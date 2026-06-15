“Game of Olympus. Catarsi”: il gran finale del caso editoriale di Hazel Riley che ha stregato l’Italia

Scopri il finale di “Game of Olympus. Catarsi” di Hazel Riley: un viaggio nel fenomeno dark romance e mitologia greca che ha stregato l’Italia e la community di BookTok.

Il panorama editoriale italiano sta vivendo un momento di straordinaria effervescenza, una rinascita letteraria guidata dalla narrativa dedicata ai giovani adulti. E al centro di questo uragano di emozioni troviamo lei, Hazel Riley, un’autrice che con la sua penna magnetica è riuscita in un’impresa che ha del miracoloso: incollare alle pagine centinaia di migliaia di lettori.

“Game of Olympus. Catarsi“, edito da Sperling & Kupfer, è l’attesissimo capitolo conclusivo di un caso editoriale che ha sbancato ogni record. Quello che per molti lettori rappresenta il culmine di un’intensa trilogia conclusiva all’interno della più ampia saga “Game of Gods”, è un’opera che ha dominato la vetta delle classifiche italiane con oltre mezzo milione di copie vendute, consacrandosi non solo come bestseller, ma come un autentico fenomeno culturale.

Il fenomeno “Game of Gods”: la rinascita del mito tra i banchi del college

Ciò che rende la saga di Hazel Riley un successo senza precedenti è la capacità dell’autrice di fondere sapientemente elementi apparentemente distanti tra loro: il fascino immortale e tragico della mitologia greca, le dinamiche avvincenti del college romance ambientato tra i prestigiosi corridoi dell’Università di Yale e le assolate coste della California, e le sfumature inevitabilmente oscure e passionali del dark romance.

Ma al di l’à delle etichette di genere, il vero cuore pulsante dell’opera risiede nella straordinaria e complessa famiglia Lively. I protagonisti di questa storia non sono semplici personaggi, ma incarnazioni moderne di divinità antiche, esseri gravati da destini immensi, traumi profondi e un bisogno disperato e disarmante di amore e redenzione. Nel corso dell’intera epopea, i lettori hanno imparato ad amare Hades, Apollo, Poseidon, Athena e tutti gli altri membri di questa famiglia allargata e disfunzionale, ma incredibilmente unita di fronte alle avversità.

I lettori, in gran parte spinti dal travolgente tam-tam di BookTok che ha reso il romanzo virale fin dai suoi esordi su Wattpad, hanno trovato nei Lively uno specchio fedele delle proprie insicurezze. Hazel Riley ha dimostrato con eleganza che le nuove generazioni hanno una fame inesauribile di storie autentiche, racconti che non edulcorano la realtà, ma che decidono di affrontare il dolore a viso aperto, scendendo negli inferi per poi risalire, a fatica, verso la luce.

Game of Olympus. Catarsi: il significato di un finale tanto atteso

Questo sesto e ultimo volume porta fin dal titolo la promessa della risoluzione. La parola catarsi, derivante dal greco antico, indica un processo di profonda purificazione dell’anima, una liberazione dalle passioni tormentose attraverso una forte scossa emotiva. Ed è esattamente ciò che accade in queste 544 pagine cariche di tensione, suspense e dolcezza infinita.

I Lively hanno aperto il loro vaso di Pandora, hanno guardato in faccia i segreti più inconfessabili del loro passato e, dopo innumerevoli e logoranti battaglie, hanno apparentemente conquistato la libertà per la quale hanno tanto lottato. Eppure, la genialità dell’autrice sta nel ricordarci una verità fondamentale e cruda: il lieto fine non è una destinazione fissa su una mappa, bensì una scelta quotidiana, una battaglia costante contro i propri demoni interiori che non svaniscono mai del tutto.

Mentre Hades e Haven si preparano a compiere il passo definitivo giurandosi amore eterno, gli altri membri della famiglia affrontano i propri cruciali bivi esistenziali. Apollo si trova di fronte alla straziante necessità di recidere i legami con un dolore che lo ha definito per troppo tempo. Poseidon insegue un’onda sfuggente, metafora di un addio che non è mai stato pronto a pronunciare. Athena cerca ostinatamente di decifrare la complessa mappa del proprio cuore, costantemente in bilico tra la razionalità che la contraddistingue e il caos puro dei sentimenti.

E poi c’è Dionysus, che cerca faticosamente di emergere dal fondo di una bottiglia per trovare la sua luce nello sguardo di chi non lo ha mai giudicato un fallimento.

L’arte di portare le proprie cicatrici

In questo romanzo, anche i personaggi all’apparenza più inscalfibili mostrano la loro dolorosa vulnerabilità. Hera sfida a testa alta il fato per comprendere che l’amore non deve per forza essere sinonimo di condanna o maledizione. Nel frattempo, Ares si confronta faccia a faccia con l’ingombrante e luminosa eredità di suo padre Iperione, cercando di forgiare un’identità che gli appartenga veramente. Hermes, che ha sempre interpretato il ruolo dell’anima della festa per mascherare il proprio insopportabile tumulto interiore, impara finalmente a trasformare il rumore di fondo dei ricordi dolorosi in una nuova e armoniosa melodia.

Le ombre oscure di Crono e Crio, le presenze cupe che hanno infestato le loro vite, cominciano finalmente a sbiadire, lasciando il posto a una ritrovata e consapevole serenità. I personaggi non rinascono perfetti e illesi; rinascono più forti proprio perché portano addosso i segni di ciò che hanno superato.

La magia indissolubile della lettura Con “Game of Olympus. Catarsi”, Hazel Riley saluta il seu pubblico regalando un finale maestoso, degno di una saga che rimarrà impressa a lungo nella memoria collettiva di questa generazione di lettori. In un’epoca spesso dominata dalla fugacità e dalla superficialità delle interazioni digitali, il successo travolgente e persistente di questo libro ci ricorda quanto bisogno abbiamo di immergerci in storie profonde.

Abbiamo bisogno di pagine che ci sfidano, che ci accarezzano, che ci fanno versare lacrime amare per poi rimetterci in piedi, più forti di prima. I fratelli Lively sono giunti alla fine del loro turbolento viaggio editoriale. Chiuso il libro, resta un po’ di nostalgia per aver salutato degli amici di carta diventati reali. Ma per chi ama leggere, c’è una certezza meravigliosa che supera ogni malinconia: niente può finire davvero se lo custodisci per sempre nel tuo cuore, pronto a essere rivissuto ogni singola volta che deciderai di riaprire la prima pagina.

Dietro lo pseudonimo: chi è Hazel Riley?

Dietro il suggestivo nome di Hazel Riley si nasconde l’identità di un’autrice italiana di nome Maria Claudia, classe ’97 e di origine sarda. Pur scrivendo da quando ne ha memoria, il suo percorso pubblico è iniziato all’età di quindici anni, quando ha mosso i primi passi pubblicando le sue storie sulla piattaforma Wattpad.

Laureata in Comunicazione e impegnata negli studi di Marketing, Hazel unisce una solida formazione accademica a una viscerale passione per la lettura e la creazione di romanzi romance. Quello che era iniziato come un modo spontaneo per condividere la propria creatività online si è trasformato in un caso editoriale di prima grandezza, capace di portarla dall’universo digitale di internet direttamente sul podio dei libri più venduti d’Italia.