“Cuore d’Albergo”, un libro per scoprire la storia invisibile dell’ospitalità italiana

C’è una storia che non si legge nei bilanci, che non abita i grafici delle performance stagionali e che non si esaurisce nel numero di camere occupate. Questa narrazione, finalmente, ha trovato una casa tra le pagine di un libro: “Cuore d’Albergo. Storie di Donne e Uomini. Racconti d’Impresa e d’Italia”, la prima opera editoriale firmata da BWH Hotels. Un libro di storie di serrande che si alzano all’alba, di generazioni che si passano il testimone come una fiamma sacra e di porte che restano aperte anche quando fuori infuria la tempesta, sia essa una guerra o una pandemia.

Cuore d’Albergo

Presentato come un’opera inedita nel panorama dell’hotellerie nazionale, il volume non è un semplice manuale aziendale, ma una mappa sentimentale dell’Italia. Attraverso dieci racconti d’impresa, il libro ci conduce per mano lungo tutto il Novecento fino alle sfide del nuovo millennio, ricordandoci che l’ospitalità, in questo Paese, è prima di tutto una vocazione.

Le radici dell’autenticità: da Milano a Massafra

Il progetto nasce da un’intuizione profonda di BWH Hotels: guardare alle radici per trovare la spinta verso il futuro. Come dichiarato da Sara Digiesi, CEO di BWH Hotels Italy & South-East Europe, il libro è un atto di “rispetto e riconoscenza” verso chi ha scelto di fare dell’accoglienza un progetto di vita.

Le storie raccolte dall’autrice Simona Teodori, con il coordinamento di Rosa Giglio e Daniele Viganò, sono frammenti di un mosaico straordinario. Si parte dalla Milano dei primi del Novecento con la famiglia Ratti: la pioniera Carmelita aprì “La Babilonia”, un negozio di tessuti che nel tempo è fiorito trasformandosi in un piccolo impero alberghiero. Un salto geografico e temporale ci porta poi in Puglia, a Massafra, dove Pio Cancro, dopo aver perso tutto a ventisei anni, ha trovato il coraggio di ricominciare trasformando un hotel fatiscente in una struttura d’eccellenza affiliata a BWH nel 2023.

Oltre la crisi: il coraggio di reinventarsi delle famiglie italiane

“Cuore d’Albergo” è un inno alla resilienza. Lo leggiamo nella storia della famiglia Lamonica, dove un imprenditore cinquantenne ha saputo reinventarsi acquistando un hotel incompiuto a Sabaudia, superando cantieri bloccati e tradimenti grazie al sostegno del figlio Mirko. Lo ritroviamo nella famiglia Borio, il cui legame con l’accoglienza risale alla fine dell’Ottocento e la cui affiliazione a Best Western dura orgogliosamente dal 1989.

Il libro illumina anche angoli di storia civile e sociale, come quella della famiglia Capuzzo a Torino che, durante l’occupazione nazifascista, trasformò l’hotel in un rifugio per famiglie ebree e staffette partigiane, un’eredità morale che ancora oggi guida l’identità della struttura. Storie eccezionali come quella delle donne della famiglia Ciana: sulla Riviera Ligure, Gilda e Luisita furono apripista di una leadership femminile tra le due guerre, un esempio di forza in un settore che oggi cerca di valorizzare queste figure. il libro porta alla scoperta di famiglie come quella dei Roscioli a Roma: innovatori puri che nel 1957 inventarono il primo centro congressi in hotel, tracciando la strada per l’intero comparto.

Un impegno che va oltre il business

L’uscita di questo libro non è casuale. Si inserisce nel percorso di BWH Hotels come Società Benefit, forma giuridica adottata dal gruppo nel gennaio 2024. Questo significa che il successo non si misura solo in termini economici, ma nell’impatto culturale e sociale generato sul territorio.

Proteggere queste storie significa proteggere l’identità italiana. Che si tratti della famiglia Pucci, tornata dal Canada per costruire un sogno in Italia, o della famiglia Coriddi, il cui destino è cresciuto simbioticamente con l’aeroporto di Fiumicino, il filo conduttore è la capacità di fare squadra e di affidarsi a un gruppo internazionale per essere più forti, senza mai perdere la propria anima artigianale.

In un’epoca di algoritmi e standardizzazione, “Cuore d’Albergo” ci ricorda che dietro ogni chiave consegnata a un ospite c’è una vita, un sacrificio e una visione. È una lettura necessaria per chiunque voglia capire non solo dove sta andando l’hotellerie italiana, ma da dove viene quel calore unico che ci rende famosi nel mondo.

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