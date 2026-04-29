6 storie gotiche che devi assolutamente leggere

Questi libri narrano storie gotiche e weird, mondi in cui il confine tra vita e morte si assottiglia, dove il desiderio si mescola alla paura e dove il reale viene continuamente incrinato da qualcosa di inspiegabile. Il gotico non è solo un genere, ma una lente attraverso cui osservare le ossessioni più profonde dell’essere umano:…

Questi libri narrano storie gotiche e weird, mondi in cui il confine tra vita e morte si assottiglia, dove il desiderio si mescola alla paura e dove il reale viene continuamente incrinato da qualcosa di inspiegabile. Il gotico non è solo un genere, ma una lente attraverso cui osservare le ossessioni più profonde dell’essere umano: il corpo, il peccato, la colpa, il desiderio e l’ignoto.

Dalle atmosfere della Roma della Controriforma alle inquietudini della Firenze ottocentesca, fino alle visioni più moderne e disturbanti, queste storie costruiscono universi narrativi in cui il lettore non può mai sentirsi davvero al sicuro. Ogni pagina è attraversata da una tensione sottile, che non esplode sempre nel terrore, ma si insinua lentamente, lasciando una traccia.

Il gotico continua a parlarci perché affonda nelle paure che non cambiano mai, anche quando cambia il mondo.

6 storie 6 libri gotici da leggere assolutamente

“Beatrice Cenci. La storia, la tortura, l’esecuzione”, di Alexandre Dumas e Lisa Merletti, Hop!

“Beatrice Cenci. La storia, la tortura, l’esecuzione” è uno di quei libri che non si leggono semplicemente, ma si attraversano, perché racconta una vicenda reale così violenta e disturbante da sembrare quasi irreale. Siamo nella Roma della Controriforma, in un contesto storico in cui il potere si intreccia con la religione e la giustizia diventa spesso uno strumento di controllo più che di verità. È qui che prende forma la storia di Beatrice Cenci, una giovane donna diventata simbolo di ribellione e tragedia.

Il libro ricostruisce con precisione e intensità uno dei casi più controversi della storia italiana, quello del parricidio commesso per sfuggire alle violenze del padre. Non si tratta però di un semplice resoconto storico, perché il racconto assume una dimensione quasi teatrale, emotiva, che coinvolge il lettore e lo costringe a interrogarsi continuamente su ciò che è giusto e ciò che è necessario per sopravvivere.

La narrazione si muove tra documenti, interpretazioni e suggestioni, restituendo un ritratto complesso di Beatrice, che non è solo vittima né solo colpevole. È una figura sospesa, fragile e determinata, intrappolata in una società che non le lascia alcuna via di fuga. Il suo gesto, così estremo, diventa inevitabile agli occhi di chi legge, e proprio questa inevitabilità rende la storia ancora più potente.

Uno degli aspetti più riusciti del libro è la capacità di far emergere l’atmosfera di un’epoca in cui il corpo femminile era controllato, giudicato e punito. La violenza non è solo fisica, ma anche sociale, culturale, e il processo che segue il delitto appare come una condanna già scritta, in cui la verità conta meno dell’ordine da mantenere.

Il racconto non si limita a ricostruire i fatti, ma mostra anche come la storia di Beatrice Cenci abbia attraversato i secoli, diventando un mito. È una figura che ha ispirato artisti, scrittori e pittori, tra cui Caravaggio e Artemisia Gentileschi, e che continua ancora oggi a esercitare un fascino inquieto, quasi magnetico.

Alexandre Dumas, autore noto soprattutto per romanzi come “I tre moschettieri” e “Il conte di Montecristo”, dimostra qui la sua capacità di confrontarsi con la storia reale, mantenendo però quella tensione narrativa che lo ha reso celebre. Accanto a lui, il contributo contemporaneo arricchisce la narrazione, rendendola accessibile e attuale, senza perdere la profondità del contesto storico.

