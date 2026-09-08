5 libri di narrativa italiana in uscita dal 8 al 13 settembre 2026 da leggere

Dal romanzo storico al giallo, passando per il romance e una storia di formazione contemporanea, cinque libri italiani in uscita dall’8 all’11 settembre 2026 raccontano identità, desiderio, memoria e ricerca della verità.

La seconda settimana di settembre porta in libreria cinque titoli italiani molto diversi tra loro, capaci però di mostrare quanto la narrativa contemporanea possa muoversi liberamente tra generi e forme. C’è chi torna nel Risorgimento per recuperare la voce di una donna rimasta ai margini della grande Storia, chi costruisce un’indagine in cui persino un odore può diventare un indizio, chi sceglie il romance per raccontare quanto facilmente un piano perfetto possa essere sconvolto dai sentimenti. Accanto a loro troviamo una fiaba tibetana che permette di scoprire quanto lontano abbia viaggiato uno degli archetipi più conosciuti al mondo e il primo romanzo di Fumettibrutti, storia di una ragazza trans che cerca di diventare finalmente ciò che desidera essere.

Sono libri che, pur appartenendo a territori narrativi lontanissimi, sembrano interrogarsi sulla stessa questione: cosa accade quando la vita reale smette di corrispondere alla storia che gli altri hanno scritto per noi? La risposta può trovarsi nella ricostruzione del passato, nell’indagine, nell’amore, in una fiaba antichissima oppure nella conquista della propria identità. Ecco cinque novità italiane da tenere d’occhio tra 8 e il 13 settembre.

5 novità italiane da leggere nella seconda settimana di settembre

Guardati insieme, questi cinque libri sembrano costruire quasi involontariamente un percorso intorno alla trasformazione. In “Beautiful Mess” un progetto sentimentale accuratamente pianificato viene modificato dall’imprevisto; “Cigni selvaggi” porta questa idea direttamente nel territorio dell’identità e del diritto a diventare se stessi; “L’altra moglie di Garibaldi” prova invece a trasformare il nostro sguardo su una donna che la Storia aveva ridotto soprattutto a uno scandalo. “L’arte del delitto” cerca la verità nascosta dietro le apparenze, mentre “Cenerentola nel paese delle nevi” mostra quanto una storia possa cambiare viaggiando attraverso culture lontane senza perdere il proprio nucleo più profondo.

Dal romance alla narrativa queer, dal romanzo storico al giallo fino alla riscoperta della fiaba, le uscite dall’8 all’11 settembre raccontano così una narrativa italiana particolarmente varia. Cinque proposte per lettori diversi, ma accomunate dalla stessa possibilità: utilizzare le storie per guardare da un’altra prospettiva ciò che pensavamo di conoscere già.

“Beautiful Mess” di Bianca Ferrari, Magazzini Salani

In uscita l’8 settembre, “Beautiful Mess” di Bianca Ferrari parte da un uomo convinto di avere trasformato la propria esistenza in una formula perfettamente controllabile. Joshua Rhys-Davis ha costruito un’azienda di successo, può contare su un migliore amico che considera un fratello e crede di avere trovato l’amore della sua vita. C’è soltanto un problema: il suo matrimonio è finito e da un anno i documenti del divorzio attendono sulla scrivania una firma che Joshua continua a rifiutarsi di apporre. Una serata fuori dagli schemi gli suggerisce però un piano disperato per provare a recuperare ciò che ha perduto e per realizzarlo gli serve qualcuno disposto a recitare una parte.

Quel qualcuno è Echo, brillante, ironica e abilissima nell’interpretare esattamente il ruolo che gli altri si aspettano da lei. Tra i due dovrebbe esserci soltanto un accordo temporaneo, destinato a terminare quando Joshua avrà raggiunto il proprio obiettivo. Naturalmente la presenza di Echo comincia presto a mettere in crisi tanto il piano quanto le convinzioni dell’uomo, trasformando quella che doveva essere una finzione in qualcosa di molto più difficile da controllare. Il punto interessante del romanzo sta proprio nello scontro tra programmazione e imprevisto: Joshua vuole ripristinare la vita che aveva immaginato per sé, mentre l’incontro con Echo lo costringe a domandarsi se ciò che desidera recuperare corrisponda ancora davvero alla felicità.

