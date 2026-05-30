Il ritorno di Elizabeth Strout: “The Things We Never Say”negli USA è già un caso letterario

Torna Elizabeth Strout con “The Things We Never Say”: un viaggio intimo tra segreti e silenzi che ha già conquistato gli USA. Scopri quando lo leggeremo in Italia.

C’è una dote rara che appartiene solo ai grandissimi della letteratura contemporanea: la capacità di sussurrare dritto all’anima del lettore, svelando quelle verità intime che spesso fatichiamo a confessare persino a noi stessi. Elizabeth Strout, l’amatissima autrice Premio Pulitzer e creatrice di personaggi indimenticabili come Olive Kitteridge e Lucy Barton, è appena tornata nelle librerie statunitensi e del Regno Unito con un nuovo, attesissimo romanzo autoconclusivo: “The Things We Never Say“.

Il libro ha immediatamente scalato la classifica dei bestseller del New York Times, accompagnato da recensioni entusiastiche che parlano già di uno dei vertici della sua produzione letteraria.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo capolavoro in arrivo e perché non vediamo l’ora di leggerlo anche in Italia.

“The Things We Never Say” di Elizabeth Strout

Al centro della storia troviamo Artie Dam, uno stimato insegnante di storia del liceo nel Massachusetts. Agli occhi del mondo, la vita di Artie è il ritratto della serenità borghese: un matrimonio solido che dura da trent’anni, il rispetto della sua comunità e una grande passione per la barca a vela, suo rifugio personale.

Dietro questa facciata impeccabile, però, Artie combatte contro un profondo e silenzioso senso di isolamento. In un mondo moderno che percepisce come caotico e fuori controllo, l’uomo è tormentato da un dubbio universale: è davvero possibile conoscere fino in fondo le persone che ci circondano?

L’equilibrio precario della sua esistenza si spezza definitivamente quando un segreto rimasto sepolto per decenni riemerge dal passato. Questo evento inaspettato costringerà Artie a ridisegnare completamente la mappa dei suoi affetti, obbligandolo a fare i conti con i rimpianti, le omissioni e tutto ciò che, per una vita intera, è rimasto non detto.

Perché leggerlo

Ci sono libri che si leggono per evadere e altri che si leggono per trovarsi. Il nuovo romanzo di Elizabeth Strout appartiene indubbiamente alla seconda categoria. “The Things We Never Say” è un’indagine emotiva e potente sulla solitudine profonda che si può provare anche stando accanto alla persona che si ama.

Sono diversi i motivi per cui vale la pena leggerlo: la Strout si conferma maestra assoluta nel tratteggiare la psicologia umana senza mai scivolare nel sentimentalismo, ma mantenendo una lucidità che commuove. Inoltre, il libro scava nel nucleo delle relazioni umane, interrogandoci sulla difficoltà di mostrarsi del tutto autentici e sul peso dei segreti che custodiamo per proteggere (o proteggerci da) chi amiamo. Chi ha amato lo stile asciutto, ironico e profondamente empatico dell’autrice ritroverà qui quella stessa magia capace di trasformare la quotidianità in grande letteratura.

Quando arriverà in Italia?

Per i lettori italiani la domanda è ormai una sola: quando potremo stringerlo tra le mani? Come i fan della Strout ben sanno, le opere dell’autrice sono storicamente di casa da Einaudi. Essendo il romanzo uscito nei paesi anglosassoni a inizio maggio, non c’è ancora un annuncio ufficiale con una data di lancio per l’Italia.

Tuttavia, guardando alle tempistiche editoriali, è altamente probabile che Einaudi inserirà il volume nei suoi cataloghi tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027. Nel frattempo, non ci resta che attendere, con la certezza che l’attesa sarà ampiamente ripagata da un’altra grandissima storia di letteratura specchio dell’anima.

Elizabeth Strout: la voce della provincia americana

Nata a Portland nel 1956 e cresciuta tra i piccoli centri del Maine e del New Hampshire, Elizabeth Strout ha saputo trasformare la provincia americana nello specchio universale delle fragilità umane. Dopo una laurea in legge e anni trascorsi a dividersi tra l’insegnamento e la scrittura, il successo planetario arriva nel 2008 con Olive Kitteridge, straordinario romanzo corale che le vale il Premio Pulitzer per la narrativa.

Con uno stile essenziale, geometrico e privo di retorica, la Strout è diventata una delle voci più autoreggenti della letteratura contemporanea, capace di creare personaggi profondamente complessi, come la stessa Olive o l’indimenticabile Lucy Barton, che i lettori di tutto il mondo sentono ormai come vecchi, intimi amici.

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