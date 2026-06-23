“Ci basterà mangiare il vento”, il nuovo libro di Gianluca Gotto ci insegna che la vulnerabilità non è debolezza

“Ci basterà mangiare il vento” di Gianluca Gotto è un viaggio intimo tra Singapore e Torino che insegna a superare la paura di soffrire e ad abbracciare la vita.

Gianluca Gotto, scrittore, viaggiatore e instancabile ricercatore di senso, torna in libreria con “Ci basterà mangiare il vento“, un romanzo potente e sincero che tocca una delle corde più sensibili e attuali della nostra epoca: l’illusione del controllo assoluto e la paura ancestrale di soffrire.

Ambientato tra i contrasti geometrici e avveniristici di Singapore e le radici intime di Torino, il romanzo ci trascina in un viaggio non solo geografico, ma profondamente psicologico ed emotivo, ponendoci una domanda tanto semplice quanto destabilizzante: a cosa serve proteggersi dal dolore del passato, se per farlo smettiamo di vivere il presente?

“Ci basterà mangiare il vento” di Gianluca Gotto

Il protagonista della storia è un uomo che ha eretto attorno a sé una fortezza apparentemente inespugnabile. Cresciuto con la dolorosa convinzione che “casa” sia il posto più pericoloso al mondo e che ogni forma d’amore porti inevitabilmente con sé violenza e sofferenza, ha scelto la via della fuga e del distacco. Dopo anni di vagabondaggi e ricerca spirituale, ha trovato il suo baricentro a Singapore.

La sua vita è un capolavoro di simmetria e routine: pratica il tai chi all’alba, lavora come ghostwriter nei caffè della metropoli e si allena in una palestra di arrampicata. Conosce a memoria il Dhammapada e applica i precetti buddisti come un monaco senza tempio. Quando il caos del mondo esterno minaccia la sua pace, si rifugia nella sua “stanza del vuoto” per meditare e lasciar andare ogni vibrazione negativa. Sembra aver spezzato il suo karma familiare. Sembra salvo.

Finché una notte, nell’ascensore di un hotel, non incontra Giorgia. Giorgia è impulsiva, caotica, disordinata, incapace di stare da sola. È l’incarnazione vivente di tutto ciò che il protagonista ha bandito dalla propria esistenza per paura di essere ferito: le emozioni forti, l’imprevedibilità, l’attaccamento, il desiderio. In una parola, l’amore. Quell’incontro fortuito apre una crepa insanabile nella sua corazza, costringendolo a rimettere in discussione l’illusione di una serenità sterile e a riscoprire la bellezza ruvida del mondo reale.

Cosa ci insegna questo libro?

Gotto ci insegna che scambiare l’apatia o l’isolamento protettivo per “pace interiore” è uno dei più grandi inganni della mente. Il protagonista pensa di aver raggiunto l’illuminazione, ma in realtà ha solo anestetizzato la propria esistenza. Il vero equilibrio non si trova nel vuoto asettico di una stanza isolata, ma nella capacità di rimanere in piedi nel mezzo della tempesta.

Uno dei passaggi più intensi del libro recita: «Se la paura di soffrire dopo ti frena prima ancora di iniziare, allora la tua vita non può contemplare tramonti, viaggi, sogni, concerti, legami. Non può contemplare niente di ciò che finisce». Il testo ci esorta a comprendere che l’impermanenza fa parte della bellezza stessa della vita. Un tramonto ci commuove proprio perché dura pochi minuti; rifiutare di guardarlo solo perché lascerà spazio alla notte significa privarsi della meraviglia.

Attraverso lo scontro e l’incontro tra i due protagonisti, il romanzo dimostra come la nostra parte più viva risieda proprio nelle nostre fragilità. Spogliarsi della maschera dell’invulnerabilità, permettere a qualcun altro di vederci nudi nelle nostre paure, è l’atto di coraggio più grande che si possa compiere.

Perché leggerle l’ultimo libro di Gianluca Gotto

Leggere “Ci basterà mangiare il vento” significa concedersi un percorso di guarigione emotiva. In un mondo che ci spinge costantemente a essere performanti, inscalfibili, costantemente “risolti” e felici a comando, Gianluca Gotto scrive una lettera d’amore all’imperfezione umana.

La prosa dell’autore è, come sempre, fluida, avvolgente, ricca di suggestioni orientali che non risultano mai didascaliche, ma si integrano perfettamente nella narrazione. Gotto ha la straordinaria capacità di prendere concetti filosofici millenari e calarli nella quotidianità di chi fatica a pagare l’affitto, di chi ha il cuore spezzato o di chi non riesce a dimenticare i traumi dell’infanzia.

È un libro da leggere se vi sentite bloccati in una “comfort zone” che ha iniziato a somigliare a una gabbia; se avete paura di rimettervi in gioco dopo un fallimento amoroso; o se semplicemente amate quelle storie capaci di farvi viaggiare con la mente verso l’Asia profumata di spezie e incenso, mentre vi costringono a viaggiare dentro voi stessi.

In fondo, stare bene può essere semplice come il gioco da bambini a cui fa riferimento il titolo: smettere di combattere contro le correnti, aprire la bocca e lasciarsi nutrire dall’imprevedibilità del vento. Un romanzo luminoso che lascia l’anima speranzosa e che, una volta chiuso, vi farà guardare il mondo e le vostre ferite con occhi decisamente più teneri.