Il ritorno di David Sedaris: perché “The Land and Its People” è il nuovo caso letterario del New York Times

C’è un motivo se, ogni volta che David Sedaris pubblica una nuova raccolta di saggi, le classifiche dei bestseller americani subiscono una scossa immediata. Con l’uscita di “The Land and Its People“, il re incontrastato dell’umorismo tragicomico statunitense ha fatto centro ancora una volta, debuttando dritto al primo posto della prestigiosa classifica della saggistica (Hardcover Nonfiction) del New York Times.

“The Land and Its People” di David Sedaris

A quattro anni dal successo di “Happy-Go-Lucky” (pubblicato in Italia da Mondadori con il titolo “Cuor contento il ciel lo aiuta“), Sedaris torna con 272 pagine che esplorano un territorio intimo e universale: cosa significa essere uno straniero, un fratello, un partner e un amico di una vita mentre il tempo passa inesorabilmente?

Il debutto al numero uno sul New York Times conferma una tendenza editoriale chiarissima: in un’epoca dominata da saggistica geopolitica polarizzante, saggi di auto-aiuto algoritmici o manuali di finanza, i lettori cercano disperatamente storie umane, vulnerabili e, soprattutto, capaci di far ridere in modo intelligente.

Sedaris non costruisce teorie, ma parte dal microscopico – l’assistenza al compagno Hugh dopo un intervento all’anca, le conversazioni surreali con il bot della app Duolingo, l’acquisto di una tonaca da prete a Città del Vaticano – per smontare le ipocrisie della società occidentale.

Come ne parlano all’estero: tra “tesoro nazionale” e accese polemiche

Oltreoceano la critica si è spaccata, amplificando il rumore attorno al libro. Da un lato, le testate storiche lo hanno accolto con entusiasmo unanime. Publishers Weekly ha definito questi saggi “tra i migliori della sua intera carriera”, mentre Kirkus Reviews ha ribadito che Sedaris rimane un “tesoro nazionale” dell’umorismo.

I critici lodano la sua straordinaria capacità di alternare momenti di assoluta spietatezza a passaggi di una tenerezza disarmante, specialmente quando riflette sull’invecchiamento e sulla conta degli amici che non ci sono più.

Dall’altro lato, le piattaforme di lettura come Goodreads sono diventate terreno di scontro tra i lettori. Molti utenti della Generazione Z e Millennial hanno accusato Sedaris di aver superato il limite del politicamente corretto, definendo alcuni passaggi “amari” o eccessivamente taglienti verso le sensibilità moderne.

Questo contrasto tra l’elogio istituzionale e il dibattito social è la benzina che sta trasformando “The Land and Its People” in un fenomeno imperdibile: un libro che fa discutere, irrita e diverte contemporaneamente.

Perché leggerlo

Leggere Sedaris significa accettare di guardarsi allo specchio senza filtri. “The Land and Its People” merita un posto sul comodino per diversi motivi. Sedaris ci ricorda l’importanza di tenere la testa alta e gli occhi aperti mentre camminiamo per strada. In un mondo perennemente chinato sugli smartphone, lui trova la letteratura nell’insulto di un passeggero sul treno o nella bizzarria di un viaggio in Kenya senza scattare nemmeno una foto.

C’è una comicità fisica, quasi slapstick, che si alterna all’ironia verbale. Che si tratti di un cane che lo morde o di un bizzarro aneddoto su un mantello di cashmere, l’autore riesce a strappare risate profonde, liberatorie e assolutamente necessarie.

Sotto la superficie cinica, il libro è una profonda meditazione sulla transitorietà delle cose. Scorrere la propria rubrica telefonica e rendersi conto di quante persone care siano ormai scomparse è un’esperienza in cui chiunque può immedesimarsi.

Quando arriverà in Italia

Storicamente, l’intera opera di David Sedaris, da “Me parlare bello un giorno” a “Calypso“, è legata a doppio filo a Mondadori, che ha tradotto e pubblicato tutti i suoi bestseller nel nostro Paese. Anche se non c’è ancora una data ufficiale per l’edizione italiana di “The Land and Its People” (uscito negli Stati Uniti a fine maggio 2026), le finestre di traduzione della saggistica Mondadori lasciano ben sperare per un arrivo nelle nostre librerie tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Nel frattempo, per i lettori più impazienti, l’edizione originale in lingua inglese è già facilmente reperibile sia in formato fisico che digitale. Prepariamoci: il cinismo terapeutico di Sedaris sta per sbarcare anche da noi.