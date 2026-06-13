“L’arte di mettere in ordine i pensieri”: il classico giapponese che insegna a pensare con la propria testa

Ogni giorno scorriamo centinaia di notizie, accumuliamo dati, ascoltiamo opinioni, consumiamo contenuti che promettono di renderci più informati, più preparati e più competitivi. Eppure proprio mentre la quantità di conoscenze disponibili cresce a una velocità senza precedenti, molte persone hanno la sensazione di aver perso qualcosa di essenziale: la capacità di fermarsi, riflettere e dare…

Ogni giorno scorriamo centinaia di notizie, accumuliamo dati, ascoltiamo opinioni, consumiamo contenuti che promettono di renderci più informati, più preparati e più competitivi. Eppure proprio mentre la quantità di conoscenze disponibili cresce a una velocità senza precedenti, molte persone hanno la sensazione di aver perso qualcosa di essenziale: la capacità di fermarsi, riflettere e dare un ordine alle proprie idee.

È da questa contraddizione che parte L’arte di mettere in ordine i pensieri. Saggezza lenta per un mondo veloce, il libro di Shigehiko Toyama che arriva finalmente in Italia dopo aver conquistato oltre tre milioni di lettori in Giappone. Pubblicato originariamente nel 1983, il volume non appare affatto come un testo legato al passato. Al contrario, sembra scritto per il presente, per una generazione che vive immersa nel rumore costante delle notifiche e nella sensazione di dover essere sempre aggiornata, sempre produttiva e sempre connessa.

“L’arte di mettere in ordine i pensieri”, di Shigehiko Toyama, Rizzoli

Shigehiko Toyama parte da un’osservazione tanto semplice quanto scomoda. Possedere molte informazioni non significa necessariamente essere saggi. Anzi, in alcuni casi l’accumulo continuo di nozioni rischia persino di ostacolare il pensiero autentico.

Secondo l’autore, il vero problema non consiste nel sapere troppo poco, ma nel non concedersi il tempo necessario per elaborare ciò che sappiamo. La conoscenza diventa davvero utile soltanto quando viene trasformata in esperienza, riflessione personale e capacità di giudizio.

Per spiegare questo concetto Toyama utilizza una distinzione affascinante. Da una parte esistono le persone che procedono come treni, seguendo percorsi già tracciati e affidandosi a schemi consolidati. Dall’altra ci sono coloro che assomigliano agli aeroplani, capaci di generare una spinta autonoma e di individuare traiettorie nuove. Non si tratta di una semplice metafora sulla creatività. È piuttosto un invito a costruire un pensiero indipendente, capace di andare oltre le istruzioni ricevute e le convenzioni dominanti.

Il libro suggerisce che questa autonomia non nasce dall’impulsività o dall’improvvisazione, ma dalla pazienza. Le idee migliori, sostiene Toyama, hanno bisogno di sedimentare. Richiedono pause, silenzi e perfino dimenticanze temporanee. In un’epoca che celebra la velocità come un valore assoluto, l’autore rivaluta il tempo lento della riflessione e della maturazione interiore.

Un libro giapponese che parla direttamente al nostro presente

Uno degli aspetti più interessanti dell’opera è la sua straordinaria attualità. Quando Toyama pubblicò questo saggio, internet non esisteva ancora nella forma che conosciamo oggi e i social network erano impensabili. Eppure molte delle sue intuizioni sembrano descrivere perfettamente i problemi contemporanei.

L’autore osserva come l’essere umano rischi di confondere il movimento con il progresso e l’accumulo con la comprensione. Oggi questa riflessione appare persino più urgente. Siamo costantemente bombardati da contenuti che reclamano la nostra attenzione, ma raramente troviamo il tempo per interrogarci sul loro significato.

Da questo punto di vista il libro non offre formule magiche né scorciatoie. Non promette successo immediato, felicità istantanea o risultati garantiti. Propone invece qualcosa di molto più raro: un metodo per recuperare il rapporto con il proprio pensiero.

Chi era Shigehiko Toyama

Shigehiko Toyama è stato uno dei più importanti intellettuali giapponesi del Novecento. Storico della letteratura, saggista e docente universitario, ha dedicato gran parte della sua attività alla riflessione sull’educazione, sulla formazione della persona e sul valore dell’autonomia intellettuale.

La sua popolarità in Giappone deriva proprio dalla capacità di affrontare temi complessi attraverso un linguaggio accessibile, senza rinunciare alla profondità. Toyama non scriveva per specialisti o accademici, ma per lettori comuni interessati a comprendere meglio sé stessi e il mondo che li circonda.

Questa attenzione alla dimensione pratica del sapere attraversa tutto il volume. L’autore non concepisce la cultura come un semplice accumulo di informazioni, bensì come uno strumento per vivere in modo più consapevole e libero.

Un libro necessario per i lettori di oggi

La forza de L’arte di mettere in ordine i pensieri risiede proprio nella sua capacità di proporre una forma diversa di intelligenza. Non quella misurata dalla velocità di risposta o dalla quantità di dati memorizzati, ma quella che nasce dalla capacità di osservare, collegare e comprendere.

Toyama ci ricorda che la creatività non è necessariamente un talento innato, ma una pratica quotidiana fatta di attenzione, curiosità e disponibilità a cambiare prospettiva. Allo stesso modo ci invita a non considerare il tempo come un nemico da sconfiggere, bensì come un alleato indispensabile per dare forma alle idee.

In fondo il messaggio che attraversa tutto il libro è sorprendentemente semplice. Pensare bene richiede tempo. Richiede la disponibilità ad accettare l’incertezza, a convivere con le domande e a lasciare che le intuizioni maturino senza pretendere risposte immediate.

Un classico che arriva al momento giusto

A oltre quarant’anni dalla sua prima pubblicazione, L’arte di mettere in ordine i pensieri continua a parlare ai lettori con una lucidità sorprendente. In un mondo che premia la rapidità, Toyama difende il valore della lentezza. In una società che confonde spesso informazione e comprensione, ricorda che il sapere autentico nasce dalla capacità di riflettere. E mentre la tecnologia ci spinge a essere sempre più veloci, il suo libro suggerisce qualcosa di apparentemente controcorrente: fermarsi.

È proprio questa la ragione per cui milioni di persone continuano a leggerlo. Non perché offra risposte definitive, ma perché insegna un’arte che rischiamo di dimenticare ogni giorno: quella di fare spazio ai pensieri, ascoltarli e trasformarli in qualcosa che ci appartenga davvero.