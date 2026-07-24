“Demetrius”, il dramma incompiuto di Friedrich Schiller che racconta il potere delle identità costruite

Quando si pensa a Friedrich Schiller vengono subito in mente opere come I masnadieri, Maria Stuarda o Guglielmo Tell, testi che hanno contribuito a definire il teatro classico tedesco e il Romanticismo europeo. Demetrius, invece, occupa un posto particolare nella sua produzione. È infatti il dramma che l’autore stava scrivendo prima della morte, rimasto incompiuto e per questo meno conosciuto,…

Quando si pensa a Friedrich Schiller vengono subito in mente opere come I masnadieri, Maria Stuarda o Guglielmo Tell, testi che hanno contribuito a definire il teatro classico tedesco e il Romanticismo europeo. Demetrius, invece, occupa un posto particolare nella sua produzione. È infatti il dramma che l’autore stava scrivendo prima della morte, rimasto incompiuto e per questo meno conosciuto, ma non meno affascinante.

La nuova edizione Marsilio, curata da Maria Carolina Foi e accompagnata da un testo di Davide Carnevali, restituisce ai lettori italiani un’opera che, pur priva del finale immaginato da Schiller, conserva intatta la forza delle sue domande. Non tanto su chi abbia diritto al trono, quanto su una questione ancora più radicale: che cosa accade quando un uomo costruisce la propria identità su una menzogna che lui stesso crede vera?

Demetrius Un dramma storico nato dall’epoca dei Torbidi

L’opera prende spunto da uno degli episodi più complessi della storia russa, il cosiddetto “Periodo dei Torbidi”, che seguì la morte di Ivan IV il Terribile e precedette l’ascesa della dinastia Romanov.

Le cronache raccontano di un monaco apparso in Polonia all’inizio del Seicento che sosteneva di essere Dmitrij, il figlio minore di Ivan IV, creduto morto da bambino. Con l’appoggio della nobiltà polacca riuscì realmente a conquistare Mosca e a diventare zar, prima di essere assassinato durante una rivolta.

Schiller utilizza questa vicenda storica come punto di partenza, ma introduce una modifica decisiva. Il suo Demetrius non è un semplice impostore consapevole della propria frode. È un uomo convinto di aver finalmente scoperto la propria autentica identità e di reclamare un diritto che ritiene legittimo.

È proprio questo slittamento psicologico a trasformare il dramma storico in una riflessione universale.



Quando la politica incontra la crisi dell’identità

Il cuore dell’opera non è la conquista del potere, bensì il rapporto tra verità e convinzione.

Finché Demetrius crede di essere davvero l’erede legittimo dello zar, ogni sua azione appare giustificata ai suoi occhi. Il problema nasce nel momento in cui scopre di essere stato manipolato e di aver costruito la propria esistenza su un inganno.

Da quel momento Schiller mette in scena una delle domande più moderne della sua produzione: una persona resta la stessa quando viene meno la storia che aveva raccontato a se stessa?

La tragedia non nasce soltanto dalla politica, ma dalla frattura dell’identità personale. L’usurpatore diventa vittima tanto quanto artefice del proprio destino.

Un’opera sorprendentemente contemporanea

A oltre due secoli dalla sua composizione, Demetrius continua a dialogare con il presente.

Viviamo in un’epoca nella quale le identità pubbliche vengono costruite, raccontate, modificate e spesso manipolate. La legittimazione politica passa anche attraverso la narrazione, mentre il confine tra realtà e rappresentazione appare sempre più fragile.

Schiller non offre risposte semplici. Mostra invece come il potere possa fondarsi su un racconto condiviso e come quel racconto, una volta incrinato, finisca per travolgere sia chi lo ha costruito sia chi vi aveva creduto.

Per questo Demetrius non è soltanto un dramma storico, ma una riflessione sul rapporto tra verità, consenso e responsabilità individuale.

Un finale che non c’è e che continua a interrogare il lettore

L’incompletezza dell’opera non rappresenta un limite, ma una delle sue caratteristiche più affascinanti.

Schiller morì prima di concluderla, lasciando appunti, scene e progetti che permettono di intuire la direzione del racconto senza mostrarne l’approdo definitivo.

Questa sospensione rende il lettore partecipe del processo creativo e restituisce tutta la vitalità di un autore che, fino agli ultimi giorni della sua vita, continuava a interrogarsi sul rapporto tra individuo e storia.

Leggere oggi Demetrius

La nuova edizione Marsilio non rappresenta soltanto il recupero di un testo meno noto del grande autore tedesco.

È l’occasione per riscoprire un’opera che anticipa temi oggi centrali: la costruzione dell’identità, la manipolazione politica, il peso della narrazione pubblica e il confine sempre più sottile tra chi siamo davvero e chi crediamo di essere.

Anche incompiuto, Demetrius conserva tutta la forza del teatro di Schiller. Perché dimostra come le tragedie più profonde non nascano soltanto dalla lotta per il potere, ma dal momento in cui un essere umano scopre che la storia sulla quale aveva costruito la propria vita potrebbe non essere mai esistita.