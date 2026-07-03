Alice nel paese delle meraviglie: i significati nascosti nel capolavoro di Carroll

Il 4 luglio tutto il mondo celebra l’Alice in Wonderland Day, una ricorrenza speciale che rende omaggio al genio di Lewis Carroll e alle avventure della sua celebre eroina. Questa data non è affatto casuale: ricorda quel preciso pomeriggio del 4 luglio 1862 in cui lo scrittore (pseudonimo del matematico Charles Lutwidge Dodgson), durante una gita in barca sul Tamigi, raccontò per la prima volta questa straordinaria storia alla piccola Alice Liddell e alle sue sorelle.

A distanza di generazioni, “Alice nel paese delle meraviglie” non smette di esercitare un fascino magnetico su lettori di ogni età. Ben lungi dall’essere una semplice favola per bambini, l’opera è un testo stratificato, intriso di paradossi logici, giochi linguistici e simbolismi profondi.

I significati nascosti di Alice nel paese delle meraviglie

In occasione di questo anniversario, vi invitiamo a scoprire i significati nascosti di questo classico, andando oltre la superficie per esplorare le affascinanti analisi psicologiche e le interpretazioni che si celano dietro i suoi momenti chiave e i suoi complessi personaggi.

La caduta nella tana del Bianconiglio: un tuffo nell’inconscio

All’inizio del viaggio, inseguendo il frenetico Bianconiglio, Alice precipita in una tana profonda. Questa celebre caduta è stata ampiamente analizzata da studiosi e psicoanalisti, che vi hanno visto una perfetta metafora di un tuffo nell’inconscio. La discesa lenta e apparentemente infinita ricorda quella sensazione di vuoto e di perdita di controllo tipica della dimensione onirica o della transizione verso il sonno profondo. Sprofondando nella tana, Alice abbandona la rigida morale e le convenzioni dell’era vittoriana per accedere a una dimensione interiore in cui le coordinate della realtà conscia vengono totalmente scardinate.

Il mondo sottosopra e il conflitto con gli adulti

Il Paese delle Meraviglie rappresenta inevitabilmente il rapporto conflittuale tra l’età infantile e l’età adulta. Alice si ritrova immersa in una realtà in cui regole, nomi e logica sono capovolti. A differenza del classico romanzo di formazione, da questo viaggio non derivano insegnamenti morali o precetti utili per integrarsi nel “mondo dei grandi”. Al contrario, il testo evidenzia l’assurdità e l’arbitrarietà delle regole imposte dagli adulti, che ad Alice appaiono prive di senso.

Il Bianconiglio e l’ansia del tempo

Sempre di fretta, costantemente stressato e ossessionato dal suo orologio da taschino, il Bianconiglio incarna lo stereotipo dell’adulto moderno. È l’emblema di una vita fagocitata dagli impegni e dall’ansia del tempo che passa, una figura così concentrata sui propri doveri da risultare incapace di ascoltare o comprendere la spontaneità dell’infanzia.

Il Brucaliffo: la razionalità e la metamorfosi

Tra i personaggi più complessi spicca senza dubbio il Brucaliffo. Seduto sul suo fungo intento a fumare il narghilè, rappresenta in parte la razionalità distaccata degli adulti e una forma di saggezza criptica e sorniona. Con la sua celebre e spiazzante domanda “Chi sei tu?”, costringe Alice ad affrontare una crisi d’identità legata alla crescita fisica e psicologica. Il Brucaliffo è il simbolo supremo del mutamento e dell’evoluzione interiore, una transizione destinata a compiersi pienamente quando, nel corso del racconto, si trasformerà in farfalla. Non offre soluzioni pronte, ma spinge la protagonista a guardarsi dentro per trovare la propria strada.

Lo Stregatto: l’enigma della mente e della relatività

Il Gatto del Cheshire (o Stregatto) è forse la figura più filosofica ed enigmatica dell’intera opera. Con il suo sorriso fluttuante e la capacità di apparire e scomparire a piacimento, rappresenta la relatività assoluta della percezione e della sanità mentale (“Qui siamo tutti matti. Io sono matto. Tu sei matta”). Lo Stregatto scardina il principio di non contraddizione e funge da guida anarchica per Alice, ricordandoci che la realtà non è univoca e che la mente umana possiede infinite sfaccettature, spesso impossibili da incasellare nella logica comune.

La figura di Alice

La protagonista incarna un’infanzia libera, curiosa e spensierata, ma mai ingenua o sciocca. Alice affronta le bizzarrie e i pericoli del Paese delle Meraviglie con uno spiccato spirito critico. Pur perdendo temporaneamente le sue certezze, non smarrisce mai la dote fondamentale che le permette di sopravvivere a quel caos: una straordinaria e salvifica immaginazione.

Un racconto senza tempo

quella di “Alice nel paese delle meraviglie” è una storia che ancora oggi, rileggendola, è capace di dirci qualcosa. L’influenza del racconto è arrivata a convincere anche alcuni psichiatri a dare il nome di Alice ad una psicopatologia: cosiddetta sindrome di Alice nel Paese delle Meraviglie (sigla in inglese AIWS), un disturbo neurologico che colpisce la vista e che si presenta principalmente durante l’infanzia. Chi soffre di questa sindrome ha un’immagine corporale alterata, percependo temporaneamente il proprio corpo o gli oggetti più piccoli e/o più lontani rispetto alla realtà.

Rileggere oggi questo capolavoro, magari celebrando l’Alice in Wonderland Day, significa accettare la sfida di un testo che continua a disorientare, affascinare e far riflettere. Buon viaggio a tutti i coraggiosi esploratori che decideranno di saltare ancora una volta nella tana del Bianconiglio.