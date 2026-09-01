Felicia Kingsley torna con “First Lady per caso”, l’attesa commedia romantica tra intrighi e scintille a Washington

L’attesa è finalmente terminata per le centinaia di migliaia di lettrici e lettori che costituiscono l’appassionata fanbase della regina assoluta del romance contemporaneo italiano. Felicia Kingsley, l’autrice dei record che ha ridefinito i contorni della narrativa sentimentale nel nostro Paese, torna in tutte le librerie con il suo nuovo, attesissimo romanzo: “First Lady per caso“, pubblicato da Newton Compton Editori nella collana Anagramma.

I numeri parlano da soli e descrivono un autentico fenomeno editoriale: Kingsley è infatti l’autrice più letta in Italia per tre anni consecutivi, vantando la straordinaria cifra di quattro milioni e mezzo di copie vendute. Con quindici romanzi pubblicati all’attivo e opere tradotte in ben venti Paesi, è indiscutibilmente una delle voci più amate del panorama narrativo attuale e tra le scrittrici italiane più seguite sui social network.

“First Lady per caso”: Washington D.C. e il fascino del “Fake Dating”

Con First Lady per caso, Felicia Kingsley abbandona temporaneamente le iconiche atmosfere newyorkesi o i salotti londinesi per catapultare i lettori nel cuore pulsante e spietato della politica mondiale: Capitol Hill. Al centro della narrazione troviamo due protagonisti magistralmente costruiti, destinati a scontrarsi e a fare scintille.Da una parte c’è Nathan “Nate” Edgerton.

In apparenza ha tutto: un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che lo spinge dritto verso l’ambita meta della Casa Bianca. C’è solo un drammatico problema: il suo partito è in macerie e Nate rappresenta l’unico candidato rimasto in grado di raccogliere i cocci di una sconfitta che tutti danno per annunciata. Dall’altra parte della barricata troviamo Nicole Clark, una giovane e battagliera deputata democratica mossa da ideali taglienti e dotata di una lingua, se possibile, ancora più affilata.

La dinamica enemies to lovers (da nemici a innamorati) si innesca fin dalle prime pagine. Nicole, infatti, non potrebbe essere più felice della crisi del rivale: per anni ha fatto di Nate il bersaglio preferito dei suoi feroci attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un vero e proprio inferno. Ma in politica le alleanze sono fragili, e il destino ha un crudele senso dell’umorismo: ritenuta troppo “ingestibile”, Nicole viene tradita dai suoi stessi alleati e si ritrova all’improvviso tagliata fuori dai giochi.

Il patto diabolico e il confine del desiderioIn questo scenario di profonda crisi per le carriere di entrambi, avviene l’incidente scatenante. Un equivoco trasforma i loro consueti scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una presunta “storia segreta”, mandando i media letteralmente in delirio. Questa inaspettata tempesta mediatica si rivela essere l’occasione perfetta per entrambi.

Per Nate è la scialuppa di salvataggio definitiva, poiché i suoi elettori conservatori non accetterebbero mai un candidato single. Per Nicole, d’altro canto, si presenta la chance ideale per riprendersi prepotentemente la scena e consumare la propria vendetta contro chi l’ha esclusa dal partito. Il patto siglato tra i due è diabolico nella sua semplicità: dovranno fingere di essere la coppia più innamorata d’America fino al fatidico giorno delle elezioni.

Ma, come suggerisce la sinossi stessa, cosa può andare storto? Durante la logorante campagna elettorale itinerante, sballottati tra hotel di lusso e cene di gala, il confine tra fredda strategia e desiderio innegabile inizia a farsi molto sottile. In politica vige la ferrea regola d’oro di non lasciarsi mai coinvolgere, ma diventa impossibile rispettarla quando il tuo peggior nemico si rivela essere l’unica persona capace di conoscerti davvero.

Una carriera costellata di premi e adattamenti tv

L’entusiasmo per questa nuova uscita è sostenuto dal plauso unanime di critica e pubblico. La stampa specializzata non ha dubbi sul talento dell’autrice nel miscelare perfettamente i toni della narrazione.

La maestria stilistica di Kingsley, caratterizzata da un tono brillante e ironico perfetto per le sue fiabe contemporanee, le è valsa riconoscimenti di altissimo livello. Solo negli ultimi anni, la scrittrice modenese ha fatto incetta di premi: dal titolo di Autrice dell’Anno ai TikTok Book Awards nel 2024, passando per il Premio Hemingway Lignano per il Futuro 2025, fino alla recentissima consacrazione con il Premio Sicilia e il prestigioso Premio Selezione Bancarella 2026 per “Scandalo a Hollywood”.

Un successo trasversale esploso nel 2017 con l’esordio Matrimonio di convenienza e che oggi travalica persino i confini della pagina stampata. Il grande schermo e lo streaming si sono infatti accorti del potenziale delle sue opere: dal bestseller Non è un paese per single è già stato tratto un omonimo film di successo, mentre l’attesa è alle stelle per l’annunciata serie tv tratta da “Due cuori in affitto”, in arrivo su Prime Video nel 2027.

First Lady per caso si appresta dunque a confermare, per l’ennesima volta, il tocco magico di Felicia Kingsley. Un romanzo che unisce l’arguzia della satira politica alla dolcezza della commedia romantica, perfetto per chi cerca una lettura di puro intrattenimento senza mai rinunciare all’intelligenza di una scrittura arguta ed effervescente. Preparatevi a votare per il “partito dell’amore”, perché Nathan e Nicole sono pronti a stravincere le elezioni nei cuori dei lettori.