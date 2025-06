I Libri consigliati da leggere per celebrare il Pride Month

Share on Email

Scopri 5 libri imperdibili da leggere per celebrare il Pride Month e approfondire temi di amore e diversità attraverso la letteratura. libri

Giugno è il mese dell’orgoglio LGBTQIA+, un’occasione per celebrare l’identità, la memoria e il diritto di esistere fuori dalle etichette imposte. Ma è anche il momento perfetto per leggere. Perché la letteratura queer non è solo uno spazio di rappresentazione: è una casa, un rifugio, un altare dove le voci marginalizzate diventano protagoniste. Cinque romanzi, da leggere (o rileggere) con cuore aperto e mente accesa: storie d’amore, dolore, crescita, rabbia, desiderio. Storie vive, necessarie, belle.

5 Libri da leggere per celebrare il Pride Month: che raccontano l’orgoglio tra parole, corpi e storie

In un mondo che spesso riduce le identità a slogan, i romanzi queer ci restituiscono complessità, desiderio, corpo, immaginazione. Leggerli non è solo intrattenimento, è memoria e azione. Significa schierarsi con chi ha lottato per esistere. Significa aprire spazio dentro di sé e negli altri.

E questi cinque romanzi, così diversi, così profondamente vivi, sono il modo migliore per iniziare, continuare o rinnovare quel gesto quotidiano e rivoluzionario che chiamiamo lettura.

Brutale Salvatore Falzone

Osceno, tenero, rabbioso, rivelatorio. Brutale è un romanzo che non chiede permesso, che entra nella carne e nella psiche dei suoi personaggi con la stessa urgenza con cui il corpo reclama il piacere e l’identità. È un libro che non si può raccontare senza usare le parole giuste: sesso, vergogna, classe sociale, identità queer, dinamiche di potere. Ma soprattutto: verità.

Giulio è un giovane grafico benestante, tutto estetica e distacco emotivo. Vive a Vigevano, in un appartamento borghese che sa di silenzio e disamore, con un compagno “perfetto” che tradisce compulsivamente attraverso le app di incontri. Paolo è il suo opposto: ha lasciato la scuola, lavora in una pizzeria, convive con una ragazza con cui non fa più l’amore. È un ragazzo qualsiasi, uno dei tanti, che però scopre qualcosa di cruciale su se stesso davanti a una webcam e con un passamontagna in volto. Il loro passato condiviso, un episodio di sesso scolastico taciuto, mai elaborato, rimosso ma pulsante, è la miccia che fa esplodere tutto.

Salvatore Falzone costruisce un romanzo che non si limita a parlare di desiderio, ma lo analizza, lo seziona, lo mette a nudo. E lo fa con un coraggio narrativo fuori dal comune, senza cercare facili giustificazioni né edulcorazioni. Brutale è un titolo che non mente: la scrittura è spietata, essenziale, asciutta fino al midollo. Ogni parola pesa, ogni scena sessuale è uno specchio, ogni silenzio è una voragine.

Ma ciò che colpisce è l’intelligenza sociale e politica del romanzo. Perché Brutale non è solo una storia erotica. È un’indagine sottile e feroce sulle strutture del desiderio e del dominio, sulle finzioni borghesi e sulla pornografia come linguaggio del trauma. La differenza di classe tra Giulio e Paolo, i loro diversi rapporti con il corpo, con la maschilità, con l’autenticità sono tutto tranne che dettagli: sono ferite aperte. E il romanzo ci costringe a guardarle senza filtro.

Falzone racconta l’Italia queer di provincia, quella che vive a metà tra l’ipocrisia e la fame d’identità, tra le chat anonime e le code al supermercato. Nessuno è salvo, nessuno è del tutto vittima o carnefice. Giulio vuole essere umiliato, Paolo vuole esercitare potere: ma entrambi cercano, nel profondo, qualcosa che li riporti al giorno in cui tutto è iniziato. Forse a quell’atto scolastico non consensuale, o forse a un’idea più antica: che l’amore, se mai è stato tale, nasce e muore sotto forma di ferita.

Con grande lucidità, l’autore non giudica mai i suoi protagonisti, ma li osserva con spietata pietà. Nessun riscatto facile, nessun finale consolatorio: solo la possibilità, dolorosa e liberatoria, di guardarsi allo specchio e dire: “sono io”. Senza più maschere, senza più fantasmi.

Brutale è un romanzo che brucia, che irrita, che smuove. È un grido queer, un requiem per le vite che avremmo potuto vivere se non ci fossimo nascosti. Ma anche un invito alla liberazione, alla presa di parola, alla consapevolezza che il corpo, anche quello ferito, può diventare un manifesto.