“Beautiful Mess” utilizza così alcuni meccanismi amatissimi del romance, a partire dalla relazione costruita inizialmente come una messinscena, per raccontare il momento in cui i sentimenti rendono inutili le regole stabilite in partenza. È una lettura da scegliere soprattutto se si amano le commedie romantiche fondate su dialoghi, attrazione e situazioni che progressivamente sfuggono di mano ai protagonisti.

“Cigni selvaggi” di Fumettibrutti, Feltrinelli

Sempre l’8 settembre arriva “Cigni selvaggi”, il primo romanzo di Fumettibrutti, pseudonimo di Josephine Yole Signorelli, pubblicato da Feltrinelli nella collana I Narratori. Dopo aver raccontato attraverso il fumetto il corpo, l’identità, la transizione, il desiderio e le contraddizioni della propria generazione, l’autrice passa alla narrativa con una storia di formazione che dialoga liberamente con “I cigni selvatici” di Hans Christian Andersen. Il volume conta 176 pagine e conserva quella capacità di affrontare temi dolorosi attraverso una voce che mescola durezza, vitalità, comicità e tenerezza.

La protagonista è una ragazza trans siciliana che lascia una famiglia amata ma incapace di proteggerla e raggiunge la città del Nord nella quale si è sottoposta all’intervento di riassegnazione del sesso. Vorrebbe diventare fumettista, ma per assecondare le aspettative paterne si iscrive a Ingegneria. Quando i soldi della borsa di studio non bastano più, comincia a lavorare di notte nei club per continuare a studiare durante il giorno. È qui che incontra Martina, ragazza carismatica e ambigua della quale si innamora, entrando in una relazione destinata a diventare distruttiva. Nel frattempo nasconde la propria identità ai compagni di corso e deve convivere anche con le conseguenze di un intervento chirurgico andato male.

Il riferimento alla fiaba di Andersen assume allora un significato particolare. La protagonista non deve adeguarsi a un modello per essere accettata, ma attraversare una trasformazione che la conduca verso se stessa. “Cigni selvaggi” parla così di famiglia, precarietà economica, corpo, amore, violenza, aspirazioni artistiche e identità, facendo della formazione non il processo attraverso cui si diventa ciò che il mondo pretende, ma quello attraverso cui si conquista il diritto di scegliere chi essere.

“L’altra moglie di Garibaldi” di Silvia Montemurro, Edizioni e/o

Il 9 settembre Silvia Montemurro torna in libreria con “L’altra moglie di Garibaldi”, pubblicato da Edizioni e/o, romanzo storico che recupera una figura rimasta nell’ombra del mito garibaldino: Giuseppina Raimondi. Il punto di partenza è un episodio realmente accaduto nel 1860. In una cappella privata nei dintorni di Como, Giuseppe Garibaldi sposò la giovane marchesa, ma il matrimonio ebbe una durata brevissima e la vicenda si trasformò in uno scandalo destinato a segnare soprattutto la reputazione della donna.

Montemurro intreccia la vicenda di Giuseppina a quella di Alma, figlia di una chiromante nomade e dotata fin dall’infanzia di una straordinaria capacità di osservazione. Per lei leggere una mano significa meno predire il futuro che individuare ciò che esiste già e che gli altri preferiscono ignorare. Le due storie inizialmente procedono separate, ma sono destinate a convergere mentre intorno alle protagoniste si muove un’Italia attraversata dai moti risorgimentali, dalle ambizioni politiche e dalle convenzioni sociali che limitano fortemente le possibilità delle donne.

Il romanzo diventa interessante proprio perché sposta lo sguardo rispetto alla narrazione tradizionale del Risorgimento. Garibaldi rimane una presenza fondamentale, ma non è più il centro indiscusso della storia. Al suo posto troviamo Giuseppina e Alma e, attraverso di loro, una riflessione sulla verità, sulla reputazione e sull’autodeterminazione femminile. La grande Storia viene osservata dalle sue zone laterali, là dove le vite individuali rischiano di essere trasformate in semplici scandali o note a margine. È quindi un titolo particolarmente adatto a chi ama i romanzi storici capaci di recuperare personaggi dimenticati e di rileggere episodi conosciuti attraverso una prospettiva differente.

