“Faremo cose meravigliose”- il romanzo che racconta Antoni Gaudí oltre il mito dell’architetto

In Faremo cose meravigliose, Antonio Gaudí viene rappresentato in tutta la sua essenza. La sua esistenza è attraversata da intuizioni geniali, sconfitte, ossessioni creative, profonde convinzioni religiose e un finale quasi simbolico, quando nel giugno del 1926 viene investito da un tram a Barcellona e, scambiato per un mendicante a causa degli abiti logori che…

In Faremo cose meravigliose, Antonio Gaudí viene rappresentato in tutta la sua essenza. La sua esistenza è attraversata da intuizioni geniali, sconfitte, ossessioni creative, profonde convinzioni religiose e un finale quasi simbolico, quando nel giugno del 1926 viene investito da un tram a Barcellona e, scambiato per un mendicante a causa degli abiti logori che indossa, viene lasciato per ore senza ricevere le cure che avrebbero forse potuto salvarlo.

Da questo episodio, tanto celebre quanto drammatico, prende avvio Faremo cose meravigliose, il romanzo di Maximiliano Cattaneo pubblicato da Leone Editore. Più che una semplice biografia romanzata, il libro sceglie di raccontare il lungo cammino umano che ha trasformato un ragazzo di provincia nell’architetto capace di cambiare per sempre il volto di Barcellona e il modo stesso di concepire l’architettura.

Faremo cose meravigliose, di Maximiliano Cattaneo, Leone editore

Uno dei maggiori meriti del romanzo consiste nel riportare Gaudí alla dimensione dell’uomo.

La narrazione torna agli anni dell’infanzia nella campagna di Reus, dove la salute fragile del giovane Antoni e il lavoro nella bottega del padre calderaio diventano elementi decisivi della sua formazione. È proprio osservando il metallo prendere forma e studiando con attenzione la natura che il futuro architetto sviluppa quella sensibilità verso le strutture organiche che diventerà il tratto distintivo delle sue opere.

Cattaneo mostra così come il genio non nasca improvvisamente, ma si costruisca attraverso esperienze, osservazioni e ostinazione quotidiana.

Barcellona e la nascita di una visione

Quando Gaudí arriva a Barcellona per frequentare l’università, il romanzo cambia ritmo.

La città diventa un personaggio a tutti gli effetti: un luogo attraversato dalla modernizzazione, dalle tensioni sociali e da un fermento artistico che offre enormi possibilità ma impone anche dure competizioni.

Il giovane architetto deve affrontare ostilità accademiche, rivalità professionali e difficoltà economiche, mentre cerca una propria strada in un mondo che sembra premiare soprattutto il conformismo.

È in questo contesto che emerge il vero tema del romanzo: il coraggio di rimanere fedeli alla propria visione anche quando essa appare incomprensibile agli altri.

Un’arte che nasce dalla natura

Il romanzo restituisce con efficacia uno degli aspetti più affascinanti del pensiero di Gaudí: il suo rapporto con la natura.

Per lui alberi, foglie, montagne, ossa, conchiglie e strutture vegetali non erano semplici elementi decorativi, ma modelli perfetti dai quali imparare nuove soluzioni costruttive.

Le sue architetture sembrano crescere anziché essere costruite. Le linee rette cedono il posto alle curve, la pietra sembra diventare materia viva, il colore rompe la rigidità della tradizione.

Cattaneo racconta questo processo creativo non con un linguaggio tecnico, ma attraverso immagini e situazioni che permettono anche al lettore meno esperto di comprendere la rivoluzione artistica compiuta da Gaudí.

La Sagrada Família come destino

Naturalmente il cuore simbolico del romanzo è la Sagrada Família.

L’opera che ancora oggi rappresenta Barcellona diventa nel libro qualcosa di più di un edificio. È il progetto che assorbe progressivamente tutta l’esistenza dell’architetto, trasformandosi quasi in una missione spirituale.

Più il cantiere cresce, più Gaudí rinuncia alla vita mondana, agli incarichi prestigiosi e persino alle comodità personali. La costruzione della basilica coincide con un progressivo distacco dalle ambizioni terrene, fino a farne una figura quasi ascetica.

In questo senso il romanzo mostra come arte e fede, nel caso di Gaudí, siano inseparabili.

Un protagonista attraversato dalle contraddizioni

Il rischio, raccontando una figura tanto celebre, sarebbe stato quello dell’agiografia.

Cattaneo evita invece di costruire un personaggio perfetto. Il suo Gaudí appare determinato, visionario e profondamente coerente, ma anche tormentato, ostinato e spesso incapace di trovare equilibrio tra la propria vocazione artistica e la vita personale.

Il romanzo intreccia infatti passioni sentimentali, amicizie, rivalità e momenti di profonda solitudine, mostrando come ogni grande impresa creativa comporti inevitabilmente anche sacrifici e rinunce.

Questa dimensione umana rende il protagonista molto più vicino al lettore rispetto all’immagine quasi mitologica che spesso accompagna il suo nome.

Un romanzo storico che parla anche del presente

Pur ambientato tra Ottocento e Novecento, Faremo cose meravigliose affronta questioni estremamente contemporanee.

Che cosa significa restare fedeli alle proprie idee quando il mondo sembra andare in un’altra direzione? Quanto è necessario sacrificare per realizzare un’opera destinata a durare nel tempo? È possibile creare qualcosa di veramente nuovo senza scontrarsi con l’incomprensione degli altri?

Sono domande che attraversano l’intero romanzo e che trasformano la vicenda di Gaudí in una riflessione sul rapporto tra creatività, perseveranza e identità personale.

Una lettura per chi ama arte e narrativa

Il pregio principale del libro è quello di riuscire a coniugare rigore storico e coinvolgimento narrativo.

Chi conosce già Antoni Gaudí ritroverà gli episodi fondamentali della sua biografia inseriti in una costruzione romanzesca capace di dare spessore emotivo agli eventi. Chi invece si avvicina per la prima volta alla sua figura scoprirà non soltanto l’autore della Sagrada Família, di Casa Batlló o del Parco Güell, ma soprattutto un uomo che ha dedicato tutta la propria esistenza alla ricerca della bellezza.

Per questo Faremo cose meravigliose non è soltanto il racconto della vita di un grande architetto. È il romanzo di una vocazione assoluta, della forza delle idee e della capacità dell’arte di sopravvivere al tempo, continuando a parlare alle generazioni future molto dopo la scomparsa del suo creatore.