Oroscopo dei libri Giugno 2026: i consigli delle stelle e i libri da leggere per ciascun segno

Il “caldo” mese di Giugno è alle porte: arriva puntuale un nuovo appuntamento con la rubrica “l’oroscopo dei libri”, in cui scopriremo le indicazioni degli astri il mese in arrivo e i consigli di lettura per ciascun segno dello zodiaco.

L’oroscopo dei libri – Giugno 2026

Il segno protagonista del mese è Gemelli: le persone sotto questo segno sono nate tra il 21 Maggio e il 20 Giugno. il segno dei Gemelli è spesso descritto in astrologia come uno dei più mentali, curioso e mutevole dello zodiaco. Sono considerati i meno empatici ed emotivi, “sentono” più con la mente che con il cuore. È un segno d’aria governato da Mercurio, associato alla comunicazione, al pensiero rapido, alla socialità, ai brevi spostamenti, alle amicizie, alla giocosità.

Hanno sempre bisogno di stimoli, altrimenti si annoiano facilmente. Non amano la staticità e la prevedibilità. Tendono a sfuggire alla routine e spesso non seguono alla lettera gli appuntamenti presi in agenda. Amano variare cercando il dialogo, il movimento e soprattutto la leggerezza.

I nati dei Gemelli potrebbero apparire, a tratti, contraddittori. Un attimo prima sono affettuosi e coinvolgenti, un attimo dopo, sfuggenti e distanti. Preferiscono essere ironici, scherzare, condividere idee, messaggi, opinioni.

Le loro emozioni sono filtrate dalla mente. Cercano di capirsi e di capire attraverso un ragionamento non sempre logico.

Esprimono i loro sentimenti attraverso il dialogo, un invito a prendere un gelato o uno spritz. Ma anche attraverso il tono della loro voce. Sanno adattarsi a diversi ambienti e in diversi contesti. Evitano conflitti emotivi. Possono sparire per giorni, essere incostanti, per poi riavvicinarsi con una battuta scherzosa.

Hanno un forte senso dell’umorismo e questo li rende socialmente vivaci. Amano la compagnia di chi stimola la loro mente e nutre la loro curiosità. Di chi lascia il loro spazio per rigenerarsi, di chi mantiene viva la conversazione. Questo è un profilo astrale del segno dei Gemelli. In astrologia il segno solare da solo non definisce una persona. Anche Ascendente, Luna e il resto del tema natale influenzano moltissimo il profilo zodiacale. Ad esempio, esaminiamo un tema natale di un nativo dei Gemelli con un Mercurio in Toro o in Leone. La musica cambia!

Il periodo prevede uno stellium di pianeti nel segno del Cancro, il segno della famiglia, della casa, dell’intimità, del nido amorevole, della protezione emotiva. Ogni segno zodiacale gestirà le emozioni in base al settore in cui si trova il segno del Cancro.

ARIETE: emozioni a confronto

Vi stupirete di quanta energia ci vorrà nel saper gestire non solo le proprie emozioni, ma anche quelle dei propri cari. Sarete attratti dall’amore della vostra famiglia. Vi concentrerete sul benessere emotivo, sulla gestione dei sentimenti. Non siete propri dei grandi maestri dell’emotività, ma saprete trovare un giusto confronto.

Il romanzo del mese: “La ballata del caffè triste” di Carson McCullers

TORO: la giocosità dei sentimenti

Lo stellium di pianeti di transito nella vostra terza casa solare vi inviterà vivere i sentimenti in modo giocoso e leggero. Capirete che a volte prendere le distanze mentali non è una brutta idea. Anzi, potreste vedere un lato diverso delle emozioni, gestirle in modo leggero e divertente.

Il romanzo del mese: “Il Capitano Alatriste” di Arturo Perez-Reverte.

GEMELLI: si gioca in casa

Vi accorgete di quanto sia spassoso giocare anche in casa. I vostri parenti sono i vostri migliori amici. Preparare una torta sarà più semplice di quanto si pensasse. Coltivare il giardino sarà davvero un passatempo divertente. Leggere un libro di fotografia sarà altrettanto stimolante e ricco di nozioni per la vostra mente.