“L’arte del delitto” di Letizia Triches, Newton Compton

Un giallo nel quale la verità può essere letteralmente fiutata. È questa l’idea da cui nasce “L’arte del delitto” di Letizia Triches, in uscita l’11 settembre per Newton Compton. Tutto comincia nell’ottobre del 1995, quando Sandra Vento, dodicenne, sopravvive a una scossa elettrica e scopre che il proprio olfatto è diventato eccezionalmente sviluppato. È un dono difficile da comprendere e ancora più difficile da controllare, che soltanto la nonna sembra capace di aiutarla a interpretare.

Vent’anni dopo Sandra lavora nel mondo delle fragranze e raggiunge Torino per creare un nuovo profumo. Ospitata dall’amico restauratore Tommaso, entra negli ambienti artistici della città e conosce figure affascinanti e ambigue, tra cui la critica d’arte Vittoria Musso e suo marito, l’avvocato Ferraris. L’equilibrio si spezza quando durante una serata mondana un uomo muore avvelenato. Un secondo delitto rende evidente che dietro l’apparente eleganza di quel mondo esiste una rete di rivalità, gelosie, falsi d’autore e vecchi rancori. Sandra finisce inevitabilmente coinvolta nell’indagine e il suo olfatto diventa uno strumento capace di cogliere ciò che sfugge agli altri.

Triches, storica dell’arte oltre che scrittrice, fa quindi dialogare due mondi apparentemente lontani: quello del profumo e quello dell’arte. Entrambi dipendono dalla capacità di interpretare dettagli, riconoscere autenticità e falsificazione, distinguere ciò che appare da ciò che realmente è. Sullo sfondo c’è una Torino elegante e oscura che diventa parte integrante dell’atmosfera. Per chi ama i gialli italiani in cui l’indagine incontra arte, cultura e ambientazioni fortemente caratterizzate, “L’arte del delitto” è probabilmente una delle uscite più interessanti della settimana.

“Cenerentola nel paese delle nevi. Fiaba tibetana” a cura di Carla Gianotti, Carocci

Chiude la selezione “Cenerentola nel paese delle nevi. Fiaba tibetana”, in uscita l’11 settembre per Carocci e curata da Carla Gianotti. È il titolo più particolare dei cinque perché porta fuori dai confini della narrativa contemporanea per riscoprire quanto antiche e mobili siano le storie che consideriamo parte esclusiva della nostra tradizione. Una scarpa perduta, un re innamorato di una ragazza straordinaria, figure malvagie e animali prodigiosi: gli elementi risultano immediatamente familiari, eppure questa volta la vicenda si svolge in Tibet.

Il punto di partenza è affascinante proprio perché mette in discussione l’idea che “Cenerentola” appartenga esclusivamente alla cultura occidentale. Esistono infatti numerose varianti della storia diffuse dall’Europa all’Asia, dall’Africa alle Americhe. La versione tibetana presentata nel volume è rimasta a lungo poco conosciuta persino dagli studiosi del folklore e viene qui proposta in traduzione diretta dal testo originale. Alla fiaba vengono affiancate inoltre due differenti chiavi interpretative: una legata alla tibetologia e l’altra alla psicologia del profondo.

Non siamo quindi davanti soltanto a una curiosità folklorica. Leggere una Cenerentola nata in un contesto culturale così distante permette di osservare come uno stesso nucleo narrativo possa trasformarsi attraversando società, religioni e immaginari differenti, mantenendo però alcuni elementi sorprendentemente riconoscibili. Il libro può diventare così un piccolo viaggio nella storia universale delle fiabe e nei meccanismi attraverso i quali gli esseri umani hanno raccontato per secoli il passaggio dalla marginalità al riconoscimento, dalla perdita alla trasformazione.