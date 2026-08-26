Scopri questi 7 romanzi tra misteri, romance e fantasy se ti piacciano più generi mescolati insieme e bene, questi libri diventeranno la tua prossima ossessione

Per molto tempo il romance queer è stato associato quasi esclusivamente alla narrativa contemporanea. Negli ultimi anni, però, qualcosa è cambiato. Sempre più autori scelgono di raccontare relazioni LGBTQ+ all’interno di mondi popolati da vampiri, demoni, fantasmi, investigatori del soprannaturale e creature leggendarie, dove la storia d’amore diventa soltanto uno degli elementi di una trama molto più ampia.

Il risultato sono romanzi capaci di conquistare anche chi normalmente legge fantasy, thriller o horror, perché accanto ai sentimenti trovano spazio misteri da risolvere, indagini, antiche maledizioni, magia e atmosfere gotiche. Ecco sette titoli che dimostrano quanto questo filone stia diventando sempre più ricco e originale.

7 romanzi che ti ossessioneranno che devi assolutamente leggere

Questi romanzi dimostrano che la narrativa queer contemporanea sta vivendo una fase di grande sperimentazione. Il romance continua a essere il cuore emotivo delle storie, ma attorno a esso si costruiscono mondi complessi fatti di magia, investigazioni, creature soprannaturali e misteri che tengono il lettore con il fiato sospeso. È proprio questa contaminazione tra generi a renderli così interessanti: non sono soltanto storie d’amore, ma avventure complete in cui l’identità, il desiderio e il fantastico convivono senza che uno prevalga sull’altro. Per chi ama il fantasy, l’horror o il mystery e desidera scoprire protagonisti queer ben costruiti, questi sette titoli rappresentano un ottimo punto di partenza.

“The Undead Detective Agency – Get It Together” di Shelby Rhodes, Triskell

Cosa succede quando un vampiro millenario decide di fondare un’agenzia investigativa specializzata nel paranormale? Octavius Evander è tanto potente quanto impulsivo e il suo progetto prende una piega inattesa quando assume Turney, un giovane umano ignaro dell’esistenza del mondo soprannaturale. Tra casi sempre più complessi, ironia e tensione romantica, il romanzo costruisce una commedia urban fantasy in cui mistero e romance procedono di pari passo. È una lettura perfetta per chi ama i protagonisti eccentrici, le creature della notte e le atmosfere che ricordano una detective story con un tocco di umorismo.

“Keep It Together” di Shelby Rhodes, Triskell

Nel secondo capitolo della serie l’agenzia continua a occuparsi di nuovi casi paranormali mentre il rapporto tra Octavius e Turney cresce insieme ai pericoli che li circondano. Nuovi segreti, volti del passato e indagini sempre più rischiose costringono i protagonisti a trovare un equilibrio tra sentimenti e responsabilità. Il romanzo amplia l’universo narrativo creato dall’autrice e dimostra come il romance possa convivere con un intreccio investigativo ricco di colpi di scena.

“Un’ombra dal passato” di Beatrice Villa, Triskell

Fantasmi, traumi e seconde possibilità si intrecciano in un romanzo che guarda tanto al paranormal romance quanto al gotico contemporaneo. Leo arriva al college deciso a lasciarsi alle spalle il dolore per la morte della sorella, ma porta con sé un dono che è anche una condanna: vedere i fantasmi. L’incontro con Matt sembra offrirgli finalmente la possibilità di costruire un legame autentico, ma entrambi custodiscono segreti destinati a cambiare tutto. Una storia che utilizza il soprannaturale per raccontare il lutto, il senso di colpa e il difficile percorso verso la fiducia.

“Il gangster” di C.S. Poe, Triskell

Lo steampunk incontra il romance MM in un’avventura ricca di azione. Ambientato in una New York alternativa del XIX secolo, il romanzo segue l’agente Gillian Hamilton mentre dà la caccia a un criminale che utilizza la magia elementale come arma. Nel frattempo la relazione con Gunner lo Spietato diventa sempre più intensa, trasformando l’indagine in un percorso emotivo fatto di fiducia, sacrificio e desiderio. Un titolo ideale per chi cerca un mix di fantasy storico, investigazione e amore.

“Asher” di Louisa Masters, Triskell

Demoni, matrimonio di convenienza e humour sono gli ingredienti di una storia che gioca con alcuni dei trope più amati del romance. Per sfuggire ai tentativi della nonna di trovargli un compagno, Asher inventa un fidanzato immaginario. Il problema è che quell’uomo esiste davvero e si presenta nel suo villaggio. Da quel momento una bugia diventa un matrimonio di convenienza, mentre misteriosi eventi minacciano la comunità soprannaturale. Una lettura brillante che alterna leggerezza e mistero senza rinunciare al lato romantico.

“Sotto la superficie” di R.J. Scott, Triskell

L’atmosfera cambia completamente in questo mystery dalle sfumature horror. Un lago che si prosciuga riportando alla luce antichi resti, una cittadina piena di segreti e due uomini costretti a collaborare mentre il passato riaffiora insieme ai cadaveri. Da una parte Chris, autore horror in crisi creativa; dall’altra Sawyer, poliziotto segnato da un vecchio caso mai davvero dimenticato. Tra indagini, tensione psicologica e attrazione crescente, il romanzo dimostra come il romance possa inserirsi perfettamente all’interno di un thriller.

“Sanguinis” di Aurora R. Corsini, Triskell

Vampiri, mutaforma e antiche ferite sono al centro del primo volume della serie Le Ombre dell’Eos. Noah è uno dei vampiri più potenti esistenti, ma il suo nemico più grande è la Fame che porta dentro di sé. Durante un’indagine sul traffico di esseri umani ritrova Alexis, un puma mannaro con cui condivide un passato irrisolto. Tra omicidi, tradimenti e una minaccia sempre più vicina, i due dovranno decidere se fidarsi l’uno dell’altro. Il romanzo unisce paranormal romance, suspense e atmosfere dark, costruendo una storia in cui il desiderio e il pericolo avanzano sempre insieme.