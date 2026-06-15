Una frase di Friedrich Schiller sulla stupidità nelle persone

Questa celebre affermazione dello scrittore e drammaturgo tedesco Friedrich von Schiller, contenuta nel terzo atto de La pulzella d’Orléans, è una delle massime più citate della letteratura europea. La sua forza deriva dalla capacità di esprimere, in poche parole, una verità che l’esperienza umana sembra confermare continuamente: vi sono ostacoli che nemmeno l’intelligenza, la saggezza…

Questa celebre affermazione dello scrittore e drammaturgo tedesco Friedrich von Schiller, contenuta nel terzo atto de La pulzella d’Orléans, è una delle massime più citate della letteratura europea. La sua forza deriva dalla capacità di esprimere, in poche parole, una verità che l’esperienza umana sembra confermare continuamente: vi sono ostacoli che nemmeno l’intelligenza, la saggezza o il potere riescono a superare quando si scontrano con l’ottusità e l’incapacità di comprendere.

«Contro la stupidità gli dèi stessi lottano invano»

Friedrich Schiller e La pulzalla d’Orleands

A una prima lettura, la frase può apparire ironica o persino pessimistica. Come è possibile che perfino gli dèi, simbolo di forza e sapienza superiori, risultino impotenti davanti alla stupidità? Eppure Friedrich Schiller non intende soltanto formulare un paradosso letterario. Dietro questa osservazione si nasconde una riflessione profonda sulla natura umana e sui limiti della ragione.

Per comprendere il significato della citazione bisogna anzitutto chiarire che cosa si intende per “stupidità”. Non si tratta semplicemente della mancanza di istruzione o di conoscenze. Una persona può essere poco colta ma intelligente, curiosa e disponibile ad apprendere. La stupidità cui allude Schiller è qualcosa di diverso: è la chiusura mentale, l’incapacità di mettere in discussione le proprie convinzioni, il rifiuto di ascoltare argomentazioni razionali e di confrontarsi con la realtà.

In questo senso la stupidità non coincide con l’ignoranza. L’ignoranza può essere colmata attraverso lo studio, l’esperienza e il dialogo. La stupidità, invece, spesso si manifesta proprio nel rifiuto di imparare. È una forma di rigidità che rende impossibile qualsiasi confronto costruttivo.

La storia umana offre innumerevoli esempi di questo fenomeno. Molte guerre, persecuzioni e tragedie collettive sono state favorite non soltanto dalla malvagità, ma anche dall’incapacità di comprendere le conseguenze delle proprie azioni. Pregiudizi, fanatismi e convinzioni infondate hanno spesso resistito a ogni tentativo di correzione razionale.

Schiller, che visse tra il XVIII e il XIX secolo, fu uno degli esponenti più importanti dell’Illuminismo tedesco. Credeva profondamente nel valore dell’educazione, della libertà e della ragione. Proprio per questo la sua affermazione assume un significato ancora più interessante. Egli non rinnega la fiducia nell’intelligenza umana, ma riconosce che esistono limiti difficili da superare quando una persona decide di chiudersi completamente alla comprensione.

La frase contiene anche una sottile osservazione psicologica. Spesso chi è veramente intelligente è consapevole dei propri limiti e dei propri errori. Al contrario, la persona stupida tende a considerarsi sempre nel giusto. Questa caratteristica rende particolarmente difficile correggerla. Chi riconosce la possibilità di sbagliare può imparare; chi si considera infallibile rimane prigioniero delle proprie convinzioni.

Un tema analogo è stato affrontato molti anni dopo dal teologo e filosofo tedesco Dietrich Bonhoeffer. Riflettendo sui drammi del Novecento, egli osservò che la stupidità rappresenta un nemico più pericoloso della stessa malvagità. Con il male si può infatti combattere apertamente; la stupidità, invece, è difficile da contrastare perché spesso non si rende conto di esserlo e si sente persino legittimata nelle proprie azioni.

Anche la letteratura ha più volte rappresentato questo problema. Numerosi personaggi letterari incarnano una forma di ostinazione che li rende incapaci di vedere la realtà. Pensiamo a certi protagonisti delle commedie classiche o dei romanzi moderni: non sono necessariamente cattivi, ma la loro incapacità di comprendere provoca errori, sofferenze e talvolta tragedie.

La citazione di Schiller conserva una sorprendente attualità anche nel mondo contemporaneo. Viviamo in un’epoca caratterizzata da una disponibilità di informazioni senza precedenti. Attraverso internet e i mezzi di comunicazione possiamo accedere rapidamente a conoscenze che un tempo sarebbero state difficili da reperire. Eppure la diffusione delle informazioni non garantisce automaticamente la diffusione della comprensione.

Le fake news, le teorie prive di fondamento e la disinformazione dimostrano che non basta avere accesso ai dati per utilizzarli in modo intelligente. Occorrono spirito critico, capacità di verifica e disponibilità al confronto. Quando questi elementi mancano, anche le informazioni più accurate rischiano di risultare inutili.

La frase di Schiller invita quindi a riflettere sull’importanza dell’educazione. Non basta accumulare nozioni; è necessario sviluppare la capacità di ragionare, di ascoltare e di mettere alla prova le proprie convinzioni. La vera intelligenza non consiste nel possedere tutte le risposte, ma nel saper formulare le domande giuste e nell’essere disposti a cambiare idea di fronte all’evidenza.

Vi è poi un altro aspetto particolarmente interessante. Schiller non afferma che la stupidità sia invincibile in senso assoluto. Dice piuttosto che perfino gli dèi lottano invano contro di essa. L’immagine suggerisce uno sforzo continuo, una battaglia che vale comunque la pena combattere. Se l’ottusità rappresenta una minaccia costante, la risposta non può essere la rassegnazione, bensì l’impegno costante nella diffusione della cultura e del dialogo.

Inoltre, la citazione invita ciascuno a un esercizio di umiltà. È facile riconoscere la stupidità negli altri; molto più difficile è individuarla in noi stessi. Tutti, in qualche momento della vita, possiamo cadere nell’errore di credere di avere sempre ragione o di rifiutare opinioni diverse dalle nostre. La massima di Schiller acquista allora una dimensione personale: ci ricorda la necessità di mantenere una mente aperta e disponibile all’apprendimento.

Dal punto di vista stilistico, la forza della frase deriva anche dal contrasto tra i due elementi principali: gli dèi e la stupidità. Da una parte troviamo la massima espressione del potere e della sapienza; dall’altra una debolezza apparentemente banale e ordinaria. Il fatto che quest’ultima riesca a resistere perfino alle forze divine produce un effetto di straordinaria efficacia retorica.

Questa tensione tra grandezza e limite è uno dei temi più profondi della riflessione umana. La civiltà può raggiungere risultati straordinari nella scienza, nell’arte e nella tecnologia, ma continua a confrontarsi con le fragilità dell’individuo. Tra queste fragilità, la stupidità intesa come chiusura mentale rappresenta forse una delle più difficili da sconfiggere.

La celebre frase di Friedrich von Schiller continua a parlare con sorprendente attualità ai lettori di ogni epoca. «Contro la stupidità gli dèi stessi lottano invano» non è soltanto una battuta brillante, ma una riflessione profonda sulla condizione umana. Essa ci ricorda che la conoscenza richiede apertura, che l’intelligenza nasce dal dubbio e che il dialogo è possibile solo quando si è disposti ad ascoltare. La vera sfida non consiste semplicemente nell’acquisire informazioni, ma nel coltivare quella disponibilità alla comprensione che rappresenta il contrario della stupidità e il fondamento di ogni autentica crescita personale e collettiva.