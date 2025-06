Erica Cassano, “Leggere ti permette di vivere una vita in più”

Un sogno che sembrava irrealizzabile. Così la scrittrice Erica Cassano ha raccontato al pubblico di “A Tutto Volume” a Ragusa in dialogo con Carmelo Arezzo l’esperienza legata al suo romanzo d’esordio “La grande sete” (Garzanti Libri). Al centro del romanzo c’è Anna, vent’anni, una famiglia sulle spalle e un lavoro da dattilografa nella Napoli del 1943, all’indomani delle Quattro Giornate in cui la città si ribella e caccia i tedeschi. Una Napoli assetata non solo d’acqua, ma di futuro.

Intervista ad Erica Cassano

Erica Cassano ospite del Bar Letterario Polara in occasione di “A Tutto Volume” ci parla del suo esordio letterario “La grande sete” e ci racconta perché secondo lei #leggereèvita.

La grande sete

È il 1943 e l’acqua manca ovunque, tranne che nella casa in cui Anna vive con la sua famiglia. Mentre davanti alla Casa del Miracolo si snoda una fila di donne che chiede quanto basta per dissetarsi, lei si domanda come mai la sua sete le paia così insaziabile. Perché quella che Anna sente è diversa: è una sete di vita e di un futuro di riscatto. A vent’anni vorrebbe seguire le lezioni alla facoltà di Lettere, leggere, vivere in un mondo senza macerie, senza l’agguato continuo delle sirene antiaeree.

Ma non c’è tempo per i sogni. Il padre è scomparso, la madre si è chiusa in sé stessa, la sorella e il nipote si sono ammalati. Il loro futuro dipende da lei. Così, quando ne ha l’opportunità, Anna accetta un impiego come segretaria presso la base americana di Bagnoli. Entra in un mondo che non conosce, incontra persone che provengono da una terra lontana, piena di promesse, che incanta e atterrisce allo stesso tempo, come tutte le promesse. La cosa più semplice sarebbe scappare, lasciarsi alle spalle gli anni dolorosi della guerra. Ma Anna non vuole che qualcun altro la salvi. Come Napoli si è liberata da sola, anche Anna deve trovare da sola la sua via di salvezza.

Con questo libro, Erica Cassano esordisce con una voce potente e profonda, capace di stupire e commuovere, rincuorare e ispirare. La Grande Sete è il racconto di un piccolo grande mondo, dei suoi silenzi e dei suoi rumori, di un anelito verso qualcosa di più grande che risiede in ognuno di noi.

A Tutto Volume 2025

Erica Cassano è tra gli autori protagonisti della sedicesima edizione di “A Tutto volume”, festival letterario che dal 12 al 15 giugno prevede un programma ricco di appuntamenti che inaugura l’estate di Ragusa. Evento speciale dell’edizione di quest’anno sarà la grande mostra dedicata al maestro Andrea Camilleri di cui si celebrano i 100 anni dalla nascita.

A Tutto Volume è uno spazio fisico di riflessione e di festa, un’occasione per vivere la cultura e la bellezza insieme ai tanti ospiti che animano le serate.

Il Festival, promosso da Fondazione degli Archi, si articola in cinque sezioni: Arte, musica e fotografia; Biografie; Attualità; Scienza e ambiente e, naturalmente, Letteratura.

In occasione del festival, Libreriamo presenta “Leggere è vita”, una campagna a sostegno della lettura e dei libri, in collaborazione con A Tutto Volume e Polara, che vive sui social con l’hashtag #leggereèvita e all’interno del Bar Letterario allestito nel centro storico durante il festival ragusano. Grandi autori e appassionati lettori: protagonisti della campagna saranno tutti coloro che con una frase, una citazione, un verso vorranno manifestare il proprio amore per la lettura.

Nel Bar Letterario, gli autori ospiti del festival si racconteranno in una serie di interviste esclusive che saranno condivise sui canali social dell’azienda, su quelli di Libreriamo e naturalmente su quelli di “A Tutto Volume”.

