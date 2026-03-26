“Come un miraggio”, l’inedito libro di Banana Yoshimoto che non sapevamo di aspettare

Alcuni scrittori che non si limitano a raccontare storie, ma costruiscono rifugi. Banana Yoshimoto è, da oltre trent’anni, la custode di uno di questi luoghi dell’anima. Con la sua scrittura fatta di silenzi, profumi di cucina e malinconie gentili, ha cullato intere generazioni di lettori.

Come vi avevamo già anticipato, il 27 gennaio scorso Feltrinelli ha portato in libreria un tassello mancante del suo mosaico narrativo: “Come un miraggio“, un’opera inedita in Italia che ci riporta alle origini del mito. Uscito subito dopo il successo mondiale di “Kitchen” e pubblicato adesso per la prima volta in Italia, “Come un miraggio” riprende la tradizione degli shōjo manga, i fumetti per ragazze con cui Banana Yoshimoto è cresciuta e che per primi hanno ispirato la sua scrittura.

Come un miraggio

Toriumi Ningyo ha il nome di un uccello marino, vive sola con la madre e ha un padre che aleggia su di lei come un temporale. Quando incontra il giovane Arashi, un innamoramento fragile – il primo – prende forma. Solo curare la madre le farà capire che a volte l’amore è come il mare, limpido e terribile, e che crescere significa accettarne la profondità.

Nel secondo breve romanzo che compone il libro, Santuario, a incontrarsi di notte su una spiaggia sono altre due vite ferite: quella di Tomoaki, segnato da un lutto che non riesce a superare, e quella di Kaoru, che ha perso tutto ciò che amava. Il loro legame diventerà insieme conforto e rivelazione – la possibilità, fragile ma reale, che la tenerezza salvi.

Un tesoro ritrovato dal 1988

Immaginate di ritrovare una vecchia fotografia, rimasta nascosta tra le pagine di un diario per decenni. I colori sono un po’ sbiaditi, ma l’emozione che sprigiona è intatta, forse ancora più potente a causa del tempo trascorso. “Come un miraggio” nasce nel 1988, l’anno d’oro di Banana. Era il periodo immediatamente successivo allo straordinario successo di Kitchen, il romanzo che trasformò una giovane cameriera giapponese in un’icona letteraria globale.

Per ragioni misteriose, questo volume non aveva mai lasciato i confini del Sol Levante. Fino ad ora. Composto da due brevi storie, il libro ci offre l’opportunità rara di osservare la Yoshimoto nel momento esatto in cui il suo stile si stava cristallizzando, diventando quella voce inconfondibile che sa parlare al cuore di chiunque si sia sentito, almeno una volta, un po’ “fuori posto” nel mondo.

L’estetica dello Shōjo: amore, dolore e occhi grandi

Ciò che rende “Come un miraggio” una lettura imprescindibile per i fan dell’autrice è il suo profondo legame con la cultura dei manga. Banana Yoshimoto non ha mai fatto mistero di essere cresciuta nutrendosi di fumetti, in particolare degli shōjo manga (i fumetti per ragazze). Chi ricorda le tavole di Candy Candy o Il Grande Sogno di Maya sa bene di cosa parliamo: sentimenti assoluti, atmosfere rarefatte, introspezione psicologica e quel senso di “tragedia imminente” che però si scioglie sempre in una forma di accettazione poetica.

In queste pagine, la Yoshimoto omaggia esplicitamente quella tradizione. Le protagoniste si muovono in un mondo dove il dolore non è mai un vicolo cieco, ma una soglia da attraversare. C’è una qualità eterea nella loro sofferenza, una sorta di “scintillio”, come lo definisce la stessa autrice, che appartiene solo alla giovinezza. È quel periodo della vita in cui ogni emozione sembra definitiva e ogni incontro può cambiare il destino.

Perché è un libro necessario

In un’epoca dove dominano la velocità e la saturazione visiva, tornare alla Banana Yoshimoto degli esordi è un atto di resistenza gentile. “Come un miraggio” ci ricorda che abbiamo bisogno di lentezza per elaborare i nostri lutti e i nostri amori. È un libro che parla a chiunque stia cercando di ritrovare quella purezza di sguardo che spesso l’età adulta ci strappa via.

Leggere questo inedito non è solo un’operazione nostalgica per chi ha amato “Kitchen” o “Delfini”. È un invito a riscoprire lo stupore. È la conferma che, nonostante il tempo passi e il mondo cambi, certe emozioni restano universali. Come un miraggio, appunto: qualcosa di bellissimo che appare all’improvviso all’orizzonte e che, anche se intangibile, ci dà la forza di continuare a camminare nel deserto della quotidianità.

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