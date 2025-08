Agosto 2025: 5 libri di narrativa italiana da leggere

La narrativa italiana continua a sorprendere ad agosto 2025, con romanzi che mescolano introspezione, colpi di scena e atmosfere suggestive: libri che regalando emozioni fortissime, che restano impresse ben oltre l’ultima pagina. Dai misteri che scuotono piccole comunità alle riflessioni sull’identità e sul senso di responsabilità nell’era tecnologica. Le uscite di agosto promettono viaggi indimenticabili e noi di Libreriamo abbiamo selezionato cinque titoli imperdibili per chi vuole una lettura avvincente, profonda e, perché no, anche un po’ sorprendente.

Tra riflessioni sul futuro, misteri dal sapore mediterraneo e romanzi che esplorano i legami più intimi, qui troverete cinque libri che raccontano un Paese in movimento, sospeso tra tradizione e modernità, dove ogni storia diventa uno specchio in cui guardarci.

La narrativa italiana di agosto 2025

Se cercate un compagno di viaggio per queste vacanze – che siate al mare, in montagna o in città – uno di questi romanzi saprà tenervi compagnia e farvi riflettere. Perché leggere non è solo evadere: è scoprire nuove prospettive, anche quando il mondo sembra andare troppo veloce.

“Le api non vedono il rosso” di Giorgio Scianna

Un’auto a guida autonoma, una bambina di quattro anni e un destino che sembra scritto in un attimo. Il nuovo romanzo di Giorgio Scianna ci trascina in un presente inquietante, dove tecnologia e morale si intrecciano.

Il protagonista, Giulio, ingegnere e padre, si ritrova improvvisamente accusato di omicidio dopo un tragico incidente. Ma è davvero colpa sua? E cosa significa essere responsabili in un mondo in cui le macchine prendono decisioni?

Scianna costruisce un racconto serrato che diventa un’indagine sull’etica contemporanea, ma anche un ritratto umano fatto di fragilità, silenzi e paure.

Una storia che mette in discussione la nostra illusione di controllo.

“I buoni propositi” di Sabrina Gabriele

C’è qualcosa di poetico nei desideri scritti a mano, nascosti tra le pagine di un libro usato.

Ambientato nella Bologna del 1981, Vanni Maestri custodisce questi frammenti di vita nella sua piccola libreria, mentre fuori la città vive anni di cambiamenti e contraddizioni.

Un romanzo che intreccia più piani temporali e più storie: la memoria di un amore perduto, il ritrovamento di un manoscritto segreto, il legame tra passato e presente.

Con una scrittura che profuma di carta e inchiostro, Sabrina Gabriele racconta le ferite della vita e la possibilità di scegliere la felicità, anche quando sembra troppo tardi. Un libro per chi ama le atmosfere intime, ma non rinuncia al mistero delle seconde possibilità.

“Il cabinato scomparso” di Pietro Speranza

Il maresciallo Francesco Di Matteo deve fare i conti con un caso intricato, tra omertà e bugie.

L’atmosfera è quella dei gialli mediterranei, con un ritmo che alterna tensione e umanità, mentre i personaggi si muovono tra il mare che luccica al sole e i silenzi pesanti delle comunità di provincia. Ci troviamo nel Cilento, con i suoi panorami mozzafiato, che diventa lo sfondo di un’indagine sussurrata, che affonda le radici in segreti indicibili.

Un romanzo che conquista non solo per la trama investigativa, ma anche per la capacità di raccontare le sfumature dell’animo umano, i legami, le paure e la voglia di verità.

“La casa dei papaveri” di Matteo Predaroli

Ci troviamo a rispondere alla domanda “E se i social non servissero a mostrare sorrisi patinati, ma i nostri sogni più segreti?”

Lisa, un’adolescente visionaria, crea una piattaforma che diventa il catalizzatore di storie inattese. Così, in un ex colonia alpina trasformata in rifugio per anime alla ricerca di sé, s’incontrano destini fragili e complessi: Mario, l’ex seminarista in crisi, e Jennifer, schiacciata dal peso di una dipendenza.

Predaroli ci accompagna in un viaggio che unisce reale e onirico, mettendo a nudo solitudini e desideri. Un romanzo che parla di tecnologia, ma soprattutto di umanità, in un tempo in cui il bisogno di connessione è più forte che mai.

“Combinazione astrale” di Roberto Guerzoni

Bologna, con le sue torri e i portici, diventa lo scenario di un thriller psicologico che mescola il fascino della città alla tensione di un’indagine difficile. La giovane analista Beatrice Silvestri deve fare luce sulla scomparsa della moglie di un imprenditore influente, in un intrigo che sembra cambiare volto a ogni passo.

Guerzoni ci regala un romanzo che tiene col fiato sospeso, ma che non rinuncia a scavare nei conflitti interiori dei personaggi. Perché, a volte, la verità è nascosta proprio dove meno ce l’aspettiamo.