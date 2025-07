Estate 2025: quali libri mettere in valigia? I consigli per ogni tipo di vacanza

L’estate è quel momento in cui riappropriarsi del proprio tempo e riscoprirsi lettori: secondo un’indagine del 2023 di Pepe Research per l’Associazione Italiana Editori (AIE) , negli ultimi anni è diminuita la percentuale di lettori che leggono almeno una volta a settimana, mentre è aumentata nel caso di chi legge solo occasionalmente (passando dall’8% al 13%). Un trend che rivela come, nella frenesia della vita quotidiana, la lettura possa perdere posizioni nel ranking delle priorità.

Ma come scegliere la giusta lettura? Dalla spiaggia al rifugio di montagna, dal ponte di una barca a vela alle arterie di una capitale europea: ogni vacanza ha il suo ritmo e ogni ritmo ha bisogno della storia più adatta.

Estate 2025: i libri da mettere in valigia in base alla propria meta estiva

Grazie a Libraccio, storica catena di librerie fondata nel 1979 con l’obiettivo di rendere la cultura democratica e accessibile per tutti, con un forte impegno verso il second-hand e la missione di avvicinare sempre più persone alla lettura, scopriamo di seguito una lista di 5 raccolte di libri per ogni tipo di viaggiatore, per un totale di 15 alternative.

I libri d’avventura da mettere nello zaino

Per chi ama le vacanze “zaino in spalla”: avventure leggere, formative e affascinanti, da leggere ovunque, dal bus notturno a una panchina con vista.

“Nelle terre estreme” di Jon Krakauer (Corbaccio) racconta la vera storia di Christopher McCandless, un giovane che abbandonò tutto per vivere in solitudine nella natura selvaggia dell’Alaska, dove trovò la morte pochi mesi dopo. Jon Krakauer, colpito dalla vicenda, ne ricostruisce il viaggio e le motivazioni profonde. Il libro è un’indagine sull’animo umano, sul desiderio di libertà assoluta e sul legame tra uomo e natura. Un racconto intenso e simbolico che parla di sogni, ribellione e ricerca interiore.

“Sulla strada” di Jack Kerouac (Mondadori) racconta i viaggi frenetici e liberatori di Sal Paradise e Dean Moriarty attraverso l’America, alla ricerca di libertà, verità e senso. Tra avventure, fughe e incontri, i due sfuggono alla routine borghese inseguendo l’intensità della vita. Il carisma ribelle di Dean affascina Sal, che lo segue fino al limite della disillusione. Un romanzo simbolo della Beat Generation: ribellione, scoperta e America in movimento. Uno dei romanzi di viaggio per eccellenza.

“Il bello di viaggiare da soli” di Francesca Di Pietro (Feltrinelli): una guida pratica ed emotiva per scoprire il valore trasformativo del viaggio in solitaria. Attraverso il travel coaching, l’autrice aiuta a superare paure e insicurezze, stimolando crescita personale e autonomia. Il libro offre esercizi concreti, riflessioni psicologiche e tanti consigli utili per chi vuole partire da solo, ma con consapevolezza. Un invito a mettersi in cammino per ritrovare se stessi, zaino in spalla e mente aperta, con consapevolezza e leggerezza.

Libri per chi viaggia: rotta verso l’ignoto

Per chi parte in barca o in cerca di orizzonti aperti, di seguito una serie di letture che profumano di mare e di esplorazione.

“Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway (Mondadori) racconta la lotta epica del vecchio pescatore Santiago contro un gigantesco pesce spada, dopo un lungo periodo di sfortuna. In mare aperto, tra fatica, solitudine e sfida alla natura, l’uomo riscopre il proprio coraggio e la dignità. Anche se la vittoria è solo simbolica, ciò che conta è la forza dell’animo. Una lotta epica tra uomo e natura in un classico breve, intenso e potente come l’oceano stesso.

“In Patagonia” di Bruce Chatwin (Adelphi) – Il racconto di un viaggio ai confini del mondo, tra i paesaggi selvaggi e misteriosi del Sud America. Spinto dal fascino per una reliquia di famiglia, l’autore intraprende un’avventura ricca di incontri surreali, leggende e storie dimenticate. Il libro mescola reportage, autobiografia e mito, trasformando la Patagonia in un luogo dell’anima. Un viaggio letterario unico, tra realtà e immaginazione, firmato da una delle voci più originali del Novecento.

“Deserti” di Carla Perrotti (Corbaccio) – Le memorie di una delle prime donne italiane ad attraversare deserti in solitaria. Con coraggio e introspezione, l’autrice affronta paesaggi spogli ma colmi di significati interiori, trasformando ogni passo in una sfida e una scoperta. Il deserto diventa simbolo di silenzio, forza e libertà, ma anche specchio dell’anima. Un viaggio fisico e spirituale che celebra il potere della solitudine e della natura selvaggia.

Passo dopo passo: i libri da leggere per una lunga camminata

Per chi sceglie i cammini, i rifugi o il silenzio della montagna: testi che accompagnano la lentezza e la riscoperta interiore.

