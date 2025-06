Attilio Bolzoni, “Il sapere ci porta verso la libertà”

“Il sapere ci porta avanti, l’ignoranza ci porta indietro. Il mondo si divide in due: chi legge e chi non legge”. ci porta avanti, l’ignoranza ci porta indietro.” Parole sempre illuminanti quelle del giornalista Attilio Bolzoni, tra gli autori protagonisti di “A Tutto Volume” a Ragusa.

Bolzoni ha dialogato con Bruno Giordano, conduttore dell’incontro in Via Roma, parlando di storia, cronaca e attualità, mettendo in luce la vitalità di temi fondamentali per comprendere il presente.

Intervista ad Attilio Bolzoni

Il giornalista Attilio Bolzoni, ospite presso il Bar Letterario Polara in occasione di A Tutto Volume Ragusa, ci parla del suo ultimo libro “Immortali” e ci spiega perché #leggereèvita.

Immortali

In questo suo ultimo libro, Attilio Bolzoni racconta un’Italia che, ancora una volta, ha perso la memoria, e ripercorrendo gli ultimi dieci anni, ci scaraventa in un passato che credevamo chiuso per sempre, con la giustizia e l’antimafia che sembrano tornate ai tempi prima del Maxiprocesso e di Giovanni Falcone. Nascosta dietro ai tamburi di guerra che minacciano l’Europa e il mondo, coperta dalla distrazione ormai pervasiva sui media, secondo i quali non fa notizia, se non quando scattano arresti di personaggi che ormai vivono da emarginati nella trama reale del potere criminale, la mafia si è ripresa il potere. È più che mai necessario un nuovo racconto per smascherarla.

L’autore

Attilio Bolzoni (Santo Stefano Lodigiano, 20 settembre 1955) è un giornalista italiano, che scrive su Domani, occupandosi prevalentemente di criminalità mafiosa. In passato, abbiamo accolto con piacere l’intervento del giornalista per trattare temi come criminalità legalità e mafia in occasione degli anniversari di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ecco di seguito un estratto di quella intervista, in cui Bolzoni racconta cosa occorra fare per proseguire nella lotta alla criminalità organizzata:

” Da un punto di vista militare, l’organizzazione è stata messa all’angolo, non ha più soldi e non riescono più a ristrutturarsi. Ma la mafia non è un’organizzazione portata avanti solo da malfattori. La mafia esiste perché ha dei complici, e da questo punto di vista è stato fatto poco. Fin dalla sua nascita, la mafia ha puntato sugli appoggi della politica, dell’economia e della finanza. Se non si colpiscono le complicità, i Riina e i Provenzano passano, ma la mafia rimane.”

A Tutto Volume 2025

Attilio Bolzoni è tra gli autori protagonisti della sedicesima edizione di “A Tutto volume”, festival letterario che dal 12 al 15 giugno prevede un programma ricco di appuntamenti che inaugura l’estate di Ragusa. Evento speciale dell’edizione di quest’anno sarà la grande mostra dedicata al maestro Andrea Camilleri di cui si celebrano i 100 anni dalla nascita.

A Tutto Volume è uno spazio fisico di riflessione e di festa, un’occasione per vivere la cultura e la bellezza insieme ai tanti ospiti che animano le serate.

Il Festival, promosso da Fondazione degli Archi, si articola in cinque sezioni: Arte, musica e fotografia; Biografie; Attualità; Scienza e ambiente e, naturalmente, Letteratura.

In occasione del festival, Libreriamo presenta “Leggere è vita”, una campagna a sostegno della lettura e dei libri, in collaborazione con A Tutto Volume e Polara, che vive sui social con l’hashtag #leggereèvita e all’interno del Bar Letterario allestito nel centro storico durante il festival ragusano. Grandi autori e appassionati lettori: protagonisti della campagna saranno tutti coloro che con una frase, una citazione, un verso vorranno manifestare il proprio amore per la lettura.

Nel Bar Letterario, gli autori ospiti del festival si racconteranno in una serie di interviste esclusive che saranno condivise sui canali social dell’azienda, su quelli di Libreriamo e naturalmente su quelli di “A Tutto Volume”.

