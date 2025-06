Andrea Scarpa, “La lettura è un nutrimento dell’anima”

Cosa succede dietro le telecamere, nei corridoi della televisione e nei palazzi del potere? Lo ha raccontato Andrea Scarpa al pubblico di “A Tutto Volume” a Ragusa partendo dal suo ultimo libro “Samurai. Le avventure di un Forrest Gump della tv dietro le quinte” (Fuoriscena), una raccolta di aneddoti, retroscena e memorie vissute sulla TV italiana. Ha condotto l’incontro Giada Giaquinta, nella cornice del Centro Commerciale Culturale.

All’interno del libro, Andrea Scarpa intervista Mario Maffucci, autore, regista, uomo di fiducia di grandi personaggi pubblici, dando vita ad un viaggio lungo decenni di storia culturale e politica del nostro Paese.

Intervista ad Andrea Scarpa

Il giornalista Andrea Scarpa, ospite presso il Bar Letterario Polara in occasione di A Tutto Volume Ragusa, ci parla del suo ultimo libro “Samurai” e ci spiega perché #leggereèvita.

Puoi vedere tutte le altre interviste realizzate in occasione di "A Tutto Volume" presso il Bar Letterario Polara sul nostro canale Youtube.

Samurai

In questo libro, Andrea Scarpa declina in conversazione l’arte del racconto e della narrazione di Mario Maffucci, il quale si racconta per la prima volta, restituendo al lettore non solo la storia sorprendente cucita nel tessuto di una vita piena di incontri eccezionali e colpi di scena, ma anche la fotografia di chi siamo stati, di un’Italia in quel tornante denso di eventi e stravolgimenti tra la Prima e la Seconda Repubblica.

Maffucci ha lavorato in Rai dal 1968 ai primi anni 2000, un’azienda forte e presente, fatta di professionisti concreti e visionari. Ha attraversato in prima persona l’entrata in scena di Berlusconi e la nascita delle tv private, la seduzione dei talenti del servizio pubblico seguita poi da montagne di soldi a chiudere la partita, le reazioni nelle segrete stanze di Viale Mazzini e dei palazzi del potere, che ha vissuto sul campo, incrociando una classe politica diversa da quella di oggi eppure allo stesso modo famelica rispetto alla Rai.

Dai silenzi eterni di Adriano Celentano a Fantastico alla parodia dei Promessi sposi del trio Lopez-Marchesini-Solenghi, passando per il Sanremo con Pippo Baudo e la protesta degli operai che minacciano di bloccare l’Ariston: “Samurai” è un libro che fotografa un’Italia che non esiste più e che aiuta a leggere il destino del servizio pubblico, a cui Maffucci dedica pagine conclusive di grande forza e visione.

A Tutto Volume 2025

Andrea Scarpa è tra gli autori protagonisti della sedicesima edizione di “A Tutto volume”, festival letterario che dal 12 al 15 giugno prevede un programma ricco di appuntamenti che inaugura l’estate di Ragusa. Evento speciale dell’edizione di quest’anno sarà la grande mostra dedicata al maestro Andrea Camilleri di cui si celebrano i 100 anni dalla nascita.

A Tutto Volume è uno spazio fisico di riflessione e di festa, un’occasione per vivere la cultura e la bellezza insieme ai tanti ospiti che animano le serate.

Il Festival, promosso da Fondazione degli Archi, si articola in cinque sezioni: Arte, musica e fotografia; Biografie; Attualità; Scienza e ambiente e, naturalmente, Letteratura.

In occasione del festival, Libreriamo presenta “Leggere è vita”, una campagna a sostegno della lettura e dei libri, in collaborazione con A Tutto Volume e Polara, che vive sui social con l’hashtag #leggereèvita e all’interno del Bar Letterario allestito nel centro storico durante il festival ragusano. Grandi autori e appassionati lettori: protagonisti della campagna saranno tutti coloro che con una frase, una citazione, un verso vorranno manifestare il proprio amore per la lettura.

Nel Bar Letterario, gli autori ospiti del festival si racconteranno in una serie di interviste esclusive che saranno condivise sui canali social dell’azienda, su quelli di Libreriamo e naturalmente su quelli di “A Tutto Volume”.

