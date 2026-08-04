Da Witherspoon a Dua Lipa: i 6 Book Club delle Star che aiutano i libri a vendere e conquistano i giovani

Quando Sophie Vershbow lavorava nei reparti marketing di colossi come Penguin Random House e Simon & Schuster a New York, c’era un’unica notifica interna capace di far trattenere il respiro a un intero palazzo: l’arrivo di un contratto di riservatezza (in inglese NDA, ovvero Non-Disclosure Agreement), un accordo legale che impone il segreto assoluto, siglato dallo staff di un Celebrity Book Club (un club del libro curato da una celebrità).

Prima ancora che star come Reese Witherspoon, Dua Lipa o Jenna Bush Hager mostrino una copertina sui propri canali social da milioni di follower, dietro le quinte dell’editoria anglo-americana scatta una macchina logistica e finanziaria di proporzioni imponenti. I dati storici di tracciamento di NPD BookScan (la società di rilevazione delle vendite librarie, oggi confluita nel gruppo Circana) confermano che la selezione all’interno di un club VIP non genera semplici picchi temporanei, ma un’impennata strutturale e immediata delle vendite compresa tra il +400% e il +900%.

Un meccanismo che proietta autori spesso esordienti in cima alla New York Times Best Seller List (la classifica dei libri più venduti stilata dal quotidiano americano) nel giro di 72 ore.

Questo boom improvviso genera l’immediato stato di backorder, ossia l’ordine arretrato per esaurimento scorte: una condizione in cui la richiesta di un prodotto supera le giacenze disponibili, costringendo il distributore ad accettare gli ordini mettendoli in attesa di una nuova ristampa. È ciò che prosciuga in poche ore i magazzini di colossi online come Amazon, grandi catene come Barnes & Noble e la rete dei distributori indipendenti.

Dimenticate le recensioni tradizionali delle terze pagine dei quotidiani e persino il peso delle metriche comunitarie su piattaforme social di lettura come Goodreads o StoryGraph. Oggi il club del libro gestito dalle star ha scardinato la filiera letteraria classica, trasformandosi nel più potente incubatore di proprietà intellettuali (ovvero la ricerca e valorizzazione di storie, personaggi e marchi da trasformare in progetti commerciali) per le case di produzione di Hollywood e nel motore di conversione economica più aggressivo dell’editoria globale.

I Book Club delle Star più famosi al mondo

Per comprendere l’impatto economico del fenomeno, occorre analizzare da vicino i singoli protagonisti di questo mercato. Non rispondono tutti alle stesse logiche: ogni celebrità ha costruito attorno alla propria figura un vero e proprio marchio editoriale con metriche di pubblico, canali di riferimento e strategie industriali ben differenti.

1. Reese’s Book Club di Reese Witherspoon

Il Reese’s Book Club, fondato nel 2017 dall’attrice Reese Witherspoon, è il re indiscusso dei club hollywoodiani. Con una community globale di oltre 3,1 milioni di follower su Instagram e una propria applicazione nativa proprietaria lanciata da Hello Sunshine per accentrare le discussioni dei lettori ed eliminare la dipendenza da piattaforme terze, rappresenta una forza commerciale senza pari.

La sua linea editoriale si concentra sulla narrativa femminile (women’s fiction), sui thriller psicologici ad alto ritmo e sulle storie di emancipazione con protagoniste complesse. La sua selezione include romanzi diventati fenomeni di massa come Big Little Lies di Liane Moriarty, Little Fires Everywhere : Ng e La ragazza della palude (Where the Crawdads Sing) di Delia Owens.

Più che un circolo di lettura, il club di Reese funziona come un incubatore puro di proprietà intellettuali: attraverso la sua società di produzione, l’attrice opziona i diritti di adattamento per il cinema e le piattaforme di streaming prima che il libro diventi un caso editoriale, dominando poi le classifiche di vendita e i palinsesti TV.

