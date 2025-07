5 thriller psicologici imperdibili da leggere quest’estate

Le storie crime sono sempre appassionanti. Colpa – o merito – della psicologia dei cosiddetti personaggi grigi, dei villan, ma anche di chi cerca d’indossare il mantello e travestirsi da eroe.

Le vacanze sono l’occasione perfetta per lasciarsi travolgere da storie oscure, angoscianti e colpi di scena mozzafiato. È il momento ideale per dedicarsi a thriller che scavano nell’inconscio, smascherano la quotidianità ed esplorano il lato più inquietante dell’essere umano…

5 crime adatti al caldo di questa estate

Ecco perché noi di Libreriamo abbiamo scelto ben cinque libri crime, molto diversi tra loro, ma tutti perfetti per riempire le giornate estive con quel piccolo brivido che, chissà, magari non è colpa dell’aria condizionata.

“Le vergini” di Alex Michaelides

Dopo il successo di “La paziente silenziosa”, Michaelides torna con un dark academia impreziosito da mitologia classica.

Ambientato a Cambridge, il romanzo ruota tutto attorno al carismatico professor Edward Fosca, che conquista le studentesse con i miti greci.

Ma quando alcune ragazze vengono ritrovate morte, tutti gli indizi puntano a lui.

“Le vergini” esplora come la fascinazione intellettuale possa trasformarsi in ossessione pericolosa: un gioco tra seduzione intellettuale, potere e passione, perfetto per chi ama i thriller colti e psicologici, e per chi da tempo cercava un nuovo dark academia.

“Questo giorno che incombe” di Antonella Lattanzi

Un domestic thriller dall’anima italiana, ispirato a una storia vera. Francesca e la sua famiglia si trasferiscono a Milano, in un nuovo quartiere che promette serenità. Ma le prime sere in casa portano amnesie, ansia e timori… qualcosa nel condominio non va. Ma cosa?

I vicini diventano ostili, Massimo, il marito, si chiude in sé, e Francesca inizia a dubitare della propria mente. Da film horror, direte voi.

Quando una bambina scompare, la tensione esplode. Lattanzi centra il tema della paranoia materna e del male nascosto nella quotidianità, tra suggestioni polanskiane e psicologiche.

“Le origini del male” di You‑jeong Jeong

Arriva dalla Corea del Sud un thriller che si insinua nella psiche disturbata di un protagonista ambiguo.

Yu‑jin si sveglia in una stanza insanguinata: sua madre è morta. Lui non ricorda nulla.

Soffre di epilessia, prende farmaci e ha vuoti mentali. È vittima o colpevole?

Il romanzo erode la certezza dell’identità e indaga i meandri del rapporto madre‑figlio, tra controllo e dipendenza.

Le origini del male è perfetto per chi cerca il lato oscuro e cerebrale del thriller contemporaneo.

“Anima” di Wajdi Mouawad

Un racconto fuori dagli schemi, narrato anche da animali testimoni del delitto: cane, gatto, topo e altri. Il protagonista, Wahhch Debch, torna a casa trovando il corpo della moglie assassinata. Da qui parte un viaggio che sembra un’odissea infernale tra Quebec e Libano, tra vendetta e traumi profondi.

“Anima” è contaminazione tra thriller, letteratura mitica e speculazione sul male umano. Un’esperienza disturbante, visionaria e poderosa — per lettori coraggiosi ed esigenti.

“Il ladro di anime” di Sebastian Fitzek

Ambientato in una clinica psichiatrica alle porte di Berlino, questo thriller psicologico gioca con la paura e la mente ferita.

Un serial killer, chiamato “il ladro di anime”, si aggira tra pazienti e medici privati di memoria. Caspar, un ex chirurgo che ha perso la memoria, si trova al centro di un’indagine drammatica, tra visioni, ricordi confusi e colpi di scena.

Fitzek conferma la sua maestria nel creare tensione, claustrofobia e sorprese improvvise.

L’estate non cancella le paure: le mette in luce

Questi cinque thriller esplorano realtà domestiche, ossessioni, paure ancestrali e misteri che sconvolgono la tranquillità apparente.

Che si tratti di Cambridge, Roma, Seoul, di una clinica nella neve o di un altro luogo, ogni lettore troverà il brivido giusto da portare con sé, perché questi crime piaceranno sicuramente a tutti.