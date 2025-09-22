Libri

Giacomo Poretti, “Occorre preservare l’anima dai rischi della tecnologia”

Alessandra Pavan

22 Settembre 2025

Giacomo Poretti a Pordenonelegge presenta in anteprima mondiale "La fregatura di avere un'anima", opera che parte da uno dei primi monologhi recitati a teatro dal comico nel 2018

Share on WhatsApp Share on Telegram Share on Flipboard Share on Pinterest
Giacomo Poretti, Occorre preservare l'anima dai rischi della tecnologia

In anteprima nazionale Giacomo Poretti a Pordenonelegge presenta “La fregatura di avere un’anima” (ed. Baldini Castoldi), un romanzo sul compito più arduo e poetico della vita: educare e far crescere la parte più invisibile di un figlio, l’anima.

I dubbi del protagonista sulla costruzione di un’anima

Giannino, uomo pieno di dubbi, è convinto di non essere facilmente destinato a diventare un padre e un marito, perché è un uomo non tanto alto, ha problemi col sole e pure col mare, e la felicità per uno come lui non sembra una cosa affatto semplice. Eppure, quando Giannino incontra Rita, il futuro per loro si schiude come un fiore e si ritrovano di lì a qualche anno ad assistere alla nascita del loro bambino, Luca. Il bambino nasce perfetto: ogni organo è al suo posto.

Ma quando un sacerdote arriva a visitare il nuovo arrivato, complimentandosi con loro, e aggiunge “Bene, ora che avete fatto un corpo, vi tocca fare un’anima”, i neo-genitori restano spiazzati. I due si guardano sbigottiti, Giannino è confuso. “Non avevamo fatto già tutto? E soprattutto, cos’è e come si fa un’anima?” Da questa domanda nasce il romanzo surreale e poetico di Giacomo Poretti. Giannino si avventura nella ricerca del più misterioso degli “organi” umani, attraverso divagazioni ironiche e riflessioni strampalate che spaziano da millenni di civiltà alla vita spirituale, dalla biologia alla dimensione trascendentale, alla ricerca del più ineffabile tra gli organi che compongono l’essere umano.

Giacomo Poretti: dal monologo a teatro al libro

Il romanzo parte da uno dei primi monologhi recitati a teatro da Poretti nel 2018. “Stavo già per pensionarlo – racconta il comico – quando Elisabetta Sgarbi mi chiamò a rappresentarlo un’altra volta alla Milanesiana e mi spinse a scrivere un libro.” Operazione non facile per chi è abituato ad avere un pubblico davanti. “Quando ho iniziato a scrivere – racconta il comico – ho capito che il lettore in un certo senso è come lo spettatore: è sempre lì pagina dopo pagina anche se non è presente fisicamente. Il fatto poi di avere incontrato degli spettatori con dubbi e domande dopo lo spettacolo mi ha anche aiutato in questa trasposizione.”

Un restyling, anche se il tema dell’anima dovrebbe essere soggetto a più operazioni. “Non sono nessuno – dice Poretti – per dire se l’anima sia buona o cattiva alla nascita, l’importante è, come fa il protagonista del romanzo, non smettere di farsi domande anche se scomode, impertinenti e pericolose.” Il padre, che si immaginava per il figlio un futuro da architetto o ingegnere è sorpreso dalla riflessione di un parroco “un po’ rimbambito” che lo spinge a riflettere in un modo inaspettato sul mestiere del padre e sulla “costruzione” di un’anima.

Come si costruisce un’anima

Come si fa? La storia trae spunto da un episodio vero e si sviluppa poi in un racconto surreale che mescola diversi toni. “Il protagonista come lo scrittore – confessa Poretti – vive in un presente in cui la tecnologia e l’automazione giocano un ruolo fondamentale. Interagisce con loro ma non ne subisce la fascinazione e non ne è soggiogato. Perché la tecnologia porta lontano da quelle domande essenziali ed esistenziali che oggi nessuno si pone più.”

L’anima non è un luogo fisico, ma piuttosto un insieme di emozioni, ricordi, valori e sentimenti che ci lega a un determinato posto o a un concetto interiore, creando una forte connessione emotiva. E nel libro tutto questo ha ovviamente a che fare con la fede. “Ma – spiega Poretti – in mezzo a tanti filosofi io sono solo un saltimbanco che non trova soluzione; nell’emergenza spirituale che stiamo attraversando voglio lasciare una parola e uno spunto per preservare e custodire quel principio immateriale della vita dell’uomo, sede dei sentimenti e dei pensieri che chiamiamo anima.”

Scopri “Qualche parola sull’anima” (2002), la poesia di Wisława Szymborska che racconta l’io più segreto

© Riproduzione Riservata