Maggio è uno di quei mesi in cui le serie TV sembrano cambiare passo. La primavera entra nel vivo, le piattaforme rilanciano con titoli forti e le produzioni più attese iniziano a occupare il centro della scena, tra grandi ritorni, nuove storie e sperimentazioni narrative.. Le serie TV sono diventate uno dei linguaggi più importanti…

Maggio è uno di quei mesi in cui le serie TV sembrano cambiare passo. La primavera entra nel vivo, le piattaforme rilanciano con titoli forti e le produzioni più attese iniziano a occupare il centro della scena, tra grandi ritorni, nuove storie e sperimentazioni narrative..

Le serie TV sono diventate uno dei linguaggi più importanti del nostro tempo, capaci di raccontare il presente, anticipare il futuro e rielaborare il passato con una libertà che il cinema, spesso, non può permettersi. E maggio 2026 conferma questa tendenza, con un calendario ricco e variegato, che attraversa generi diversi: dal thriller psicologico alla fantascienza ucronica, dal dramma familiare alla commedia contemporanea.

Quello che emerge è un panorama sempre più ibrido. Le serie non si limitano a raccontare storie lineari, ma costruiscono mondi complessi, in cui i personaggi evolvono, le trame si stratificano e lo spettatore è chiamato a partecipare attivamente.

E allora, cosa guardare a maggio 2026?

Serie TV in uscita a maggio 2026: cosa vedere

Maggio 2026 si conferma un mese ricco di proposte interessanti, in cui le serie TV dimostrano ancora una volta la loro capacità di reinventarsi e di raccontare il mondo da prospettive sempre nuove.

Dalla fantascienza ucronica di Star City al thriller psicologico di Cape Fear, passando per riletture letterarie e drammi contemporanei, il panorama è ampio e variegato. Ogni titolo offre un’esperienza diversa, ma tutti condividono un elemento fondamentale: la volontà di andare oltre la semplice narrazione, per costruire storie che lasciano un segno.

Star City – dal 29 maggio 2026 su Apple TV+

Un thriller ucronico che espande l’universo narrativo di For All Mankind, ribaltando la prospettiva della corsa allo spazio. In questa versione alternativa della storia, è l’Unione Sovietica a conquistare per prima la Luna, e la narrazione si sposta dietro la Cortina di Ferro, seguendo cosmonauti, ingegneri e agenti dell’intelligence coinvolti nel programma spaziale sovietico.

La serie non si limita a raccontare la conquista dello spazio, ma indaga il costo umano e politico del progresso. Tra tensioni ideologiche, segreti di Stato e sacrifici personali, Star City costruisce un racconto corale in cui la scienza si intreccia con il potere e con le fragilità individuali. Il risultato è una narrazione intensa, che riflette sul rapporto tra ambizione e umanità.

Cape Fear – dal 5 giugno 2026 su Apple TV+ (anteprima fine maggio)

Un thriller psicologico che reinterpreta uno dei racconti più inquietanti del cinema americano. La storia segue la famiglia Bowden, la cui apparente stabilità viene distrutta dal ritorno di Max Cady, un uomo condannato anni prima proprio grazie al loro contributo.

Questa nuova versione approfondisce le ambiguità morali dei personaggi, mettendo in discussione il concetto stesso di giustizia. Max Cady non è solo un antagonista, ma una figura disturbante che incarna il lato oscuro della vendetta e della rabbia. Con un cast di alto livello e una tensione costante, la serie esplora il confine tra colpa e punizione, trasformando la paura in un’esperienza psicologica profonda.

The Other Bennet Sister – maggio 2026

Ispirata all’universo di Orgoglio e pregiudizio, questa serie si concentra su Mary Bennet, il personaggio spesso trascurato del romanzo di Jane Austen. Qui, invece, diventa protagonista di un percorso di crescita personale che la porta a ridefinire se stessa al di fuori delle aspettative familiari.

La serie rilegge il mondo austeniano in chiave contemporanea, mantenendo l’eleganza dell’ambientazione ma introducendo una sensibilità moderna. Mary non è più solo la sorella “invisibile”, ma una donna che cerca il proprio spazio, tra desiderio di indipendenza e bisogno di riconoscimento. Una storia delicata e intelligente, che riflette su identità, ruolo sociale e autodeterminazione.

Half Man – in onda su HBO Max

Un dramma britannico che esplora la crisi dell’identità maschile nel mondo contemporaneo. Il protagonista si trova a fare i conti con un’esistenza frammentata, in cui le certezze tradizionali vengono meno e il senso di sé diventa sempre più instabile.

La serie affronta temi complessi come la vulnerabilità, la pressione sociale e il cambiamento dei modelli di mascolinità. Attraverso una narrazione intima e spesso dolorosa, Half Man costruisce un ritratto realistico e stratificato, in cui il protagonista cerca di ridefinire il proprio ruolo in un mondo che non offre più risposte semplici.

Widow’s Bay – dal 29 maggio 2026 su Apple TV+

Un progetto che mescola dramma, commedia e horror in un equilibrio insolito. Ambientata in una cittadina costiera apparentemente tranquilla, la serie segue un gruppo di personaggi alle prese con eventi inspiegabili che mettono in crisi la loro percezione della realtà.

L’atmosfera è sospesa tra ironia e inquietudine, mentre la narrazione alterna momenti leggeri a sequenze più disturbanti. Widow’s Bay gioca con i generi, costruendo una storia in cui il quotidiano si trasforma lentamente in qualcosa di estraneo e minaccioso. Un racconto che parla di comunità, segreti e paure condivise.

La casa degli spiriti – dal 29 Aprile 2026 su Prime Video

Tratta dal celebre romanzo di Isabel Allende, questa serie porta sullo schermo una saga familiare che attraversa generazioni, intrecciando storia, politica e dimensione fantastica.

La narrazione segue la famiglia Trueba, raccontando passioni, conflitti e trasformazioni in un contesto segnato da cambiamenti sociali profondi. Elementi realistici e soprannaturali convivono in un racconto che esplora il legame tra memoria e identità. La serie si distingue per l’ampiezza del respiro narrativo e per la capacità di costruire un universo emotivo complesso, in cui il passato continua a influenzare il presente.