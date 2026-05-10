Le madri nel cinema e nelle serie tv non sono quasi mai figure semplici. Possono essere protettive, soffocanti, fragili, ironiche, assenti, imperfette o persino inquietanti. Alcune diventano il rifugio emotivo dei protagonisti, altre rappresentano ferite difficili da rimarginare. Eppure, proprio per questo, il rapporto madre figlio continua a essere uno dei temi più potenti della…

Le madri nel cinema e nelle serie tv non sono quasi mai figure semplici. Possono essere protettive, soffocanti, fragili, ironiche, assenti, imperfette o persino inquietanti. Alcune diventano il rifugio emotivo dei protagonisti, altre rappresentano ferite difficili da rimarginare. Eppure, proprio per questo, il rapporto madre figlio continua a essere uno dei temi più potenti della narrazione contemporanea.

La Festa della Mamma può allora diventare anche l’occasione perfetta per guardare storie che raccontano famiglie complesse, affetti profondi e relazioni capaci di cambiare una vita. Non soltanto film “dolci”, ma anche opere che affrontano il conflitto, il sacrificio, la distanza e la difficoltà di comprendersi davvero.

10 film e serie tv da vedere per la Festa della Mamma

“Everything Everywhere All at Once”, su Prime Video

Uno dei film più sorprendenti degli ultimi anni è anche una riflessione devastante sul rapporto madre figlia. Michelle Yeoh interpreta Evelyn, donna stanca e sopraffatta dalla vita che si ritrova improvvisamente coinvolta in un caos multiversale.

Dietro l’azione surreale e il ritmo frenetico, però, si nasconde una storia molto intima sul peso delle aspettative familiari, sulla difficoltà di comunicare e sulla paura di non essere abbastanza. Il rapporto tra Evelyn e la figlia Joy è il vero cuore emotivo del film, e trasforma una pellicola apparentemente folle in una riflessione commovente sull’amore imperfetto tra genitori e figli.

“La figlia oscura”, su Netflix

Tratto dal romanzo di Elena Ferrante, il film diretto da Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman è uno dei racconti più complessi e disturbanti sulla maternità degli ultimi anni.

La protagonista Leda trascorre una vacanza apparentemente tranquilla al mare, ma l’incontro con una giovane madre risveglia ricordi dolorosi e conflitti mai davvero risolti. “La figlia oscura” parla della maternità senza idealizzarla, mostrando il peso psicologico, il senso di colpa e il desiderio di fuga che possono convivere nell’esperienza materna.

È un film intenso, inquieto e profondamente umano.

“Gilmore Girls”, (una mamma per amica) su Netflix

Tra le serie più amate di sempre sul rapporto madre figlia, “Gilmore Girls” continua a essere un piccolo rifugio emotivo per intere generazioni di spettatori.

Lorelai e Rory Gilmore vivono in una cittadina surreale e accogliente, tra dialoghi velocissimi, caffè infiniti e dinamiche familiari spesso esilaranti. Dietro l’atmosfera cozy, però, la serie racconta anche il peso delle aspettative sociali, il conflitto generazionale e il desiderio di costruire una famiglia diversa da quella in cui si è cresciuti.

Perfetta per chi cerca una visione confortante ma piena di sfumature emotive.

“Lady Bird”, su Netflix

Greta Gerwig ha realizzato uno dei film più autentici e delicati sul rapporto tra una madre e una figlia adolescente.

Christine, che si fa chiamare Lady Bird, sogna di lasciare Sacramento e costruirsi una nuova vita lontano dalla famiglia. Sua madre Marion, interpretata magnificamente da Laurie Metcalf, la ama profondamente ma fatica a dimostrarlo nel modo giusto.

Il film racconta quella forma di amore fatta di incomprensioni, discussioni e frasi dette male, ma anche di legami che resistono nonostante tutto. Un racconto dolceamaro sulla crescita e sull’impossibilità di separarsi davvero dalle proprie radici.

“The Lost Daughter”, su Netflix

Ancora una volta la maternità viene mostrata nella sua forma più ambigua e psicologicamente complessa. Basato sul romanzo di Elena Ferrante, questo film affronta il tema della libertà femminile e del peso dell’essere madre.

Dakota Johnson e Olivia Colman costruiscono un gioco di specchi emotivo in cui il passato e il presente si sovrappongono continuamente. Il risultato è un’opera che lascia disagio, malinconia e riflessione.

Perfetto per chi ama i drammi psicologici profondi e disturbanti.

“Modern Family”, su Disney+

Se invece si cerca qualcosa di più leggero e ironico, “Modern Family” resta una delle sitcom familiari più riuscite degli ultimi vent’anni.

Tra Claire Dunphy, Gloria Delgado-Pritchett e le altre figure materne della serie, lo show racconta famiglie moderne, imperfette e spesso caotiche, ma sempre unite da un forte senso di appartenenza.

La serie alterna comicità e momenti emotivi con grande naturalezza, mostrando come ogni madre ami i propri figli in modo diverso.

“Madri parallele”, su Netflix

Pedro Almodóvar affronta il tema della maternità con il suo stile visivo intenso e passionale. Penélope Cruz interpreta Janis, fotografa che stringe un legame profondo con Ana, giovane madre conosciuta in ospedale.

Il film parla di maternità biologica, maternità simbolica e memoria storica, intrecciando il dramma personale delle protagoniste con quello collettivo della Spagna.

“Madri parallele” è una riflessione potente sul dolore, sulla cura e sull’identità femminile.

“This Is Us”, su Disney+

Poche serie contemporanee hanno raccontato la famiglia con la stessa intensità emotiva di “This Is Us”.

Rebecca Pearson, interpretata da Mandy Moore, è il centro emotivo della serie. Attraverso salti temporali continui, lo show mostra il rapporto tra madre e figli nelle diverse fasi della vita, dall’infanzia alla vecchiaia.

La serie affronta temi come il lutto, la malattia, il senso di inadeguatezza e l’amore familiare con una sensibilità rara. Prepararsi a piangere è praticamente inevitabile.

“Little Fires Everywhere”, su Prime Video

Con Reese Witherspoon e Kerry Washington, questa miniserie esplora il rapporto madre figlia da prospettive completamente opposte.

Da una parte c’è Elena Richardson, madre apparentemente perfetta e simbolo della rispettabilità borghese americana. Dall’altra Mia Warren, artista nomade e anticonvenzionale che cresce la figlia in modo totalmente diverso.

La serie parla di maternità, razza, privilegio sociale e controllo, mostrando quanto l’idea stessa di “buona madre” possa essere complessa e contraddittoria.

“Room”, su Prime Video

Uno dei film più struggenti degli ultimi anni sul legame tra una madre e un figlio. Brie Larson interpreta una donna tenuta prigioniera per anni insieme al piccolo Jack, nato durante la sua segregazione.

Nonostante la situazione terribile, la protagonista riesce a creare per il bambino un microcosmo fatto di amore, fantasia e protezione. Quando finalmente riescono a uscire, entrambi devono imparare a confrontarsi con il mondo reale.

“Room” è un film durissimo ma anche profondamente luminoso, perché racconta la forza quasi primitiva del legame materno.