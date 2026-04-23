Boom degli audiolibri in Italia: 11,6 milioni di ascoltatori nell’ultimo anno

Dal 2021 al 2026, il numero di ascoltatori di audiolibri è aumentato complessivamente del 16%. Solo nell’ultimo anno, l’interesse è cresciuto del 2%

Quanti audiolibri si ascoltano in Italia? Il panorama culturale italiano sta vivendo una trasformazione profonda, dove la voce diventa il veicolo privilegiato per l’evasione e l’approfondimento. Secondo l’ultima ricerca condotta da NielsenIQ per Audible, società del gruppo Amazon, il 2026 segna un nuovo traguardo per il comparto: sono ormai 11,6 milioni gli italiani che hanno ascoltato almeno un audiolibro nell’ultimo anno.

Questo dato è il risultato di una crescita costante e strutturata. Dal 2021 al 2026, il numero di ascoltatori è aumentato complessivamente del 16%. Solo nell’ultimo anno, l’interesse è cresciuto del 2%, a dimostrazione di come l’audio entertainment sia ormai una realtà consolidata nelle abitudini di consumo degli italiani.

Il profilo dell’ascoltatore: Donne, Millennials e Generazione Z

Il motore di questa crescita è trainato da segmenti demografici ben precisi. Le protagoniste assolute di questo trend sono le donne della Generazione Z e le Millennials. In particolare, la fascia d’età compresa tra i 25 e i 34 anni rappresenta il cuore pulsante dei cosiddetti “heavy user”, ovvero quegli utenti che scelgono la compagnia degli audiolibri quotidianamente.

Geograficamente, la ricerca evidenzia una lieve prevalenza di ascoltatori nelle regioni del Sud Italia, segnale di una passione che attraversa tutto lo Stivale in modo trasversale.

Le nuove abitudini di ascolto

Perché gli italiani amano così tanto “premere play”? La risposta risiede nella flessibilità del formato. Gli audiolibri vengono percepiti come un vero e proprio antidoto alla sovraesposizione da schermi:Il 45% degli intervistati li utilizza come strumento di relax.

Il 58% li sceglie per continuare a fruire di storie mentre occhi e mani sono impegnati in altre attività, come i lavori domestici o gli spostamenti quotidiani.

Le sessioni di ascolto hanno una durata media di 27 minuti. Per quanto riguarda la frequenza, il 28% degli utenti dedica tempo agli audiolibri almeno una volta a settimana, superando chi invece li ascolta con cadenza mensile (22%).

Un circolo virtuoso tra carta e audio

Uno dei dati più interessanti emersi dalla ricerca NielsenIQ riguarda il legame tra audiolibri e mercato editoriale tradizionale. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’audio non sostituisce la carta, ma la alimenta in un legame virtuoso.

Il 56% degli utenti dichiara di aver ascoltato un libro che aveva già letto in precedenza.Il 50% ha invece deciso di leggere un libro dopo averlo ascoltato.

L’impatto sulle librerie è tangibile: il 52% degli intervistati ha acquistato un titolo dopo averlo scoperto in cuffia. Inoltre, per il 39% del campione, gli audiolibri rappresentano lo strumento ideale per scoprire nuovi autori e rimanere aggiornati sulle ultime novità editoriali.

Generi e Trend: il trionfo della fantascienza e del transmedia

Cosa ascoltano gli italiani nel 2026? Il genere è il fattore che guida la scelta per il 60% degli utenti. Sul podio dei generi preferiti troviamo: Fantascienza e Fantasy (28%), Thriller (26%) e Narrativa letteraria (25%).A seguire, riscuotono grande successo anche il crime e i classici. Emerge inoltre un interesse crescente per l’universo transmediale. Quasi un quarto degli ascoltatori è attratto da spin-off, prequel o sequel legati a film e serie TV. Nello specifico, il pubblico ama approfondire trame inedite con i propri personaggi preferiti (61%) o scoprire le storie dei personaggi secondari (39%).

Cos’è Audible

Audible, società Amazon, è tra i principali player mondiali nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità. Con milioni di clienti in tutto il mondo, offre un catalogo vastissimo che comprende migliaia di audiolibri, podcast e serie originali. In Italia, il servizio continua a monitorare annualmente le abitudini di ascolto per intercettare i bisogni di un pubblico sempre più esigente e appassionato

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