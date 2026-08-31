Settembre comincia con una settimana particolarmente ricca per chi vuole lasciarsi alle spalle le letture estive e cercare qualcosa di diverso. Tra le novità in arrivo troviamo infatti storie capaci di assecondare desideri molto differenti: c’è il romance per chi cerca tensione e attrazione proibita, il fantasy che intreccia sentimenti e lotte di potere, ma…

Settembre comincia con una settimana particolarmente ricca per chi vuole lasciarsi alle spalle le letture estive e cercare qualcosa di diverso. Tra le novità in arrivo troviamo infatti storie capaci di assecondare desideri molto differenti: c’è il romance per chi cerca tensione e attrazione proibita, il fantasy che intreccia sentimenti e lotte di potere, ma anche romanzi che attraversano il trauma dell’abbandono, la memoria storica e persino uno dei casi giudiziari più discussi della storia recente australiana.

Abbiamo scelto sei libri in uscita tra il 31 agosto e il 6 settembre che raccontano bene quanto possa essere eterogeneo il panorama editoriale di questo inizio d’autunno. Alcuni permettono semplicemente di perdersi dentro un’altra storia, altri costringono a guardare ciò che una famiglia o un’intera società preferirebbero dimenticare. Ad accomunarli, in modi molto diversi, sembra esserci proprio il passato: quello che ritorna, quello che pretende una spiegazione e quello dal quale i personaggi cercano disperatamente di liberarsi.

6 libri in uscita nella prima settimana di settembre 2026

“City of Mirth and Malice. La biblioteca di Daphne” di Alexis L. Menard, Rizzoli – 1 settembre

Per chi ha letto “House of Bane and Blood”, settembre comincia con il momento di tornare a Lynchaven. “City of Mirth and Malice. La biblioteca di Daphne” conclude infatti la dilogia “Vows and Vengeance” di Alexis L. Menard e riprende una storia nella quale fantasy romance, intrighi politici e rivalità familiari procedono ormai nella stessa direzione. L’equilibrio della città è crollato e Nicolai deve affrontare soprattutto una certezza: Camilla, che tutti credevano morta, è viva e prigioniera nella torre di Hightower, dove viene utilizzata per esperimenti legati al misterioso potere che porta dentro di sé.

Salvarla significa però spingersi ben oltre una semplice missione di recupero. Nico deve stringere accordi con il mercato nero, accettare alleanze con persone delle quali non può realmente fidarsi e tentare l’assalto alla prigione più sicura dell’Isola. Intanto Lynchaven è sempre più vicina alla guerra civile e l’Ordine minaccia una libertà già fragilissima. Il rapporto tra Nico e Camilla continua così a essere immerso in una storia molto più grande di loro, nella quale amore, vendetta, appartenenza e potere diventano difficili da separare.

È proprio questo uno degli elementi interessanti della dilogia: la relazione romantica non vive in uno spazio isolato dal mondo, ma viene continuamente messa alla prova dalle famiglie alle quali i protagonisti appartengono e dalle responsabilità che hanno ereditato. Due persone possono scegliere liberamente chi amare quando sono anche gli eredi di mondi contrapposti? E quanto delle nostre scelte appartiene davvero a noi quando siamo cresciuti dentro conflitti iniziati molto prima della nostra nascita?

Con le sue oltre cinquecento pagine, “City of Mirth and Malice” promette quindi una conclusione ampia per chi ama i fantasy romance nei quali alla tensione sentimentale si accompagnano magia proibita, rivalità tra casate e giochi politici.

“Coprifuoco a mezzanotte. Midnight Curfew” di Penelope Douglas, Newton Compton – 1 settembre

Penelope Douglas torna in libreria con una storia costruita intorno a uno dei meccanismi più irresistibili del romance: due persone che avrebbero ogni ragione per combattersi e una tensione che rende progressivamente impossibile mantenere quella distanza. “Coprifuoco a mezzanotte. Midnight Curfew” porta questa dinamica nel sud della Florida, durante un’estate soffocante nella quale le famiglie lasciano la città, le strade si svuotano e ciò che rimane sembra appartenere a chi è disposto a conquistarselo. Il romanzo sarà disponibile dal 1° settembre.

Da una parte troviamo Dallas Jaeger, cresciuto a Sanoa Bay, quartiere dimenticato oltre i binari che considera contemporaneamente casa, responsabilità e territorio da proteggere. Dall’altra c’è Callum Ames, legato alla ricca St. Carmen e tornato dopo quattro anni di assenza con un segreto che mette in discussione l’immagine che gli altri hanno costruito intorno a lui: non sono le donne a interessarlo.

Quando Callum propone un coprifuoco per tenere sotto controllo i rivali della Bay, il conflitto tra i due diventa inevitabile. Ma Douglas costruisce proprio sulla sovrapposizione tra ostilità e desiderio la parte più provocatoria della storia. Dallas e Callum appartengono apparentemente a due mondi incompatibili e il loro avvicinamento porta entrambi a scontrarsi non soltanto con l’altro, ma con l’identità che hanno imparato a mostrare.