Questo libro è una lettura intensa, a tratti scomoda, ma necessaria. Perché racconta una storia che parla di abuso, di potere e di giustizia, ma anche di resistenza. E nel farlo, dimostra come il gotico non sia solo immaginazione, ma possa nascere direttamente dalla realtà.

“Racconti gotici”, di Amelia B. Edwards, Minerva

“Racconti gotici” è una raccolta che dimostra quanto il gotico non abbia bisogno di castelli in rovina o fantasmi urlanti per essere efficace. Basta una crepa nella realtà, un dettaglio fuori posto, un’atmosfera che lentamente si incrina. Amelia B. Edwards costruisce le sue storie proprio così, con una scrittura elegante, misurata, che lavora per sottrazione e che lascia al lettore il compito di percepire ciò che non viene mai detto fino in fondo.

Le ambientazioni sono molteplici e attraversano l’Europa, dalla Parigi elegante alle brughiere inglesi, passando per l’Italia e la Germania. Tuttavia non è il luogo a creare l’inquietudine, ma il modo in cui i personaggi lo abitano. In questi racconti la normalità è sempre solo apparente. C’è sempre qualcosa che sfugge, che si nasconde dietro una porta chiusa, dentro un ricordo o in un oggetto che sembra custodire più di quanto dovrebbe.

Il fascino di questa raccolta sta proprio nella sua capacità di costruire tensione senza mai forzare. Non c’è bisogno di eccessi, perché l’orrore emerge lentamente, insinuandosi nei pensieri del lettore. È un gotico psicologico, che lavora sulla percezione e sulla suggestione, e che spesso lascia più domande che risposte.

Tra i racconti, emergono figure che sembrano intrappolate in una dimensione sospesa. Personaggi che vivono situazioni inspiegabili, o che si confrontano con presenze che non possono essere comprese razionalmente. Ma ciò che colpisce di più è la sensazione di inevitabilità. Come se ogni storia fosse destinata a quel tipo di esito, come se il destino fosse già scritto e il racconto servisse solo a rivelarlo lentamente.

La scrittura di Edwards è raffinata, quasi ipnotica. Non cerca mai l’effetto immediato, ma costruisce un ritmo che accompagna il lettore dentro le storie, fino a farlo sentire parte di quel mondo ambiguo. È una narrazione che richiede attenzione, ma che ripaga con una profondità rara.

Amelia B. Edwards è stata una figura straordinaria, non solo per la sua produzione letteraria, ma anche per il suo ruolo nella cultura del suo tempo. Giornalista, scrittrice, egittologa e viaggiatrice instancabile, è stata una delle prime donne a imporsi in ambiti allora dominati dagli uomini. Fondatrice dell’Egypt Exploration Fund, ha contribuito in modo decisivo alla nascita dell’egittologia moderna. La sua scrittura riflette questa complessità, unendo precisione osservativa e immaginazione narrativa.

Questa raccolta è quindi molto più di un semplice insieme di racconti gotici. È una finestra su un modo diverso di intendere il perturbante, più sottile, più elegante, ma non per questo meno inquietante. Un libro che dimostra come la paura più autentica nasca spesso da ciò che non possiamo spiegare.

“Guida per morire con le piante medicinali”, di Atieh Attarzadeh, Polidoro Editore

“Guida per morire con le piante medicinali” è uno di quei libri che spiazzano fin dal titolo, perché promettono qualcosa di ambiguo e mantengono quella promessa fino all’ultima pagina. Non è solo un romanzo gotico contemporaneo, ma un’esperienza sensoriale e mentale che si muove tra isolamento, memoria e percezione alterata della realtà. Qui il gotico non è fatto di castelli e presenze soprannaturali esplicite, ma di silenzi, odori, attese e inquietudini che si accumulano lentamente.

La storia si svolge a Teheran e segue una giovane ragazza cieca che vive in una dimensione sospesa, quasi fuori dal tempo. Il suo mondo è limitato, ma allo stesso tempo estremamente ricco, perché si costruisce attraverso sensazioni diverse dalla vista. L’olfatto e il tatto diventano strumenti di conoscenza, e le piante medicinali che prepara insieme alla madre assumono un ruolo centrale, quasi rituale. Non sono solo elementi naturali, ma presenze vive, capaci di curare e allo stesso tempo di distruggere.

