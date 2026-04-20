“Accendere i fuochi”: Gianrico Carofiglio ci insegna il potere delle parole e del dubbio

Un manuale di idee e passioni per le ragazze e i ragazzi (ma anche per gli adulti) che vogliono cambiare il mondo. Gianrico Carofiglio, con la sua consueta lucidità e quella scrittura elegante che lo ha reso uno degli autori più amati del nostro Paese, torna in libreria con “Accendere i fuochi” (Mondadori), un libro che è già diventato un caso letterario, stabilmente ai vertici delle classifiche di vendita.

Ma perché questo saggio sta conquistando migliaia di lettori in tutta Italia? La risposta risiede nella sua capacità di parlare al nostro presente, offrendoci una bussola per orientarci nel caos dell’informazione e delle relazioni moderne.

“Accendere i fuochi” di Gianrico Carofiglio

Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta. Accettare la realtà così com’è o chiedersi se c’è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell’indifferenza e nell’apatia o farci animare dalla passione e partecipare, metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce “non sono d’accordo”.

Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos’è il potere e chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? Siamo in grado di trasformare un errore in un’opportunità di miglioramento?

Gianrico Carofiglio, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, esplora il potere delle parole e il peso delle azioni, personali e collettive. Perché ci sono momenti in cui disobbedire non è solo legittimo: è necessario.

Cosa ci insegna questo libro

Il nuovo libro di Gianrico Carofiglio è un vero e proprio manuale di sopravvivenza civile. Innanzi tutto, ci invita a scegliere con cura le parole che utilizziamo, perché costruiscono la realtà. Carofiglio ci insegna che usare bene il linguaggio significa rispettare il prossimo e se stessi. In un mondo di urla, la parola precisa è un atto di resistenza.

questo libro celebra inoltre il valore del dubbio: siamo abituati a voler avere sempre ragione. L’autore ci suggerisce invece che l’intelligenza risiede nella capacità di dubitare delle proprie certezze. Il “fuoco” si accende quando accettiamo di mettere in discussione il già noto per aprirci all’ignoto.

“Accendere i fuochi” significa mantenere viva la fiamma della curiosità. Carofiglio ci ricorda che la vera conoscenza nasce dallo stupore e dalla voglia di porre domande, piuttosto che dalla fretta di dare risposte.

Attraverso riflessioni che spaziano dalla letteratura alla politica, dalla filosofia alla vita quotidiana, il libro ci sprona ad essere genti attivi del cambiamento.

Il primato in classifica

Vedere “Accendere i fuochi” dominare le classifiche di vendita è un segnale che non può passare inosservato. In un mercato editoriale spesso accusato di rincorrere l’effimero, il successo di Carofiglio ci dice qualcosa di fondamentale sul pubblico italiano: c’è una profonda, inespressa fame di senso. I lettori oggi cercano strumenti per interpretare la complessità di un mondo che corre troppo velocemente. Carofiglio, con la sua scrittura limpida, quasi chirurgica ma profondamente empatica, risponde a questa chiamata. Il “fuoco” di cui parla l’autore è quella curiosità vitale che si oppone all’apatia e al conformismo.

Perché leggerlo

Leggere “Accendere i fuochi” significa fare un regalo alla propria mente. È un libro che si legge con la matita in mano, pronti a sottolineare passaggi che sembrano scritti apposta per noi. Carofiglio ci prende per mano e ci ricorda che, anche nelle notti più buie, abbiamo il potere e il dovere di accendere una piccola luce.

Non è un caso che gli italiani lo stiano amando così tanto: in queste pagine c’è il desiderio di ritrovare una rotta, di riscoprire l’umanità attraverso il pensiero e di capire che ogni grande cambiamento parte sempre da una piccola scintilla interiore.