Il romance diventa allora anche uno spazio nel quale interrogare aspettative familiari, appartenenza sociale e desiderio. Sullo sfondo incombe una tempesta che sembra quasi trasformare in paesaggio ciò che accade tra i protagonisti: una città blindata, il caldo che esplode, due territori contrapposti e qualcosa che non può più essere contenuto. Per chi ama rivalità, attrazione proibita e personaggi moralmente meno rassicuranti, è probabilmente una delle uscite romance più curiose della settimana.

“Cosa (non) fare quando ami il nemico” di Brigitte Knightley, traduzione di Nicola Ferloni e Silvio Bernardi, Giunti – 2 settembre

Con “Cosa (non) fare quando ami il nemico” arriva alla conclusione la dilogia “Gli acerrimi amanti” di Brigitte Knightley. Dopo quanto accaduto nel primo volume, Osric Mordaunt e Aurienne Fairhrim non possono più fingere che la loro sia soltanto un’alleanza dettata dalla necessità. Lui è un assassino affetto da una malattia degenerativa e letale; lei la guaritrice che ha accettato di curarlo clandestinamente. Ciò che era cominciato come un accordo impossibile si è però trasformato, incontro dopo incontro, in qualcosa di molto più difficile da controllare. Il secondo volume arriva in libreria il 2 settembre per Giunti Faerie.

Intanto il mondo intorno a loro continua a sgretolarsi. Le indagini sul vaiolo che ha devastato i Tīendom stanno facendo emergere informazioni sui responsabili dell’epidemia e conducono verso un antico Ordine disposto a qualsiasi cosa pur di conquistare il potere. Osric e Aurienne devono quindi continuare a collaborare mentre il confine tra ciò che dovrebbero fare e ciò che desiderano diventa sempre meno riconoscibile.

Knightley lavora su un enemies to lovers particolarmente interessante perché il contatto tra i protagonisti è fin dall’inizio necessario: Aurienne deve letteralmente mettere le mani sul corpo dell’uomo che dovrebbe disprezzare per tentare di salvarlo. Cura, vulnerabilità e attrazione finiscono inevitabilmente per sovrapporsi.

Ma dietro la componente romantica rimane anche una domanda più ampia sulla possibilità di dividere nettamente le persone tra buone e cattive. Aurienne rappresenta la guarigione, Osric la violenza, eppure la vicinanza costringe entrambi a scoprire quanto queste definizioni siano insufficienti. Per chi ha amato il primo volume, questo secondo capitolo promette quindi di portare finalmente alle conseguenze estreme quella tensione costruita sulla distanza sottilissima tra odio, bisogno e desiderio.

“Un cuore semplice” di Cho Haejin, Salani – 4 settembre

Cosa significa tornare nel luogo dal quale provieni quando non possiedi quasi nessun ricordo che possa davvero chiamarsi casa? È la domanda intorno alla quale si muove “Un cuore semplice” di Cho Haejin, romanzo che porta il lettore dentro una storia di maternità, adozione, memoria e identità sospesa tra Corea del Sud e Francia. L’edizione italiana è prevista per il 4 settembre per Salani.

Nana è stata abbandonata quando era bambina ed è cresciuta in Francia con i genitori adottivi. La sua esistenza sembra essersi costruita lontano dalla Corea finché, mentre aspetta un figlio dall’ex fidanzato, riceve la mail di una regista coreana interessata a realizzare un documentario sulla sua vita. La proposta riapre una porta che Nana aveva lasciato chiusa: tornare a Seoul significa provare a comprendere le proprie origini proprio mentre dentro di lei sta cominciando una nuova vita.

Il viaggio assume così una doppia direzione. Nana si sposta geograficamente verso il luogo della propria nascita, ma contemporaneamente procede all’indietro dentro una memoria frammentaria, facendo emergere incontri e ricordi che permettono lentamente al passato di assumere una forma. Il tema dell’adozione internazionale si intreccia allora con quello della maternità e rende particolarmente significativa la condizione della protagonista: una donna che sta per diventare madre mentre cerca ancora di capire qualcosa della madre e della famiglia dalle quali proviene.

“Un cuore semplice” sembra appartenere a quella narrativa coreana che utilizza le vicende individuali per interrogare legami familiari e identità senza cercare risposte semplici. Al centro rimangono soprattutto le donne e la capacità di generare, ricostruire o reinventare forme di appartenenza anche quando la famiglia originaria è stata spezzata. Un libro per chi cerca una storia intima, ma capace di allargare lo sguardo sul significato stesso della parola casa.