2. Oprah’s Book Club di Oprah Winfrey

Il modello originale del fenomeno risale a Oprah’s Book Club, lanciato nel 1996 all’interno del celebre Oprah Winfrey Show. Considerato il patriarca di tutti i club e l’istituzione morale dell’editoria americana, conta oltre 2,6 milioni di lettori iscritti sul portale Oprah.com, a cui si aggiungono più di 1 milione di follower su Instagram e una cassa di risonanza che raggiunge i 22 milioni di follower sul profilo personale dell’attrice. Il circolo di Oprah seleziona grandi romanzi della letteratura contemporanea, memorie personali toccanti e saggi che affrontano temi di trauma, riscatto etico, identità e razza.

Nel corso dei decenni ha consacrato autori dal calibro di Toni Morrison, Cormac McCarthy, Maya Angelou ed Elizabeth Strout. Il suo iconico “bollino d’oro” impresso sulla copertina garantisce alla casa editrice una tiratura d’emergenza di oltre 500.000 copie e l’ingresso immediato dell’autore nel canone della cultura di massa.

3. Read With Jenna di Jenna Bush Hager

Sul fronte della televisione generalista opera Read With Jenna, nato nel 2019 all’interno del programma mattutino Today Show sulla rete NBC e guidato dalla conduttrice Jenna Bush Hager. Con 397.000 follower su Instagram e una platea televisiva giornaliera di oltre 3 milioni di spettatori sintonizzati in prima mattinata, il club rappresenta il ponte ideale tra l’editoria di qualità e il grande pubblico delle famiglie americane. Jenna punta su saghe familiari, storie sull’amicizia e romanzi d’esordio commoventi (tra cui il bestseller L’educazione di Tara Westover).

Grazie alla vetrina televisiva quotidiana e a uno spazio permanente su TikTok (#ReadWithJenna registra decine di milioni di visualizzazioni), il club garantisce la conversione immediata delle vendite nelle grandi catene di distribuzione fisica come Target e Walmart.

4. Service95 Book Club di Dua Lipa

Negli ultimi anni si è affermata la nuova curatela cosmopolita e giovanile guidata dal Service95 Book Club della popstar Dua Lipa, lanciato nel 2023. Integrato nella sua piattaforma multimediale che conta oltre 500.000 iscritti alla newsletter globale e supportato dai canali social ufficiali di Service95 (oltre 650.000 follower su Instagram, uniti ai 88 milioni di follower del profilo personale della cantante), il club non cerca l’adattamento cinematografico immediato, ma costruisce un vero e proprio ecosistema culturale alternativo.

Dua Lipa consiglia narrativa letteraria d’avanguardia, autori del Global South (i paesi in via di sviluppo e le culture periferiche), opere in traduzione, saggistica politica e testi vincitori del Booker Prize (come Shuggie Bain di Douglas Stuart).

Ogni consiglio è accompagnato da playlist su Spotify, podcast dedicati e interviste condotte personalmente con gli scrittori.

5. Library Science di Kaia Gerber

Sulla stessa lunghezza d’onda si muove Library Science, il progetto fondato dalla supermodella Kaia Gerber nel 2020. Nato sui social durante i mesi di isolamento per il lockdown e poi strutturato come piattaforma autonoma, il club registra oltre 270 mila follower su Instagram e un forte seguito su TikTok, intercettando la community di BookTok (la sezione della piattaforma video dedicata alle recensioni letterarie).

Gerber seleziona literary fiction (narrativa letteraria d’autore) complessa, raccolte di poesie, saggi filosofici e classici del Novecento riscoperti (come le opere di Joan Didion o Maggie Nelson), pubblicati spesso da piccole case editrici indipendenti. Rappresenta l’esempio perfetto di rebranding culturale, in cui la passione per la lettura permette a una top model di posizionarsi come figura intellettuale per la Gen Z.

6. Belletrist di Emma Roberts e Karah Preiss

Chiude il panorama Belletrist, uno dei primi club nativi digitali lanciato nel 2017 dall’attrice Emma Roberts insieme alla produttrice Karah Preiss. Con una community consolidata di oltre 270.000 follower su Instagram, circa 50.000 lettori registrati alla newsletter e una forte presenza su Substack, la loro linea editoriale privilegia la narrativa indipendente, i romanzi d’esordio eccentrici, le storie dalle atmosfere gothic o dark academia (filoni narrativi dai toni cupi e ambientati in ambito accademico) e saggi editi da piccole realtà di New York.

