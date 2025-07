Bookted, le box letterarie per un’esperienza di lettura che coinvolge tutti i sensi

Avete mai voluto vivere un’esperienza immersiva di lettura, rivivendo i profumi e le sensazioni fisiche del libro che avete scelto di leggere? Oggi tutto questo è possibile grazie alle box letterarie di Bookted, azienda pioniera del mercato delle esperienze letterarie che opera dal 2021 con l’obiettivo di rivoluzionare il modo di leggere.

Combinando libri accuratamente selezionati con esperienze sensoriali uniche, le box letterarie di Bookted hanno conquistato oltre 20.000 lettori, offrendo loro un’immersione totale in mondi letterari affascinanti. Ogni box è un viaggio multisensoriale, pensato per rigenerare e stimolare la creatività.

Le box letterarie: libri da leggere non solo con gli occhi

Bookted trasforma la lettura in un’esperienza sensoriale e immersiva, creando box tematiche che fanno vivere i romanzi attraverso profumi, sapori e oggetti curati nei minimi dettagli. Ogni box è una coccola letteraria che risveglia i sensi e amplifica le emozioni della storia.

Ogni box Bookted è un universo a sé. Contiene un romanzo accuratamente selezionato – non inseguiamo necessariamente i bestseller, ma libri che lasciano davvero il segno. A questo aggiungiamo 3-5 prodotti sensoriali coordinati alla storia: profumi che evocano ambientazioni, sapori che richiamano momenti chiave, oggetti artigianali che materializzano simboli della narrazione.

Include sempre una guida alla lettura esclusiva che svela i collegamenti tra prodotti e trama, il filo rosso che unisce l’esperienza. Il tutto avvolto in un packaging premium sostenibile realizzato in cartone FSC con riempitivi compostabili. E per chi desidera un’esperienza unica, offriamo la possibilità di personalizzazione totale tramite il nostro configuratore online.

Perché le box letterarie rappresentano un’esperienza di lettura unica

L’esperienza sensoriale

Bookted non vendono solo libri: creano portali. Profumi che evocano ambientazioni, sapori che richiamano momenti chiave della trama, oggetti che materializzano simboli e atmosfere. Ogni senso diventa un canale per vivere più intensamente la storia.

La giuda alla lettura

Ogni box include una guida esclusiva che svela il filo conduttore tra storia e prodotti selezionati. Non è un semplice foglietto: è la chiave per sbloccare tutti i livelli dell’esperienza.

Emozioni da condividere

Le box letterarie sono molto apprezzate come regalo e si prestano perfettamente alla condivisione. Ogni dettaglio è personalizzabile, dal contenuto al messaggio, trasformando un dono in un’esperienza indimenticabile.

Una selezione che lascia il segno

Le box letterarie create da Bookted non inseguono necessariamente i bestseller. I libri sono scelti perché sorprendono per stile, scrittura o contenuto. Titoli che rimangono impressi, che meritano di essere vissuti e non solo letti.

Le box letterarie disponibili

L’ALCHIMISTA -Per chi insegue la propria leggenda personale

Questa box accompagna in un viaggio interiore attraverso aromi di deserto e spezie, oggetti simbolici del cammino di Santiago. Ogni elemento sussurra che il vero tesoro non è la meta, ma le emozioni vissute lungo il percorso.

IL CANTO DEI CUORI RIBELLI – Un tuffo nell’India vibrante e contraddittoria

Profumi speziati, oggetti rituali e dettagli evocativi trasportano nelle atmosfere intense del romanzo. Una box che celebra il coraggio silenzioso di chi lotta per la propria libertà e dignità.

MISS BEE E IL CADAVERE IN BIBLIOTECA- Mystery all’ora del tè

Una dolce evasione nella Londra raffinata dei club esclusivi e delle sale da tè. Tra tè aromatizzati e gadget vintage, ogni indizio porta a svelare piccoli segreti con stile british.

Scopri 3 libri vivaci da leggere che risvegliano i sensi

Bookted

Fondata nel 2023 a Roma da Matteo Costantini e Matteo De Luca Borri, Bookted nasce da un’intuizione semplice quanto potente: cosa succederebbe se potessimo entrare fisicamente dentro un libro? Ispirati dalla madeleine di Proust e dal potere evocativo dei sensi, i due fondatori – un informatico appassionato di fantascienza e un esperto di finanza e tecnologia – hanno unito le loro competenze per creare la prima box sensoriale italiana dedicata alla lettura.

Il risultato? Un’esperienza che va oltre la pagina scritta. Ogni scatola contiene oggetti artigianali, aromi e sapori studiati per accompagnare il lettore in un viaggio multidimensionale dentro la storia.

Oggi Bookted conta 3 linee di prodotto tra Box Signature, Box Personalizzate ed Edizioni Limitate. Un catalogo di oltre 60 box in continua espansione che spazia dai classici ai contemporanei. Spedizioni in tutta Italia ed Europa per raggiungere lettori ovunque si trovino. Una community di lettori appassionati in crescita costante che condivide emozioni e scoperte. E soprattutto, 100% artigianato per tutti i prodotti inclusi nelle nostre box.

I fondatori di Bookted vogliono innovare l’esperienza di lettura per catturare nuovi lettori e riaccendere la scintilla in chi l’ha persa. Credono che ogni libro meriti di essere vissuto, non solo letto. Per questo, in ciascuna box letteraria mettono al centro le persone, non i numeri. Ogni cliente è prima di tutto un lettore, un’anima, una storia.

Le box letterarie di Bookted sono un mix unico di storytelling, design e artigianato italiano, dando vita a un progetto che sta ridefinendo il concetto stesso di lettura.