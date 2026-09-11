Freida McFadden torna in Italia con “Cara Debbie”: l’antieroina che ha conquistato il mondo

Il panorama del thriller psicologico contemporaneo si arricchisce di un nuovo, imperdibile capitolo pronto a scalare le classifiche di vendita italiane. Per tutti i lettori amanti della suspense, dei misteri inconfessabili e dei colpi di scena imprevedibili, l’attesa è finalmente giunta al termine. Freida McFadden, consacrata come l’autrice più venduta al mondo e una delle voci più amate del panorama letterario odierno, torna in Italia con il suo nuovo romanzo dal titolo “Cara Debbie“.

Pubblicato nel nostro Paese per la collana Nuova Narrativa Newton di Newton Compton Editori, questo libro promette di incollare i lettori alle pagine dal primo all’ultimo capitolo. Come vi avevamo già raccontato approfondendo lo straordinario successo all’estero di questo libro, l’entusiasmo attorno a questa pubblicazione ha raggiunto vette altissime a livello globale.

Ora, finalmente, anche il pubblico italiano può scoprire l’universo narrativo di questa nuova e indimenticabile protagonista, presentata in Italia con la traduzione curata da Eleonora Motta. Ci troviamo di fronte a un’opera che segna un vero e proprio punto di svolta nella produzione della scrittrice.

“Cara Debbie” di Freida McFadden: da dispensatrice di consigli a donna in cerca di vendetta

Ma qual è il cuore pulsante della trama di “Cara Debbie”? La narrazione ruota attorno a Debbie Mullen, una donna che si trova in un momento decisivo e delicatissimo della sua vita. All’apparenza, Debbie è una persona equilibrata, ma che sotto la superficie sta perdendo il controllo della propria esistenza. Per anni ha lavorato dispensando i suoi migliori consigli nella nota rubrica femminile “Cara Debbie”.

In questa veste pubblica, le mogli del New England le hanno scritto costantemente per cercare aiuto e comprensione. Grazie a questo impiego, la protagonista ha ascoltato e interiorizzato i racconti drammatici di innumerevoli donne che venivano quotidianamente ignorate, sminuite o persino maltrattate dai loro mariti. Con immensa empatia, ha sempre cercato di guidare queste mogli disperate verso la strada più giusta.

Tuttavia, questa routine rassicurante viene spezzata da un evento imprevisto. L’arrivo di una lettera, definita misteriosa e inquietante, le fa rimettere tutto in discussione. Questa missiva, infatti, rischia di disseppellire un passato oscuro che deve assolutamente rimanere dimenticato.

D’un tratto, la vita ordinaria di Debbie va letteralmente in frantumi. La donna perde inaspettatamente il lavoro, mentre le sue figlie adolescenti iniziano a comportarsi in un modo molto strano. Come se non bastasse, Debbie scopre che suo marito le sta nascondendo dei segreti, una realtà amara che sembra emergere dall’applicazione che lei stessa gli ha installato di nascosto sul telefono.

Di fronte a questa vera e propria devastazione personale, Debbie decide di cambiare radicalmente atteggiamento. Sceglie che essere “quella più matura” non fa più al caso suo, smettendo così di essere ragionevole e pratica. Per la ex confidente del New England è arrivato il momento di passare dai semplici consigli all’azione pura, con un unico e chiaro obiettivo: far pagare il conto a chi se lo merita davvero.

Un’antieroina acclamata dalla critica internazionale

La trasformazione di Debbie in una donna spietata e decisa a vendicarsi ha convinto a pieno la critica internazionale. La prestigiosa rivista Kirkus ha definito la protagonista “coraggiosa e irriverente”, descrivendola come “un’antieroina fuori da ogni schema, destinata a restare”.

Sulla stessa lunghezza d’onda si pone Booklist, che rassicura i fan di lunga data dell’autrice specificando che i lettori che hanno amato il personaggio di Millie faranno il tifo anche per Debbie. La testata ha inoltre aggiunto che “la schiera sempre più vasta dei fan di Freida McFadden divorerà questo romanzo”.

Infine, Publishers Weekly ha sottolineato l’atmosfera unica del libro, definendolo un “thriller oscuro e ironico” capace di far spuntare “un sorriso malizioso sul viso di ogni lettore”.

Il fenomeno globale di Freida McFadden

Non c’è da stupirsi di questo ennesimo trionfo editoriale. Freida McFadden è ormai un vero e proprio pilastro del thriller psicologico contemporaneo, un’autrice bestseller celebrata da testate prestigiose come «New York Times», «Amazon Chart», «USA Today», «Washington Post», «Wall Street Journal», «Publishers Weekly» e «Sunday Times».

Nella vita di tutti i giorni, la geniale autrice è un medico, una professione che le fornisce sicuramente un punto di vista clinico sulla natura umana. I suoi numeri di vendita sono a dir poco impressionanti: ha all’attivo oltre 56 milioni di copie vendute nel mondo e i suoi libri sono stati tradotti in oltre 45 lingue.

Le sue opere, inoltre, sono state frequentemente opzionate per la realizzazione di film e serie TV. Un esempio lampante di questo successo trasversale è “Una di famiglia”, romanzo da cui è stato tratto l’omonimo film con protagoniste le celebri attrici Sydney Sweeney e Amanda Seyfried.

La McFadden ha saputo conquistare sia il grande pubblico che la critica settoriale, aggiudicandosi svariati premi letterari, tra cui spiccano l’International Thriller Writer Award e il Goodreads Choice Award. La sua stessa biografia sembra in parte tratta da un suggestivo romanzo gotico: vive con la famiglia e un gatto nero in un’antica casa a tre piani con vista sull’oceano. In questa affascinante e misteriosa abitazione, le scale “scricchiolano e gemono a ogni passo”, rendendola “un luogo dove nessuno potrebbe sentirti se urli… forse”.

Con la casa editrice Newton Compton, la scrittrice ha già pubblicato numerosi e amati successi in Italia, tra cui figurano: “Nella casa dei segreti”, “Non mentire”, “Finché morte non ci separi”, “La donna della porta accanto”, “L’insegnante”, “L’inquilina” e “The Dinner Party”. Per gli appassionati del brivido e dell’ironia tagliente, “Cara Debbie” rappresenta senza dubbio la lettura obbligata di questa stagione.