Le cattive di Camila Sosa Villada

C’è un’Argentina marginale, notturna, poetica, e scandalosamente viva che prende corpo nelle pagine di Le cattive. Camila Sosa Villada, attrice, autrice, attivista, racconta la sua esperienza di donna trans in una Córdoba che somiglia a una favela mitica. Il romanzo è narrato in prima persona, in uno stile che mescola realismo crudo e incanto lirico. Le protagoniste sono travestis, prostitute, ribelli, donne ferite ma mai domate: vivono, amano, accolgono, resistono. Tra loro spicca Zia Encarna, figura materna e mitologica, che raccoglie i rifiutati della società come una santa bastarda.

Il tono è sensuale, feroce, quasi punk. Ogni pagina è un pugno e un canto: contro la violenza sistemica, l’abbandono, la vergogna. Ma soprattutto è un romanzo sull’amore come rivoluzione. Camila scrive con il corpo, con le viscere, con la rabbia e la gratitudine. Non cerca pietà: cerca potenza.

Perché leggerlo: perché non edulcora nulla, e proprio per questo restituisce dignità a vite che il mondo ha cercato di nascondere. È il libro perfetto per il Pride: brucia, cura, illumina.

La canzone di Achille di Madeline Miller

È raro che un romanzo ispirato all’Iliade diventi una dichiarazione d’amore queer. Ma La canzone di Achille riesce in questo miracolo narrativo: Madeline Miller riscrive la mitologia classica donandole intimità, fragilità, desiderio. Il punto di vista è quello di Patroclo, il ragazzo esiliato, goffo, tenero, che fin da giovanissimo lega il suo destino a quello del leggendario Achille. Crescono insieme, si amano in silenzio, si completano in un modo che sfida la guerra, gli dèi e la morte.

La prosa è limpida, sensuale, cesellata con grazia. La bellezza di Achille e la dolcezza di Patroclo si riflettono nella lingua stessa del romanzo. Ma non è solo una storia romantica: è anche una tragedia, una riflessione sull’eroismo, sull’identità maschile, sul prezzo della gloria. Miller non scivola mai nella melensaggine, e l’elemento queer emerge con naturalezza, forza, autenticità.

Perché leggerlo: perché è una delle più belle storie d’amore mai scritte, e lo fa dando spazio a due ragazzi che, nell’originale omerico, erano condannati al sottotesto. Qui sono finalmente liberi di amarsi. E di farci piangere.

Box Hill di Adam Mars-Jones

Box Hill è un romanzo breve, ma affilato come un bisturi. Ambientato nell’Inghilterra degli anni Settanta, segue la storia di Colin, un ragazzo diciottenne goffo, solitario, che per caso viene accolto, e in un certo senso “adottato”, da Ray, un motociclista adulto con tendenze dominanti. Inizia così un rapporto fatto di gerarchie affettive, silenzi, piccole violenze simboliche, e momenti di tenerezza che sfuggono al controllo.

Mars-Jones racconta tutto con una precisione chirurgica, con una lingua asciutta e ambigua che lascia al lettore il compito di decifrare il significato dei gesti, delle omissioni, delle abitudini. È una storia sulla dipendenza emotiva, sul potere, ma anche su come si forma (e si deforma) l’identità in assenza di modelli.

Perché leggerlo: perché è un romanzo scomodo, necessario, profondamente queer nella sua capacità di raccontare relazioni non canoniche, dinamiche di dominio e affetto, e la strana bellezza delle crepe emotive. Ti resta addosso, e ci ritorni con pensieri nuovi.

Le transizioni di Pajtim Statovci

Statovci è una delle voci europee più promettenti degli ultimi anni, e Le transizioni è un romanzo potente e malinconico. Racconta la storia di Bujar, giovane kosovaro fuggito dalla guerra e cresciuto in Finlandia, che attraversa diversi paesi, e diverse identità, cercando un luogo in cui potersi sentire intero. La narrazione è frammentata, quasi onirica: un viaggio esistenziale attraverso il corpo, la lingua, la mascolinità.

Statovci racconta la fluidità dell’identità di genere e di quella culturale con una scrittura magnetica, mai compiacente. Non cerca la “rappresentazione perfetta”, ma la complessità. È un romanzo di metamorfosi, dove l’essere umano diventa animale, memoria, eco. Dove ogni passaggio di frontiera è anche un passaggio dentro di sé.

Perché leggerlo: perché è un romanzo ambizioso, queer e migrante, che allarga l’orizzonte del Pride oltre l’Occidente, oltre le etichette, verso il cuore instabile dell’identità.