Il ritmo della narrazione è lento, volutamente ipnotico. Non succede nulla di eclatante per gran parte del libro, e proprio questo crea una tensione sottile, crescente. Il lettore ha la sensazione che qualcosa stia per accadere, ma non sa quando né come. Questa attesa diventa parte integrante della lettura, trasformandola in un’esperienza quasi fisica.

Quando la protagonista esce finalmente da questo spazio chiuso, il mondo esterno non appare come una liberazione, ma come una minaccia. L’incontro con l’altro, con ciò che è sconosciuto, rompe l’equilibrio fragile su cui si reggeva la sua esistenza. È qui che il romanzo cambia tono e si apre a una dimensione più inquietante, in cui il confine tra ciò che è reale e ciò che è percepito diventa sempre più sottile.

Uno degli aspetti più interessanti del libro è il modo in cui utilizza il corpo come luogo di esperienza. La cecità della protagonista non è solo una condizione fisica, ma una chiave narrativa che permette di esplorare il mondo in modo diverso. Il lettore viene costretto a rinunciare alla visione come punto di riferimento, e questo crea un senso di disorientamento che si riflette perfettamente nell’atmosfera del romanzo.

La scrittura di Atieh Attarzadeh è precisa, evocativa, mai eccessiva. Ogni parola sembra scelta con cura, ogni immagine costruita per restare impressa. Non c’è nulla di superfluo, e proprio per questo ogni dettaglio acquista un peso particolare. È una scrittura che lavora in profondità, che non cerca l’effetto immediato ma costruisce un senso di inquietudine duraturo.

Atieh Attarzadeh è una delle voci più interessanti della narrativa contemporanea iraniana. La sua scrittura si muove spesso tra dimensione intima e riflessione sociale, esplorando temi come l’identità, il corpo e la percezione. In questo romanzo, dimostra una grande capacità di creare atmosfere e di lavorare su un gotico contemporaneo che si allontana dai cliché per diventare qualcosa di più sottile e disturbante.

Questo libro è una lettura particolare, non immediata, ma proprio per questo necessaria. Perché dimostra come il gotico possa ancora reinventarsi, trovando nuove forme e nuovi linguaggi per raccontare l’inquietudine del presente.

“Il tallone di ferro”, di Jack London, tradotto da Michele Russo, Rizzoli

“Il tallone di ferro” è uno di quei libri che sorprendono, perché non corrispondono all’idea che si ha del loro autore. Jack London è spesso associato alla natura, all’avventura, alla sopravvivenza, ma qui costruisce qualcosa di completamente diverso, un romanzo distopico che anticipa in modo impressionante molte delle paure politiche del Novecento e, in parte, anche del presente. È un gotico sociale, potremmo dire, in cui l’orrore non nasce dal soprannaturale, ma da un sistema che lentamente diventa oppressivo, inevitabile.

La struttura del romanzo è particolare e contribuisce a creare quella distanza inquietante che lo rende così efficace. La storia è presentata come un manoscritto ritrovato, scritto da Avis Everhard e commentato da uno studioso del futuro. Questo doppio livello narrativo crea una tensione continua tra ciò che accade e ciò che si sa già che accadrà. Il lettore è consapevole della tragedia in arrivo, e proprio questa consapevolezza rende ogni passaggio più carico, più angosciante.

Al centro del racconto c’è la trasformazione di una società democratica in una dittatura industriale, dominata da una élite che controlla ogni aspetto della vita pubblica e privata. Non c’è un momento preciso in cui tutto cambia. È un processo graduale, fatto di piccole concessioni, di compromessi, di decisioni che sembrano razionali ma che, messe insieme, costruiscono una macchina di potere impossibile da fermare.

