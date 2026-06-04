Addio a Marjane Satrapi: la matita indomita che ha disegnato la libertà e il coraggio delle donne

Addio a Marjane Satrapi. La voce libera di Persepolis, morta di tristezza a 56 anni, ci ha insegnato che l’arte è la più potente forma di ribellione.

Lutto, nel mondo della letteratura, del fumetto e del cinema d’autore. All’età di soli 56 anni, si è spenta Marjane Satrapi, l’iconica e amatissima artista franco-iraniana che con la sua geniale matita ha ridisegnato i contorni della narrativa disegnata contemporanea. La notizia della sua morte, diffusa il 4 giugno 2026, porta con sé un tragico e struggente dettaglio che sembra uscito direttamente dalle pagine di uno dei suoi racconti più intimi: Marjane è “morta di tristezza”.

A poco più di un anno dalla tragica scomparsa del marito e compagno di vita, il produttore, attore e sceneggiatore Mattias Ripa (deceduto l’8 aprile 2025), il cuore della grande autrice si è fermato, incapace di reggere il peso insopportabile del lutto. Un epilogo dolorosamente romantico per una donna che aveva sempre fatto dell’autenticità viscerale e della passione travolgente le cifre stilistiche della sua intera esistenza.

Marjane Satrapi, la rivoluzione in bianco e nero

Il nome di Marjane Satrapi rimarrà per sempre indissolubilmente legato alla sua opera magna, quel Persepolis che ha segnato un’epoca. Pubblicato inizialmente in Francia nei primi anni Duemila, si è rivelato molto più di un semplice fumetto o di un’opera autobiografica: è stato un vero e proprio spartiacque culturale. Un faro luminoso che ha dissipato le fitte nebbie della narrazione occidentale sul Medio Oriente, offrendo al mondo uno sguardo intimo, quotidiano, sincero e spesso irresistibilmente autoironico sulla realtà dell’Iran.

Attraverso le sue tavole dal tratto essenziale, modellate in un rigoroso e potentissimo contrasto di bianco e nero, Satrapi ha raccontato con insuperabile lucidità la sua infanzia vissuta a Teheran, un’infanzia bruscamente interrotta e sconvolta dalla rivoluzione islamica del 1979 e dalla successiva, spietata ascesa al potere dell’Ayatollah Khomeini.

Con coraggio inaudito, ha prestato la propria memoria visiva ed emotiva per testimoniare al mondo la progressiva e inesorabile perdita di libertà del suo popolo. Ha disegnato l’angoscia strisciante dell’imposizione del velo alle bambine, il terrore costante dei bombardamenti durante la lunga e logorante guerra contro l’Iraq, i rastrellamenti per le strade, gli arresti indiscriminati e le sanguinose esecuzioni dei dissidenti politici, molti dei quali appartenevano alla sua stessa famiglia o alla cerchia ristretta dei suoi amici più cari.

“Sopravvivere a un regime oscurantista non richiede solo coraggio, ma anche un fiero e disperato desiderio di aggrapparsi alla gioia e alla propria identità.”

Ma, allo stesso tempo, Persepolis è stato il racconto universale di una vibrante ribellione adolescenziale. È la scoperta euforica della musica punk, delle cassette comprate di contrabbando al mercato nero di Teheran, l’invenzione di sotterfugi per indossare abiti occidentali. È il desiderio primordiale, insopprimibile e furioso di vivere, di gridare e di esprimersi all’interno di un regime che mirava a spegnere ogni colore e ogni forma di gioia e libertà.

L’esilio, la Francia e il cinema

L’opera racconta anche lo strappo insanabile dell’esilio: la partenza per Vienna, giovanissima e drammaticamente sola, scelta dai genitori per allontanarla dalla morsa letale della repressione iraniana, e poi il ritorno disilluso in patria, le lotte contro la depressione giovanile, e infine l’approdo definitivo in Europa. Precisamente in Francia, dove risiedeva da ormai quasi trent’anni. Una patria d’elezione che l’aveva accolta a braccia aperte, che le aveva dato rifugio e che le ha permesso di trasformare il dolore di una nazione in arte pura, sublimata e accessibile al grande pubblico globale.

Il trionfo della visione di Satrapi non si è limitato, però, alla sola carta stampata. Nel 2007, l’adattamento cinematografico di Persepolis, diretto a quattro mani insieme a Vincent Paronnaud, ha trasformato la sua amata graphic novel in un lungometraggio d’animazione destinato a fare la storia.

Quel film, celebrato con entusiasmo incrollabile dal pubblico e dalla critica internazionale, vincitore del prestigioso Premio della Giuria al Festival di Cannes e candidato ai Premi Oscar, ha dato voce, anima e respiro alla piccola Marjane bidimensionale. Le ha permesso di varcare i confini della pagina scritta per diventare un’eroina di caratura globale, innalzando un inno immortale alla tolleranza e formulando un atto d’accusa feroce, impossibile da ignorare, contro il fondamentalismo religioso e la dittatura.

Oltre Persepolis: l’indagine dell’animo umano

Il cammino artistico e intellettuale di Marjane Satrapi è proseguito ben oltre la sua opera più nota. Con libri di straordinaria delicatezza narrativa come Taglia e cuci – in cui un gruppo di donne iraniane si confida e intreccia segreti nel salotto di casa, al riparo da indiscreti sguardi maschili – e Pollo alle prugne – tragica e splendida storia di un musicista che, perduto l’amore della vita e il suo amato strumento, decide di mettersi a letto e lasciarsi morire (trasposto anch’esso in un poetico film live-action) – ha continuato a scandagliare senza sosta la profondità dell’animo umano.

Ha esplorato le complesse dinamiche familiari persiane, l’amore tradito, l’inesorabilità del tempo e il lutto lacerante. Lo ha fatto sempre mantenendo inalterata quella sua personalissima alchimia fatta di disincanto, umorismo nero, ironia pungente e una compassione di fondo capace di commuovere profondamente il lettore.

L’eredità di una pioniera

Oggi in cui le piazze dell’Iran e del mondo intero continuano a vibrare sotto la spinta di moti di ribellione incitati dal potente slogan “Donna, Vita, Libertà”, la figura e il messaggio di Marjane Satrapi appaiono straordinariamente moderni e profetici. È stata una pioniera coraggiosa: molto prima che l’opinione pubblica globale si mobilitasse per le strade, lei aveva già svelato al mondo intero il vero volto delle donne del suo Paese d’origine.

Donne fiere, profondamente colte, caparbie, ribelli e indomite. Con la sua arte incisiva, Satrapi ha polverizzato i comodi stereotipi e i banali pregiudizi, richiamandoci al dovere civico dell’empatia: dietro gli scacchieri della geopolitica ci sono vite umane che lottano disperatamente per il diritto di sognare e amare in pace.

Il mondo della cultura perde con Marjane Satrapi un’intellettuale di limpida onestà, una creatrice che non ha mai tremato di fronte alla necessità vitale di dire la verità, anche quando questa si presentava nel suo aspetto più ruvido e ostile. La rivelazione che se ne sia andata letteralmente per amore, il cuore spezzato e consumato dalla dolorosa assenza dell’adorato marito, restituisce di lei un’immagine finale di struggente, poetica fragilità. Ci lascia la consapevolezza di un’anima immensa, forse dotata di una sensibilità troppo vibrante per sopportare le brutture e le perdite imposte dalla vita.