Belletrist si è evoluto nel tempo in una vera e propria community di lettori forti e collezionisti di libri di carta, dotata di app proprietaria per la lettura e collaborazioni strategiche con marchi del lusso e della cosmetica.

L’ambizione delle star e il nuovo pubblico di lettori

Ridurre la nascita di queste piattaforme a una semplice operazione di facciata o a un calcolato ingranaggio promozionale tratterebbe in modo parziale un fenomeno che ha radici ben più profonde. Per molte figure dello spettacolo, la creazione di uno spazio di curatela letteraria risponde in primo luogo a una precisa esigenza di emancipazione artistica e intellettuale. Nel contesto di un’industria cinematografica e mediatica storicamente restia a concedere ruoli complessi o potere decisionale, prendere la parola sul valore di un libro significa riappropriarsi del controllo della propria voce.

Trasformandosi in curatrici e consigliere di lettura, le celebrità smettono di essere meri esecutori di storie altrui per diventare le promotrici di narrazioni in cui si identificano, portando al centro del dibattito temi legati all’identità, alla salute mentale o alla giustizia sociale che altrimenti faticherebbero a trovare spazio nel mainstream.

A questo posizionamento culturale si affianca un’intuizione industriale strategica. L’esperienza di marchi come Hello Sunshine dimostra come il book club possa trasformarsi nell’incubatore ideale per una casa di produzione indipendente: scovando romanzi prima della loro pubblicazione, le star si assicurano i diritti di adattamento per il cinema e la televisione in una fase in cui i costi sono contenuti, costruendo progetti su misura per sé e per il proprio pubblico senza dover attendere il via libera dei grandi studios.

Tuttavia, l’impatto più profondo di questa presenza si misura sulla base dei lettori. Smantellando l’aura di elitismo che spesso circonda la pagina stampata, le celebrità utilizzano un linguaggio diretto, emotivo e accessibile, capace di sdoganare la lettura come un atto quotidiano e desiderabile.

Parlare di un romanzo tra uno scatto di vita privata e un dietro le quinte del set non sminuisce l’opera, ma la avvicina a milioni di persone che non frequentano la critica tradizionale o le librerie di nicchia. Portando masse di consumatori tradizionalmente distanti dal mercato librario a comprare, leggere e discutere un testo nello stesso momento, i book club VIP svolgono un’azione di democratizzazione della cultura di enorme portata, espandendo la base stessa dei lettori e iniettando nuova linfa vitale nell’intero ecosistema editoriale.

Dietro le quinte del bollino d’oro: segreti, accordi e tirature al buio

Dietro l’apparente spontaneità di uno scatto pubblicato su Instagram, si nasconde un ingranaggio industriale che si attiva tra i sei e gli otto mesi prima rispetto alla data di pubblicazione ufficiale del libro.

Come rivelato dall’inchiesta d’impatto firmata dalla giornalista ed ex manager editoriale Sophie Vershbow per Esquire, la selezione di un titolo non avviene mai a posteriori. Le celebrità e i loro agguerriti team di curatori lavorano a stretto contatto con gli uffici diritti e marketing delle grandi case editrici, analizzando manoscritti non ancora definitivi o le bozze non corrette (in gergo tecnico galleys o ARC, acronimo di Advance Reader Copies, le copie di prova stampate in anteprima).

È un’attività di scouting spietata e competitiva: le agenzie letterarie fanno a gara per sottoporre le proprie novità più promettenti al giudizio dei comitati VIP, sapendo che una singola approvazione può trasformare un anticipo editoriale modesto in un caso commerciale da milioni di dollari.

Nel momento esatto in cui una celebrità sceglie un romanzo, l’intera filiera entra in una bolla di massimo segreto regolata da rigidi contratti di riservatezza, gli NDA (Non-Disclosure Agreement). La segretezza imposta da marchi come Hello Sunshine (Reese Witherspoon) o OprahDaily è una misura di protezione indispensabile per il mercato: i manoscritti digitali circolano tra i funzionari protetti da watermark (filigrane digitali personalizzate per rintracciare eventuali fughe di notizie), e nelle e-mail interne delle case editrici il libro viene identificato con nomi in codice o semplicemente come “Progetto X”.

