto uno dei titoli più recensiti e discussi della prima metà del 2026.

Quando arriva in Italia

Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale per l’edizione italiana, le trattative sono febbrili. Considerando che il precedente memoir è stato un successo incredibile per Mondadori, è molto probabile che la casa editrice milanese (o un altro grande gruppo come Feltrinelli o Einaudi, sempre attenti ai fenomeni culturali esteri) ne acquisisca i diritti per portarlo in libreria tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. La curiosità del pubblico italiano, già molto legato alla McCurdy, suggerisce che sarà uno dei titoli più attesi della prossima stagione.

Cosa può insegnarci questo libro

Perché dovremmo leggere (e discutere) un libro come Half His Age anche in Italia? La risposta risiede nella sua capacità di fare educazione sentimentale “al contrario”. McCurdy ci insegna a riconoscere le manipolazioni sottili. Non parla di mostri nelle ombre, ma di figure autoritarie che sfruttano la vulnerabilità emotiva dei giovani.

Il libro è un inno alla rabbia femminile intesa come strumento di sopravvivenza. Waldo non è una vittima passiva; la sua rabbia è il motore che le permette di vedere la realtà oltre le bugie degli adulti. Inoltte, dopo aver raccontato la sua verità nel memoir, la McCurdy dimostra che la narrativa può essere un luogo di catarsi ancora più potente. Inventare Waldo le ha permesso di esplorare verità universali sulla classe sociale, l’abuso e l’identità che il solo dato biografico non avrebbe potuto contenere.

In un’epoca di storie pre-confezionate, Jennette McCurdy con “Half His Age” ci ricorda che la grande letteratura nasce spesso dal coraggio di guardare dove fa male, ridendoci sopra con un’ironia che non fa sconti a nessuno.