La figura di Ernest Everhard, rivoluzionario e pensatore, rappresenta la voce che tenta di opporsi a questo sistema, ma anche quella che ne comprende la forza. Attraverso il suo sguardo e quello di Avis, il romanzo esplora il rapporto tra ideali e realtà, tra desiderio di giustizia e violenza necessaria per ottenerla. Non ci sono soluzioni semplici, e questo rende il libro ancora più attuale.

Uno degli elementi più inquietanti è proprio la normalità con cui il sistema si impone. Non servono mostri, non servono eventi spettacolari. Bastano leggi, istituzioni, decisioni apparentemente logiche. È un orrore silenzioso, che si insinua senza farsi notare, e che quando diventa evidente è ormai impossibile da contrastare.

La scrittura di London è diretta, lucida, quasi documentaria in alcuni passaggi. Non cerca l’effetto emotivo immediato, ma costruisce una visione che resta, che continua a lavorare anche dopo la fine del libro. È un testo che richiede attenzione, ma che offre una profondità rara.

Jack London è stato uno degli autori più importanti della letteratura americana, capace di attraversare generi e temi diversi con una straordinaria versatilità. In questo romanzo dimostra una sensibilità politica e una capacità di analisi che lo rendono sorprendentemente moderno. “Il tallone di ferro”, scritto nel 1908, è spesso considerato una delle prime distopie della storia, e ancora oggi colpisce per la sua lucidità.

Questo libro è una lettura potente, che non lascia indifferenti. Non perché spaventa nel senso tradizionale del termine, ma perché mette il lettore di fronte a una possibilità reale, concreta. E forse è proprio questo il suo aspetto più inquietante.

“Il bacio di una morta”, di Carolina Invernizio, a cura di Valeria Palumbo, Rizzoli

“Il bacio di una morta” è uno di quei romanzi che incarnano il gotico nella sua forma più viscerale e popolare, quella capace di mescolare passione, mistero, morte e colpi di scena senza mai perdere il senso del racconto. Carolina Invernizio costruisce una storia che affonda le radici nel feuilleton ottocentesco, ma che ancora oggi conserva una forza narrativa sorprendente, proprio perché non ha paura di essere eccessiva, emotiva, travolgente.

La vicenda ruota attorno a una giovane donna creduta morta che ritorna, o forse non se n’è mai andata del tutto. Già da questo presupposto si intuisce quanto il romanzo giochi sul confine tra vita e morte, tra ciò che è reale e ciò che appare. È un gotico che non cerca la sottigliezza, ma che si nutre di contrasti forti, di atmosfere cupe, di segreti che emergono lentamente fino a esplodere.

La narrazione è costruita su una tensione continua, fatta di rivelazioni progressive e di colpi di scena che mantengono il lettore costantemente coinvolto. Non c’è mai un momento di quiete, perché ogni episodio apre nuove domande, ogni verità nasconde qualcosa di più profondo. Questo ritmo serrato è uno degli elementi che rendono il romanzo così efficace, anche per un pubblico contemporaneo.

Ma sotto la superficie melodrammatica, il libro affronta temi molto più complessi. Il ruolo della donna, la moralità imposta dalla società, la fragilità della reputazione, il peso del giudizio collettivo. Invernizio racconta un mondo in cui le apparenze contano più della verità, e in cui il destino delle persone può essere deciso da ciò che gli altri credono di sapere.

Il gotico qui si manifesta anche attraverso l’ambientazione, fatta di spazi chiusi, case cariche di segreti, luoghi che sembrano trattenere il passato. È un ambiente che non è mai neutro, ma che partecipa attivamente alla narrazione, amplificando le emozioni e le tensioni.

La scrittura è diretta, coinvolgente, pensata per catturare il lettore fin dalle prime pagine. Non cerca la perfezione formale, ma l’efficacia narrativa. Ed è proprio questa scelta che rende il romanzo così vivo, così immediato, capace di parlare ancora oggi a chi cerca una storia intensa, senza filtri.