“Wild” di Cheryl Strayed (Piemme) – Il memoir di un viaggio a piedi lungo il Pacific Crest Trail, intrapreso dall’autrice dopo la scomparsa della madre e la fine del suo matrimonio. Senza esperienza né preparazione, affronta da sola un lungo viaggio tra paesaggi mozzafiato e difficoltà estreme. Il cammino diventa un potente rito di rinascita, fisica ed emotiva. Un racconto sincero e toccante sulla fragilità, il coraggio e la forza di ritrovarsi.

“Camminare” di Henry David Thoreau (Garzanti) – Un saggio poetico e filosofico che celebra il cammino come atto di libertà, contemplazione e comunione con la natura. Thoreau invita a camminare per ritrovare se stessi, lontano dalle costrizioni della società. Il cammino diventa così un gesto rivoluzionario, un modo per vivere in armonia con il mondo selvaggio, in un testo breve ma profondo che ispira a rallentare e ascoltare la voce della terra.

“Andare a piedi. Filosofia del camminare” di Frédéric Gros (Garzanti) – Un testo che esplora il cammino come esperienza esistenziale e spirituale, ben oltre il semplice spostarsi. Camminare, per Gros, significa sottrarsi alla frenesia moderna, riscoprendo lentezza, pensiero e libertà. Attraverso figure come Nietzsche, Rousseau, Proust e Gandhi, il libro intreccia riflessione filosofica e storia personale, invitando a ritrovare se stessi passo dopo passo, nel silenzio del movimento.

Le letture estive ideali sotto l’ombrellone

Scopri i libri perfetti da leggere in spiaggia per rilassarsi, sorridere e godersi il trascorrere delle giornate estive.

“Il club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey” di Mary Ann Shaffer (Astoria) è un romanzo epistolare tenero e coinvolgente, ambientato poco dopo la Seconda Guerra Mondiale. La scrittrice Juliet, in cerca di ispirazione, entra in contatto con gli eccentrici abitanti dell’isola di Guernsey e con il loro insolito club letterario, nato durante l’occupazione nazista. Tra lettere, libri e nuove amicizie, Juliet scopre storie di resistenza, amore e rinascita. Il volume è un omaggio alla forza della lettura e dei legami umani.

“La briscola in cinque” di Marco Malvaldi (Sellerio) è un libro ambientato nella pineta immaginaria di un paese costiero toscano, dove il cadavere di una giovane donna viene ritrovato in un cassonetto. Un romanzo leggero ma intelligente, dove l’ironia toscana incontra la suspense.

“Persone normali” di Sally Rooney (Einaudi) racconta la relazione intensa e complicata tra Connell e Marianne, due ragazzi irlandesi diversi per estrazione sociale e carattere, ma legati da un’intimità profonda. Tra incomprensioni, silenzi e desideri celati, i due si rincorrono per anni provando a capirsi e salvarsi a vicenda. La loro storia attraversa il liceo e l’università, tra potere, amore e identità. Un romanzo delicato e tagliente sulle ferite dell’adolescenza e la difficile ricerca di sé.

I libri da leggere per chi scoprirà nuove città: una capitale alla volta

Per chi è alla scoperta delle grandi località d’Europa, ecco i libri urbani che raccontano la vita delle città e chi le abita.

“La versione di Barney” di Mordecai Richler (Adelphi) è il divertente e caustico diario di Barney Panofsky, un uomo irriverente che, tra whisky e sigari, racconta la sua vita turbolenta dalla Montréal ebraica alla Parigi degli anni ’50, fino al successo come sceneggiatore. Tra tre mogli, passioni strampalate e battibecchi con il suo nemico giurato, Barney si mette a nudo con ironia e autoironia. Un ritratto vivido di un anticonformista che rifiuta la noia e la banalità e una storia esilarante e profondamente umana.

“Zazie nel metrò” di Raymond Queneau (Einaudi) è la storia di una ragazzina ribelle e sfacciata che, giunta nella Parigi anni ’50, sogna di vedere il metrò ma lo sciopero glielo impedisce, spingendola a esplorare la città a modo suo. Tra incontri bizzarri e personaggi eccentrici, Zazie vive un’avventura piena di energia e ironia. Il romanzo mescola favola moderna e racconto di crescita, giocando con il linguaggio in modo originale e irriverente. Un classico divertente e sorprendente.

“Butter” di Asako Yuzuki (Harper Collins) racconta la storia di Rika, una giornalista in un ambiente tutto maschile che lotta per farsi spazio mentre indaga su Manako Kajii, una cuoca gourmet e serial killer in carcere. Attraverso le visite e le ricette condivise, Rika riscopre il piacere liberatorio del cibo, trovando in Manako una sorprendente affinità. Il romanzo esplora temi di misoginia, ossessione e trasgressione in una società giapponese rigorosa, svelando un racconto intenso che mescola cucina, mistero e trasformazione personale.

Scopri 14 libri da leggere per 14 mete estive