La serie TV Bridgerton (Netflix), amata dal pubblico di tutto il mondo per il suo mix di romanticismo, costume e scandali in un’Inghilterra Regency rivisitata con stile contemporaneo, prende vita da una serie di romanzi storici scritti da Julia Quinn. Pubblicati originariamente tra il 2000 e il 2006, i libri sono otto e seguono ciascuno una storia d’amore diversa, legata a un membro della famiglia Bridgerton, esplorando relazioni, società, desideri e indipendenza in un’epoca affascinante e regolata da rigide convenzioni sociali.

La saga Bridgerton: i romanzi che hanno ispirato la serie

La collana originale è composta da otto romanzi, ognuno incentrato su uno dei figli della famiglia e segue il loro percorso verso la piena realizzazione personale attraverso l’amore e la vita nell’alta società.

La saga di Julia Quinn è un viaggio attraverso otto storie indimenticabili d’amore, società e crescita personale, ciascuna concentrata su un membro della famiglia. I romanzi offrono un’esperienza di lettura ricca di emozioni, humour e romanticismo storico, ed è proprio questa profondità narrativa che ha ispirato il celebre adattamento televisivo che conosciamo oggi.

Il primo libro della serie, Il duca e io, introduce i lettori a Daphne Bridgerton e al suo complicato “finto fidanzamento” con Simon Basset, duca di Hastings. La trama colpisce per la sua combinazione di commedia degli equivoci, tensione romantica e riflessioni sull’autonomia femminile in un contesto dove ogni mossa è scrutinata dalla società. È questo romanzo che ha gettato le basi narrative per la stagione iniziale della serie Netflix, mostrando come le regole della società Regency possano intrecciarsi con desideri profondi e tabù.

“Il visconte che mi amava”

Il secondo volume è dedicato ad Anthony Bridgerton, il fratello maggiore, e alla sua evoluzione interiore mentre affronta la pressione sociale per sposarsi. Incontra Kate Sheffield, donna forte e determinata, e tra loro nasce una dinamica vivace che passa dal conflitto all’attrazione. Questo libro approfondisce il senso del dovere, della famiglia e del desiderio, con una miscela di humour e introspezione che lo rende uno dei preferiti dai fan.

Nel terzo romanzo, segue Benedict Bridgerton e la sua storia in stile “Cenerentola”, con una giovane donna che si presenta a un ballo mascherata e cattura il cuore di Benedict. Un racconto ricco di fascino, mistero e trasformazione personale, che unisce elementi fiabeschi a un realismo romantico.

“Un uomo da conquistare”

Il quarto volume introduce la storia di Colin Bridgerton, sempre pronto ad avventure e scherzi, che però scopre un lato più profondo dell’amore con una protagonista altrettanto vivace e intelligente. Questo libro esplora la crescita personale, la vulnerabilità emotiva e la forza dell’affetto reciproco.

Nel quinto romanzo, il focus si sposta su Eloise Bridgerton, ribelle e curiosa, in una storia che gioca con i temi dell’indipendenza femminile e della fiducia. La natura riflessiva di Eloise e la sua ricerca di autenticità interiore si intrecciano con una relazione sorprendente e profonda.

“Amare un libertino”

Il sesto libro racconta la vicenda di Francesca Bridgerton, che si innamora di un uomo affascinante ma tormentato dal proprio passato. Qui, l’autrice mescola romanticismo e introspezione psicologica, mostrando come l’amore possa guarire vecchie ferite e trasformare la vita.

Il settimo volume segue Hyacinth Bridgerton, la più giovane e vivace delle sorelle, in una storia piena di ironia, ingenuità e dolcezza. Il romanzo cattura il lato più leggero e giocoso della saga, senza rinunciare alla profondità dei sentimenti.

“Il vero amore esiste”

L’ottavo romanzo conclude la serie principale concentrandosi su Gregory Bridgerton, offrendo una storia romantica e commovente che celebra i temi centrali della saga: famiglia, cambiamento e destino.

Epiloghi e letture extra

Oltre ai romanzi principali, esistono raccolte di epiloghi e storie correlate che ampliano la mitologia della famiglia Bridgerton, offrendo dettagli su ciò che accade dopo le storie d’amore principali dei fratelli.

Dal libro allo schermo: la serie TV Bridgerton

La popolarità della saga letteraria ha portato alla creazione dell’omonima serie TV prodotta da Netflix, iniziata nel 2020 e diventata rapidamente un fenomeno globale. Ogni stagione della serie tende ad adattare, con alcune variazioni narrative, uno dei romanzi principali della Quinn, seguendo i sogni d’amore e i drammi sociali dei Bridgerton nell’alta società Regency.

La quarta stagione, per esempio, è basata su La proposta di un gentiluomo, la cui trama intreccia la ricerca d’amore di Benedict con quella di Sophie, evocando una sorta di fiaba romantica ambientata nei balli e nei salotti londinesi dell’epoca.

In futuro, la serie dovrebbe continuare ad adattare tutti gli otto romanzi, dando a ciascun figlio Bridgerton la propria stagione dedicata.