Ansia da maturità? 6 libri da leggere per non perdere la testa

Ansia da maturità? Scopri 6 libri da leggere per affrontare questo momento con serenità e non perdere la testa. Leggi i nostri consigli sui libri.

L’ansia da maturità è un classico dell’estate italiana, come l’anguria in frigo e il “sei pronto per l’orale?” detto da zie e conoscenti a caso. C’è chi sogna l’Invalsi anche la notte, chi fa mille mappe concettuali, chi invece prova a nascondersi sotto le coperte sperando nell’abolizione per decreto ministeriale.

Ansia da esame di maturità

Secondo un’indagine di Skuola.net – svolta in collaborazione con gli psicologi e psicoterapeuti dell’Associazione Nazionale “Di.Te.” (Dipendenze tecnologiche, GAP, Cyberbullismo) – su un campione di circa 700 maturandi prossimi alle prove, la prima maturità affrontata con l’IA – è al fianco di oltre 7 studenti su 10 – rende i maturandi più insicuri: ansia e desiderio di fuga sono i sentimenti più diffusi, soprattutto tra i ragazzi. Che dietro ad un’apparente tranquillità nascondono disagi profondi e una dipendenza da smartphone e chatbot.

Spoiler: la maturità arriva comunque. Ma niente panico! O meglio: un po’ di panico è normale, ma può essere affrontato con qualche buon libro che aiuti a calmare, ridere, respirare. Non testi di diritto romano, ma letture leggere, intelligenti, stimolanti. E perché no, anche un po’ terapeutiche.

Sei libri perfetti da leggere prima, durante o subito dopo la maturità per restare in equilibrio tra studio e sanità mentale. Promesso: nessuna versione di greco, ma tanta compagnia per la testa e per il cuore.

6 libri da leggere per non diventare matti in preda alla maturità

Superare la maturità non significa soltanto passare tre scritti e un orale. Significa imparare a gestire la pressione, a riconoscere i propri limiti, a non dimenticarsi chi si è mentre tutti ti chiedono chi diventerai.

Questi sei libri non ti daranno 100 e lode, ma possono regalarti un po’ di respiro tra una pagina di storia e un esercizio di matematica. Alcuni ti faranno ridere, altri piangere, altri ancora pensare in grande. Tutti, in modi diversi, possono aiutarti a superare l’ansia senza perdere l’equilibrio.

E poi, diciamolo: leggere qualcosa di bello mentre fuori tutti ripassano ha un che di rivoluzionario. Un po’ come te.

Matt Haig – Vita su un pianeta nervoso

Un libro che è un po’ saggio, un po’ diario, un po’ pacca sulla spalla. Haig scrive da chi l’ansia l’ha vissuta davvero e ti parla come un amico intelligente: ti dice che no, non sei strano se ti senti sopraffatto, e sì, puoi imparare a respirare meglio in mezzo al casino. Ottimo da tenere sul comodino nei giorni delle prove scritte.

Leggerlo toglie peso invece di aggiungerlo. Ti aiuta a distinguere tra ciò che sei e ciò che temi. Perfetto per chi vuole rallentare in un mondo che urla “corri”.

Stefano Nazzi – Il volto del male

Hai bisogno di staccare dallo studio ma non riesci a leggere nulla che non ti tenga sveglio? Questo libro è per te. Un true crime d’autore che racconta delitti reali, ma con una scrittura limpida, coinvolgente, quasi romanzesca. Ideale se vuoi leggere qualcosa che ti prende subito e ti fa dimenticare il tema di italiano.

Un libro interessante, ben scritto, e ti fa sentire intelligente anche quando vuoi solo distrarti. Una full immersion nel male, ma senza ansie scolastiche.

Alice Urciuolo – Adorazione

Un gruppo di adolescenti in una provincia arroventata dal sole e dai segreti. Amicizie, tradimenti, identità, bullismo, amore. Adorazione è un romanzo potente, con una voce vera e personaggi che potrebbero essere compagni di scuola. Leggerlo durante la maturità è come guardarsi allo specchio e scoprire che qualcuno ha messo in parole le tue insicurezze.

Racconta l’adolescenza senza filtri e con una lingua viva. Perfetto se ti senti un po’ perso ma anche pronto a lasciarti alle spalle tutto.

Sally Rooney – Persone normali

Probabilmente ne hai già sentito parlare, forse l’hai anche visto su TikTok. Persone normali è la storia di due ragazzi che si rincorrono negli anni, sbagliando e risbagliando, ma anche crescendo e cercandosi. È un romanzo delicato, fatto di sguardi, silenzi, non detti.

Ti ricorderà che nessuno sa davvero cosa sta facendo a 18 anni (né a 30). E va bene così. Ideale per l’ansia da “e adesso cosa faccio della mia vita?”. E, poi, Sally Rooney è l’autrice del momento.

Valentina Mira – Dalla stessa parte mi troverai

Un memoir potente, pieno di rabbia e lucidità, che ripercorre la storia di Valentina, figlia di un ex militante degli anni di piombo, e la sua presa di parola in un’Italia che dimentica. È una lettura intensa, che parla di giustizia, famiglia, silenzio e responsabilità.

A 18 anni si hanno domande grandi. E questo libro non offre risposte facili, ma spinge a pensare. Adatto a chi ha scelto Storia per la tesina o semplicemente ha bisogno di parole forti.

Clémentine Beauvais – Sono Vincent e non ho paura

Un romanzo breve ma potentissimo: Vincent ha 17 anni, è in sovrappeso, ama scrivere e ha una cotta tremenda per il compagno di scuola. In un’estate che si trasforma in road trip e rivoluzione personale, Vincent scopre cosa significa avere paura, ma anche cosa significa vivere.

Fa bene all’autostima e fa piangere (ma con dignità). Ideale per chi cerca una lettura che sia una carezza, un’esplosione e un abbraccio allo stesso tempo.