Questa riservatezza non risponde soltanto a strategie di marketing per preservare l’effetto sorpresa sui social, ma serve a permettere all’editore di orchestrare una complessa operazione logistica e finanziaria senza alterare prematuramente le metriche di vendita.

Il passaggio più delicato per la filiera consiste nel far arrivare le copie fisiche sui banchi prima dell’annuncio pubblico, mantenendo però il titolo segreto. Per risolvere questo nodo, l’industria ricorre alla pratica nota tra gli addetti ai lavori come blind ordering (l’ordine alla cieca). I commerciali dei grandi gruppi editoriali contattano i responsabili acquisti delle grandi catene e delle librerie indipendenti per sollecitare prenotazioni massicce di un titolo ancora anonimo o di un esordiente.

Senza violare l’NDA, la rete commerciale segnala ufficiosamente che il volume riceverà “un supporto mediatico straordinario”, spingendo i librai a fidarsi dello storico commerciale dei club e ad acquistare importanti scorte a scatola chiusa.

Parallelamente, la pressione si sposta sulle tipografie. Come evidenziano i dati del provider di tracciamento delle vendite Circana (ex NPD BookScan) analizzati nell’inchiesta di Esquire, un annuncio VIP privo di un’adeguata scorta fisica rischia di generare l’immediato stato di backorder (l’ordine arretrato per esaurimento scorte), paralizzando le vendite nel momento di massima attenzione del pubblico.

Per prevenire questo cortocircuito, gli editori approvano tirature d’emergenza che oscillano tra le 50.000 e le 150.000 copie aggiuntive prima ancora che la star ne pronunci il nome in pubblico. Un impegno economico notevole che culmina nella gestione del celebre bollino.

Quando l’accordo viene siglato a ridosso dell’uscita, la casa editrice mobilita personale nei centri di smistamento per applicare manualmente gli adesivi del club sulle copertine già stampate, garantendo la presenza del prodotto su Amazon e Barnes & Noble nel momento esatto in cui il post social diventerà virale.

Il prezzo del successo: chi vince e chi perde nel nuovo mercato dei libri

L’integrazione tra l’influenza mediatica delle star e la macchina logistica dei grandi gruppi editoriali ha ridefinito la struttura economica del mercato librario contemporaneo.

Come evidenziato dalle analisi di Esquire basate sulle rilevazioni di Circana, la selezione da parte di un Book Club VIP non genera semplicemente un picco temporaneo nelle vendite, ma trasforma radicalmente la parabola commerciale di un’opera.

Per un autore esordiente o di fascia media, l’ingresso in questi circuiti garantisce un livello di distribuzione e presenza fisica negli scaffali che nessun piano di marketing tradizionale potrebbe garantire, spingendo gli editori a pianificare fin da subito la vendita dei diritti di traduzione esteri e le edizioni tascabili.

Questo meccanismo crea un circolo virtuoso tra editoria e intrattenimento visivo, dato che società come Hello Sunshine utilizzano i propri club letterari come incubatori a basso rischio per individuare storie da trasformare successivamente in serie televisive o produzioni cinematografiche di successo.

Allo stesso tempo, questa concentrazione di potere economico solleva interrogativi cruciali sulla sostenibilità dell’intero ecosistema librario. L’obbligo implicito per le librerie di ordinare massicce quantità di scorte al buio immobilizza il capitale dei piccoli dettaglianti indipendenti, riducendo lo spazio fisico e finanziario dedicato ai titoli fuori dal circuito commerciale dei VIP.

Si assiste così a una forte polarizzazione delle vendite, dove una ristretta cerchia di libri beneficia di una sovraesposizione industriale, mentre il resto del catalogo fatica a trovare visibilità. I book club delle celebrità non rappresentano quindi un semplice fenomeno di costume o una trovata promozionale, ma si configurano come veri e propri snodi finanziari capaci di condizionare le scelte di produzione delle case editrici, ridefinendo il concetto stesso di valore letterario attraverso le logiche dell’industria dello spettacolo.

