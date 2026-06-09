“Così passa la paura”, il nuovo libro di Raffaele Morelli insegna a trasformare l’ansia in un’alleata

Viviamo in una società che ci richiede di essere costantemente performanti, invincibili e privi di esitazioni. In questo scenario , la paura viene troppo spesso etichettata come un difetto, una debolezza inaccettabile . Ma se invece stessimo guardando nella direzione completamente sbagliata? Se la paura fosse un messaggero da ascoltare? Su questo ci invita a…

Viviamo in una società che ci richiede di essere costantemente performanti, invincibili e privi di esitazioni. In questo scenario , la paura viene troppo spesso etichettata come un difetto, una debolezza inaccettabile . Ma se invece stessimo guardando nella direzione completamente sbagliata? Se la paura fosse un messaggero da ascoltare? Su questo ci invita a riflettere “Così passa la paura. Come affrontare e superare le situazioni che ci spaventano“, l’ultimo libro di Raffaele Morelli.

Un saggio che si inserisce perfettamente nel dibattito contemporaneo sul benessere psicologico e che, con la consueta profondità e chiarezza che contraddistingue l’autore, ci invita a capovolgere la nostra prospettiva sul disagio interiore. Per tutti gli amanti della lettura alla ricerca di risposte alle sfide emotive della quotidianità, questo è un testo imprescindibile. Ma scopriamo insieme di cosa parla, perché leggerlo e cosa ci insegna davvero.

“Così passa la paura” di Raffaele Morelli

Il saggio affronta uno dei temi più universali e complessi dell’animo umano: le paure e le fobie che, in diverse forme, affliggono la stragrande maggioranza delle persone. Morelli passa in rassegna disagi molto comuni come gli attacchi di panico, l’ipocondria, la claustrofobia, o fobie specifiche come la paura di volare e la paura di guidare. Spesso, chi soffre di questi disturbi finisce per vivere la propria esistenza all’interno di una gabbia invisibile ma opprimente, in cui le rinunce diventano la regola e la frustrazione il pane quotidiano.

L’approccio psicologico tradizionale spesso ci spinge a combattere queste paure, cercando di sopprimerle per poter tornare alla “normalità”. Morelli ci dice invece che ostinarsi in questa lotta è forse l’azione più dannosa che possiamo compiere contro noi stessi. Il libro è un viaggio esplorativo che ci spiega come i sintomi della paura non siano guasti da riparare, ma veri e propri messaggi dell’anima. Sono segnali di allarme che arrivano in nostro soccorso per spazzare via convinzioni limitanti, schemi mentali obsoleti e atteggiamenti che ci tengono intrappolati, impedendo la fioritura del nostro io più autentico e irripetibile.

Cosa ci insegna questo libro: il ribaltamento della prospettiva

La lezione più preziosa che “Così passa la paura” ci regala è l’arte dell’accettazione, intesa non come rassegnazione passiva, ma come “pura consapevolezza”. Morelli ci insegna che quando arriva l’ansia o il panico, la reazione istintiva di lottare, giudicare o fuggire è esattamente ciò che alimenta il mostro. Al contrario, il libro ci invita a imparare a guardare la paura senza fare nulla, limitandoci a percepirne la presenza. Questa sospensione del giudizio richiama il nostro Sé profondo e lo fa scendere in campo.

Cosa succede quando smettiamo di combatterci? Succede che capiamo che dentro ogni paura si nasconde il seme di una nuova versione di noi stessi che preme per venire alla luce. Per facilitare questo processo, l’autore non offre terapie d’urto, ma semplici ed efficaci esercizi di immaginazione. Ci ricorda infatti che le immagini sono il linguaggio più antico della nostra mente, quello a cui il nostro cervello emotivo risponde in maniera istantanea e diretta. Riattivando le nostre innate capacità di autoguarigione, impariamo che l’ansia non è un’intrusa fastidiosa, ma un’energia necessaria per rinnovarci.

Perché leggere “Così passa la paura”

Ci sono innumerevoli ragioni per cui la lettura di questo libro rappresenta un arricchimento fondamentale per la libreria (e per l’anima) di chiunque. In primo luogo, si tratta di un testo estremamente liberatorio. Quante volte ci siamo sentiti in colpa o inadeguati perché non riuscivamo a superare un blocco emotivo o una fobia irrazionale? Sfogliando le pagine di Morelli si ha la sensazione fisica di togliersi un peso enorme dalle spalle: il peso del dover essere “perfetti” e del dover “guarire” a tutti i costi secondo gli standard imposti dalla società.

In secondo luogo, è un libro pratico ma profondamente spirituale. Unisce la solidità scientifica del medico alla saggezza ancestrale di chi sa leggere i simboli. Se vi siete mai sentiti bloccati da una paura che vi impedisce di viaggiare, di amare appieno o di esplorare il mondo, questo libro offre una chiave di lettura inedita. Non vi dirà di sforzarvi di essere coraggiosi, ma vi accompagnerà con dolcezza verso la comprensione che la vostra paura è lì per salvarvi da una vita che non vi somiglia più. Le parole di Morelli scorrono fluide, avvolgenti ed empatiche, trasformando concetti psicologici complessi in un linguaggio accessibile a chiunque.

L’autore: l’indagatore dell’anima

A dare ancora più autorevolezza a quest’opera è la figura del suo autore. Raffaele Morelli non ha bisogno di molte presentazioni: medico psichiatra, psicoterapeuta e fondatore a Milano dell’Istituto Riza di medicina psicosomatica. Da decenni il suo lavoro si concentra sulla riscoperta della dimensione psicosomatica, aiutando le persone a interpretare i disagi dell’epoca contemporanea non come errori di sistema, ma come complessi e affascinanti linguaggi in cui mente e corpo cercano di comunicare tra loro.

Leggere “Così passa la paura” è consigliato a tutti coloro che vogliono smettere di farsi la guerra da soli e iniziare finalmente a volersi bene nella propria totalità, accettando le proprie fragilità. Perché in fondo, i libri migliori sono quelli che non ci cambiano per farci diventare qualcun altro, ma ci restituiscono a noi stessi. Ci prendono per mano e ci aiutano a scoprire che la luce più brillante, spesso, si nasconde proprio dietro le nostre ombre più spaventose.