Nel momento del commosso addio a Franco Baresi, di fronte a un vuoto incolmabile per il calcio italiano e mondiale, c’è un luogo preciso in cui la sua voce continua a parlare con intatta nitidezza: le pagine della sua autobiografia: “Libero di sognare“. Si tratta di un vero e proprio testamento spirituale e umano, un…

Nel momento del commosso addio a Franco Baresi, di fronte a un vuoto incolmabile per il calcio italiano e mondiale, c’è un luogo preciso in cui la sua voce continua a parlare con intatta nitidezza: le pagine della sua autobiografia: “Libero di sognare“. Si tratta di un vero e proprio testamento spirituale e umano, un faro a cui aggrapparsi per comprendere a fondo chi sia stato davvero il leggendario numero 6 rossonero.

Riaprire oggi questo volume non significa soltanto celebrare i trionfi di uno sportivo straordinario, ma intraprendere un viaggio intimo nella mente e nel cuore di un uomo che ha attraversato la storia senza mai farsi scalfire dalle tentazioni del successo.

Libero di sognare: Franco Baresi oltre i trofei

Molte biografie sportive si limitano a essere un freddo elenco di partite memorabili, coppe sollevate al cielo e dettagli di spogliatoio. Il libro di Baresi compie un’operazione diametralmente opposta. La narrazione mette al centro l’uomo prima del campione, offrendo al lettore la chiave d’accesso al suo mondo interiore.

Tra le righe emerge la storia di una formazione umana rigorosa, plasmata fin dall’infanzia nella pianura bresciana di Travagliato. Il volume dedica ampio spazio alla semplicità delle origini e all’impatto devastante dei dolori familiari, come la perdita prematura di entrambi i genitori in gioventù.

Attraverso una scrittura essenziale e priva di fronzoli, Baresi dimostra come quelle ferite si siano trasformate in una corazza morale fatta di pudore, resilienza e profondo rispetto per il lavoro quotidiano. Rileggere oggi questi capitoli permette di capire come la sua leggendaria freddezza in campo fosse in realtà la manifestazione di un’immensa forza d’animo costruita nel dolore.

La genesi del Capitano: il racconto di una metamorfosi

Un capitolo centrale del volume ripercorre gli esordi e quel rifiuto giovanile da parte dell’Inter che ne segnò la traiettoria sportiva. La scelta del Milan, la crescita nel settore giovanile e l’esordio da giovanissimo vengono raccontati nel libro con la meraviglia di chi non ha mai dato nulla per scontato.

Il lettore ritrova nella pagina scritta la stessa umiltà che il Capitano mostrava sul prato di San Siro. Il passaggio dai campetti polverosi all’Olimpo del calcio internazionale viene descritto come un cammino naturale ma faticoso, dove il successo non è mai stato una destinazione, bensì la conseguenza diretta del rigore morale. Il libro documenta con lucidità anche i momenti difficili — la retrocessione in Serie B, le incomprensioni, gli infortuni — evidenziando come la lealtà alla maglia non fosse una scelta di comodo, ma un imperativo etico.

Il “coraggio gentile” e la rivoluzione del ruolo

Uno degli aspetti più affascinanti dell’opera è l’analisi che Baresi fa del proprio ruolo tattico e del concetto di leadership. Nel libro, l’autore smonta lo stereotipo del difensore irruento o del leader urlatore. La sua leadership era fatta di sguardi, posizionamenti infallibili e risposte concrete sul campo.

Le pagine dedicate all’avvento di Arrigo Sacchi e alla nascita del grande Milan degli anni ’80 e ’90 offrono una lezione preziosa di intelligenza tattica. Baresi spiega nel dettaglio come il ruolo del libero si sia evoluto sotto la sua guida: non più un semplice spazzino dell’area di rigore, ma il primo regista della squadra, il direttore d’orchestra che guidava il fuorigioco con un semplice gesto del braccio.

Rileggere questa sezione oggi significa comprendere quanto la sua visione del gioco fosse avanti rispetto ai tempi, unendo la precisione geometrica a un coraggio gentile capace di infondere sicurezza ai compagni e timore reverenziale agli avversari.

“Nato così: libero”: l’eredità di una filosofia di vita

La celebre citazione che apre il volume ne racchiude l’essenza più profonda. Dire di essere “nato libero” non si riferisce solo alla posizione occupata sulla lavagna tattica, ma indica un vero e proprio stato dell’anima. La sua era una libertà dal condizionamento dei riflettori: la capacità di rimanere ancorati alla propria essenza anche quando si è acclamati dal mondo intero. Una libertà morale: l’indipendenza di pensiero che permette di agire sempre secondo coscienza, sul campo come nella vita privata. E infine la libertà nel gioco: l’eleganza innata con cui accarezzava il pallone per far ripartire l’azione.

In queste parole si avverte la coerenza di tutta un’esistenza. Nonostante i trionfi, le Coppe dei Campioni e i riconoscimenti globali, il Franco Baresi che firma il libro è esattamente lo stesso ragazzo che rincorreva il pallone tra la terra e l’erba di campagna.