La sfida di trasformare i lettori social in una vera comunità

Il consolidamento di questo modello industriale solleva interrogativi cruciali sulla tenuta a lungo termine della raccomandazione culturale. Come sottolinea l’inchiesta condotta da Sophie Vershbow per Esquire, la questione centrale riguarda la capacità dei lettori di distinguere tra la genuina curatela letteraria e una sofisticata operazione di co-branding. In un mercato saturo di stimoli visivi e raccomandazioni algoritmiche, l’analisi evidenzia come l’influenza delle star rischi di incontrare un punto di flessione: la sovraesposizione di titoli selezionati secondo rigide logiche industriali può generare una percezione di omologazione del catalogo, spingendo il pubblico più attento a cercare forme di mediazione meno standardizzate.

Per rispondere a questo rischio di logoramento, la nuova generazione di club promossi da figure dell’intrattenimento e della moda sta tentando di evolvere verso modelli editoriali più complessi. Progetti di recente concezione cercano di distanziarsi dalle dinamiche di puro intrattenimento commerciale, introducendo nella selezione opere di saggistica, sguardi internazionali e classici fuori catalogo, affiancando alla figura del promotore VIP un comitato scientifico o critico.

Non si tratta più soltanto di applicare un logo sulla copertina di un bestseller annunciato, ma di costruire una vera e propria linea editoriale ombra che compete direttamente con le scelte di catalogo delle grandi case editrici.

Questa trasformazione riflette un mutamento profondo nella geografia della critica letteraria, ampiamente tracciato dai dati di mercato di Circana (ex NPD BookScan). Con la progressiva contrazione degli spazi dedicati alle recensioni sui quotidiani tradizionali, i book club delle celebrità hanno occupato un vuoto d’autorità, ridefinendo i parametri attraverso cui un libro guadagna rilevanza pubblica. Il lettore contemporaneo non si affida più unicamente al giudizio delle terze parti istituzionali, ma trova nell’esperienza comunitaria e nella partecipazione digitale un nuovo criterio di legittimazione del testo.

Il futuro del settore si giocherà dunque su questo equilibrio fragile: la capacità delle grandi macchine di raccomandazione di mantenere una reale credibilità culturale senza trasformare l’atto della lettura in una semplice estensione dei consumi della pop culture.

Perché il Book Club delle star può contribuire a salvare il mercato del libro

Al di là dei contratti di riservatezza, delle strategie di co-branding e dei complessi ingranaggi industriali svelati dalle inchieste di settore, c’è un dato fondamentale che le pure analisi di mercato rischiano di trascurare: in un’epoca dominata dall’attenzione frammentata, dalle notifiche continue e dai contenuti a fruizione immediata, riuscire a far leggere le persone resta un atto di resistenza culturale.

E in questo scenario, il Celebrity Book Club si impone come uno dei pochi strumenti capaci di contribuire in modo concreto alla salvezza del mercato del libro.Per decenni, l’editoria tradizionale ha sofferto di un’incomunicabilità cronica nei confronti del pubblico più giovane, incapace di intercettare i codici e i linguaggi delle nuove generazioni. Il libro è stato spesso percepito dai ragazzi come un oggetto distante, associato unicamente all’obbligo scolastico o racchiuso in una bolla di snobismo accademico.

È stato il Book Club guidato dalle star, con tutta la sua carica mediatica, a spezzare questa barriera. Utilizzando i canali visivi e la comunicazione diretta di piattaforme come Instagram e TikTok, questo fenomeno ha dimostrato che la pagina stampata può tornare a essere desiderabile, socialmente rilevante e inserita al centro della conversazione quotidiana della Gen Z.

Portare un ventenne a comprare, sfogliare e discutere un romanzo grazie al consiglio di una celebrità non significa svilire la letteratura in nome del consumismo: significa iniettare linfa vitale in un intero ecosistema in sofferenza.

Ogni nuova ristampa spinta da un Book Club VIP porta risorse economiche fresche nelle casse degli editori, permettendo loro di rischiare su voci emergenti e sostenere la rete delle librerie fisiche.Non si tratta di attribuire a una star il ruolo di salvatrice della cultura, ma di riconoscerle la capacità di costruire un ponte.

Se il Book Club delle celebrità diventa l’innesco che permette a un giovane di scoprire il piacere della parola scritta, il mercato vince due volte: guadagna un lettore oggi e protegge la sostenibilità economica dell’editoria per il futuro.