Carolina Invernizio è stata una delle autrici più lette dell’Italia tra Ottocento e Novecento, spesso sottovalutata dalla critica ma amatissima dal pubblico. I suoi romanzi, pubblicati a puntate, hanno contribuito a definire un modo di raccontare popolare, accessibile, ma non per questo privo di profondità. La sua capacità di costruire trame avvincenti e di affrontare temi sociali attraverso il melodramma la rende una figura fondamentale nella storia della narrativa italiana.

“Il bacio di una morta” è quindi molto più di un romanzo gotico. È un esempio perfetto di come il genere possa diventare uno strumento per raccontare la società, le sue contraddizioni e le sue ossessioni. Una lettura che coinvolge, sorprende e, soprattutto, lascia il segno.

“Nel nero abisso della follia”, di Ernst T. A. Hoffmann, tradotto da Silvano Daniele, Ferruccio Masini, Ervino Pocar, a cura di Giulio Schiavoni, Rizzoli

“Nel nero abisso della follia” è una raccolta che porta il gotico nel suo territorio più inquietante, quello della mente. Qui non ci sono soltanto presenze oscure o eventi inspiegabili, ma un continuo slittamento della realtà, un progressivo sgretolarsi della percezione che rende ogni certezza instabile. Hoffmann costruisce racconti in cui il confine tra lucidità e follia non è mai netto, e proprio questa ambiguità diventa il centro dell’esperienza di lettura.

Le storie che compongono il volume sono attraversate da un senso di inquietudine costante. Non si tratta di paura immediata, ma di qualcosa che cresce lentamente, che si insinua nei pensieri e che rende ogni dettaglio sospetto. Oggetti quotidiani, figure familiari, ambienti apparentemente ordinari iniziano a trasformarsi, a rivelare un lato oscuro che non era visibile a prima vista. Il lettore viene coinvolto in questo processo, fino a perdere anche lui un punto di riferimento stabile.

Uno degli elementi più forti della scrittura di Hoffmann è la capacità di lavorare sulla percezione. I suoi personaggi vedono, sentono, immaginano, ma non sempre ciò che percepiscono corrisponde alla realtà. Questo crea una tensione continua, perché non è mai chiaro cosa sia vero e cosa no. È un gotico profondamente psicologico, che anticipa molte delle riflessioni moderne sulla mente e sull’identità.

I temi ricorrenti sono quelli del doppio, dell’ossessione, della perdita di controllo. Figure che si sdoppiano, identità che si confondono, pensieri che diventano incontrollabili. La follia non è presentata come qualcosa di esterno, ma come una possibilità interna, sempre presente, pronta a emergere. Ed è proprio questa vicinanza a renderla così disturbante.

La struttura dei racconti contribuisce a creare questa sensazione di instabilità. Spesso la narrazione procede in modo lineare solo in apparenza, per poi aprirsi a deviazioni, a momenti in cui il tempo e lo spazio sembrano perdere coerenza. Il lettore è costretto a seguire questo movimento, ad accettare l’incertezza come parte integrante del racconto.

La scrittura è ricca, dettagliata, ma mai gratuita. Ogni descrizione, ogni passaggio serve a costruire un’atmosfera precisa, a guidare il lettore sempre più in profondità. Non c’è nulla di superfluo, perché tutto contribuisce a creare quel senso di vertigine che caratterizza l’opera.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann è una figura centrale del Romanticismo tedesco, ma anche uno dei precursori della letteratura fantastica e psicologica. Musicista, compositore, giurista e scrittore, ha saputo unire discipline diverse in una visione artistica complessa e originale. Le sue opere hanno influenzato autori come Edgar Allan Poe e hanno contribuito a definire un modo nuovo di raccontare l’inquietudine, non più legata solo al soprannaturale, ma alla mente stessa.

“Nel nero abisso della follia” è quindi una lettura che va oltre il gotico tradizionale. È un’esplorazione della fragilità umana, della percezione e dei limiti della ragione. Un libro che non offre risposte, ma che lascia il lettore con una sensazione persistente, difficile da ignorare.