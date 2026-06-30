Una duologia Dark romance tra musica e segreti

Il dark romance continua a essere uno dei generi più amati degli ultimi anni, ma non tutte le storie si limitano a raccontare una relazione tossica o un amore proibito. Alcuni romanzi utilizzano il romance come punto di partenza per costruire intrecci molto più ampi, dove thriller, suspense e crescita personale finiscono per avere lo stesso peso della componente sentimentale.

È il caso della duologia composta da Hugging the River e Death Warrant di Sara Braghin, pubblicata da Just Read, che unisce il ritmo di un thriller investigativo all’intensità emotiva del new adult.

Hugging the river e Death Warrant di Sara Braghin, LAReditore

La serie si sviluppa nell’arco di due romanzi e mette al centro un gruppo di giovani musicisti alle prese con un passato che continua a riemergere, una lunga scia di omicidi e relazioni destinate a mettere in discussione ogni certezza.

Hugging the River: quando il dark romance incontra il thriller.



Il primo volume introduce una protagonista insolita. Iroha Rivera è la figlia adottiva di una leggenda del blues e vive attraverso la musica, mentre il suo migliore amico Maverick Ward rappresenta il suo opposto: razionale, impulsivo e protettivo. Attorno a loro ruota una band rock pronta a conquistare il successo, ma proprio mentre il futuro sembra aprirsi davanti ai protagonisti la città viene sconvolta da una serie di omicidi particolarmente efferati.



Le vittime vengono ritrovate con modalità identiche e, invece di cercare davvero il colpevole, la comunità preferisce trovare un responsabile facile da accusare. È in questo clima di tensione che entrano in scena nuovi personaggi destinati a modificare profondamente gli equilibri della storia: Robin, cantante nomade che entra nella band, e Montgomery Walker, il ragazzo che anni prima aveva reso la vita di Iroha un inferno.



L’autrice costruisce così un romanzo che alterna il mistero all’evoluzione dei rapporti tra i protagonisti. L’amore non arriva come un rifugio sicuro, ma nasce in mezzo alla paura, ai sensi di colpa e ai segreti che ognuno cerca disperatamente di nascondere.

Death Warrant: il secondo volume alza la posta

Se il primo romanzo costruisce l’universo narrativo, Death Warrant ne raccoglie tutte le conseguenze. La squadra di hockey è ormai distrutta dalla violenza, gli omicidi continuano a susseguirsi e un’organizzazione chiamata Punitive Legacy inizia ad assumere un ruolo sempre più centrale.



Nel frattempo la band Too Dumb To Lie prova a trasformare il dolore in musica con un nuovo album, ma ogni tentativo di ripartire sembra attirare nuove minacce. Robin finisce sotto i riflettori, Walker è costretto ad affrontare le conseguenze del proprio passato e Iroha deve prendere decisioni che potrebbero compromettere definitivamente la vita di tutti.



L’atmosfera diventa ancora più cupa rispetto al primo volume. La domanda non è più soltanto chi sia il responsabile degli omicidi, ma quanto ogni personaggio sia disposto a sacrificare pur di sopravvivere. In un mondo in cui nessuno appare davvero innocente, anche l’amore assume contorni diversi e smette di essere una semplice promessa di felicità.

Una storia dove la musica diventa linguaggio emotivo

Uno degli aspetti più interessanti della duologia è il ruolo della musica. La band non rappresenta soltanto uno sfondo narrativo, ma diventa il luogo in cui i protagonisti cercano di elaborare il trauma, la rabbia e il desiderio di riscatto. Ogni concerto, prova o registrazione contribuisce a definire i personaggi tanto quanto gli eventi investigativi.



Questa componente rende i romanzi particolarmente coinvolgenti anche per chi ama le storie ambientate nel mondo musicale, dove il successo e la creatività convivono con fragilità personali e conflitti interiori.

A chi consigliamo questa duologia

Hugging the River e Death Warrant sono letture consigliate a chi cerca un dark romance diverso dal solito, nel quale il mistero occupa uno spazio importante quanto la componente sentimentale.

Gli appassionati di thriller troveranno un’indagine che accompagna entrambe le vicende, mentre chi ama il new adult ritroverà protagonisti giovani, relazioni complesse e un percorso di crescita che passa attraverso il dolore e la ricerca della propria identità.



La presenza di tematiche come il bullismo, la violenza, la corruzione, i traumi psicologici e le relazioni tossiche rende la serie intensa e adatta a lettori che apprezzano storie emotivamente impegnative.

Il risultato è una duologia che intreccia suspense, musica e passioni proibite senza rinunciare a interrogarsi sul significato della fiducia, della verità e della possibilità di ricominciare anche quando tutto sembra ormai perduto.