Il romanzo del mese: “Bonjour Tristesse” di Francoise Sagan

CANCRO: i protagonisti di questo periodo

Con Mercurio, Giove e Venere nel vostro cielo vi sentirete i protagonisti di questo meraviglioso periodo. Vi scoprirete più audaci e intraprendenti, più comunicativi e socievoli, più simpatici ed espansivi, più ottimisti e fiduciosi. Prenderete decisioni con naturalezza e più sicurezza. Chiederete quello che desiderate da tempo.

Il romanzo del mese: “L’anno della morte di Ricardo Reis” di Josè Saramago.

LEONE: voglia di lasciarsi andare alle emozioni

Con questo stellium di pianeti di transito nella vostra dodicesima casa solare avrete voglia di lasciarvi andare alle emozioni, di esprimere i vostri sentimenti attraverso l’arte, la creatività, la straordinarietà. Scriverete i vostri pensieri sulla sabbia, su una tela, seguendo il volo dei gabbiani in spiaggia.

Il romanzo del mese: “Triste, solitario y final” di Osvaldo Soriano

VERGINE: condivisioni di idee

Offrirete o accetterete nuove idee e proposte. Cercherete collaborazioni per dei vostri progetti. Punterete sulla sensibilità di chi vi circonda. Capirete che non basta la progettualità pragmatica e concreta, non bastano i vostri progetti razionali, ma sono necessari emozioni e sentimenti che vi garantiscono successi.

Il romanzo del mese: “I Melrose/Speranza” di Eward St. Aubyn.

BILANCIA: nuovi successi sul lavoro

Andrete dritti al sodo. Cambierete rotta e direzioni e punterete in alto. Farete spazio alle vostre emozioni, vi sentirete pronti ad esporre i vostri sentimenti anche sul vostro lavoro. Non servono solo organizzazioni e scadenze, non servirà lavorare sodo e a testa bassa, ma sono indispensabili anche le proprie vulnerabilità.

Il romanzo del mese: “Revolutionary Road” di Richard Yates

SCORPIONE: viaggiare con le proprie emozioni

È bellissimo questo stellium di transito nella vostra nona casa solare. È indice di viaggiare con le proprie emozioni, con la parte infantile di voi stessi. Sognare, progettare, cercare luoghi che vi emozionano, che poi ricorderete per tutta la vita. Dove volete andare? In quale luogo da sogno?

Il romanzo del mese: “Donna Flor e i suoi due mariti” di Jorge Amado.

SAGITTARIO: alla scoperta delle proprie intuizioni

È un periodo in cui verrete a contatto con le vostre intuizioni. Farete due conti con il vostro inconscio. Scoprirete nuove realtà quando andrete in fondo alle vostre emozioni. Non esiste solo la parte razionale, ma anche la parte emotiva più profonda e nascosta, con cui farete pace per sempre.

Il romanzo del mese: “Jakob il bugiardo” di Jurek Becker

CAPRICORNO: rapporti emotivi

Non sempre il legame con il partner, con il socio e con collaboratori sono contratti legalizzati, siglati da una firma. Esistono anche rapporti emotivi, viscerali, in simbiosi. Possono essere legami, che non si spiegano, con il migliore amico o con il partner con cui vi sentirete tutt’uno.

Il romanzo del mese: “Il birraio di Preston” di Andrea Camilleri

AQUARIO: la parte emotiva della giornata

Scoprite che il vostro quotidiano non è fatto di scadenze burocratiche, di un colloquio di lavoro o di una consegna di una vostra bozza. Metterete in conto che una parte di voi ha bisogno di rapportarsi, nel tram tram di tutti i giorni, con un amico con cui condividerete le vostre paure e il vostro bisogno affettivo.

Il romanzo del mese: “Zia Mame” di Patrick Dennis

PESCI: grandi maestri di sensibilità

Siete grandi maestri di sensibilità e di emotività. La riversate ovunque, in amore, nell’arte, nei figli, nel matrimonio. Adottate un cucciolo randagio, date da mangiare agli uccellini sul balcone, offrite un bicchiere d’acqua all’omino che spazza la strada, scrivete poesie sul vostro blog.

Il romanzo del mese: “Pomodori verdi fritti al caffè di Wistle Stop” di Fannie Flag.