“Domani uccideranno Daniel” di Aroa Moreno Durán, traduzione di Roberta Bovaia, Guanda – 4 settembre

Tra le uscite più interessanti della settimana c’è un libro che parte da una domanda inquietante: come può un paese dimenticare qualcosa accaduto appena pochi decenni prima? Aroa Moreno Durán scopre che la valle nella quale trascorreva le estati da ragazza è la stessa nella quale, nel settembre del 1975, tre giovani militanti antifranchisti furono uccisi dopo un processo privo delle normali garanzie di difesa. Uno di loro era Xosé Humberto Baena Alonso, Daniel nel libro. “Domani uccideranno Daniel” arriva in Italia il 4 settembre nella traduzione di Roberta Bovaia.

La scoperta produce nell’autrice una seconda domanda, forse ancora più dolorosa: perché lei non ne sapeva nulla? Da qui nasce un’indagine che attraversa documenti, testimonianze, ricordi familiari e luoghi, ma che sceglie anche di affidarsi alla letteratura quando gli archivi non riescono più a fornire tutte le risposte.

Moreno Durán lavora infatti sul confine tra ricostruzione storica, esperienza personale e narrazione. La memoria collettiva non viene presentata come qualcosa che semplicemente esiste e aspetta di essere recuperato: deve essere cercata, interrogata e spesso sottratta alle omissioni attraverso le quali una società costruisce una versione più sopportabile del proprio passato.

Il caso risale al settembre 1975, nelle ultime settimane della dittatura franchista, quando tre militanti del FRAP furono giustiziati. La loro vicenda permette alla scrittrice di riflettere anche sulle conseguenze che la violenza politica lascia nelle famiglie e su ciò che accade quando il dolore privato non trova spazio nella memoria pubblica.

“Domani uccideranno Daniel” diventa così qualcosa di più di una ricostruzione: una riflessione sul compito della letteratura davanti alle lacune della Storia. Se i documenti tacciono, raccontare può diventare un modo per restituire un nome e una voce a chi rischia di essere cancellato.

“Dove abita il dolore” di Helen Garner, Nottetempo – 4 settembre

Può un processo stabilire una verità senza trasformare contemporaneamente il dolore in spettacolo? È una delle domande che attraversano “Dove abita il dolore” di Helen Garner, un’opera di non fiction narrativa costruita intorno a un caso che sconvolse l’Australia e che permette alla scrittrice di osservare non soltanto un imputato, ma anche il modo in cui una società guarda la tragedia quando questa entra in un’aula di tribunale.

Nel 2005 Robert Farquharson sta riportando i suoi tre figli dalla ex moglie Cindy dopo la Festa del Papà quando la sua automobile esce dalla strada e finisce in uno specchio d’acqua. Lui riesce a salvarsi; i tre bambini, di dieci, sette e due anni, muoiono. Farquharson sostiene che a fargli perdere il controllo sia stato un violento attacco di tosse. Ben presto, però, emerge un’ipotesi terribile: potrebbe non essersi trattato di un incidente, ma di un gesto deliberato.

Garner segue il processo e osserva testimoni, familiari, avvocati, pubblico e imputato senza trasformare la vicenda in un semplice meccanismo da true crime. È proprio qui che “Dove abita il dolore” acquista una profondità particolare. L’interesse non riguarda soltanto la domanda inevitabile sulla colpevolezza, ma ciò che accade alle persone quando devono raccontare pubblicamente il momento peggiore della propria vita, ripetendolo davanti a sconosciuti, giornalisti e tribunali.

Il processo diventa così anche un luogo nel quale interrogare il bisogno collettivo di trovare una spiegazione al male. Garner guarda al sistema giudiziario australiano con attenzione critica, soprattutto quando il rigore della giustizia rischia di convivere con la spettacolarizzazione del dolore. La sua scrittura, vicina alla grande tradizione della non fiction letteraria, evita però di ridurre le persone a personaggi funzionali a una tesi. Ed è forse proprio questa la ragione per cui “Dove abita il dolore” può interessare anche chi normalmente non legge true crime: dietro il caso giudiziario rimane una domanda profondamente umana su ciò che facciamo del dolore degli altri quando diventa una storia pubblica.

Una settimana di libri per lettori molto diversi

La prima settimana di settembre offre quindi una selezione insolitamente varia. Chi cerca una lettura dominata dal desiderio può scegliere tra la tensione oscura di Penelope Douglas e il fantasy romance di Alexis L. Menard o Brigitte Knightley; “Un cuore semplice” sposta invece lo sguardo verso maternità, radici e appartenenza. Con Aroa Moreno Durán e Helen Garner la letteratura entra infine in territori ancora più delicati, interrogando rispettivamente la rimozione della memoria storica e la trasformazione del dolore privato in racconto pubblico.

Sei libri diversissimi che sembrano però condividere una stessa domanda: quanto possiamo davvero lasciarci alle spalle ciò che è accaduto? Che si tratti di un amore proibito, della famiglia dalla quale proveniamo, della violenza di una dittatura o di una tragedia impossibile da comprendere, il passato trova sempre un modo per chiedere di essere guardato di nuovo.