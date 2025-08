5 nuovi libri romance imperdibili da leggere in uscita ad agosto 2025

Credete di non aver letto abbastanza libri? Agosto vi viene in soccorso con le sue nuove uscite: storie che fanno sognare, amori proibiti, attrazioni travolgenti e colpi di scena che tolgono il fiato.

Passioni estive, i libri più attesi

Noi di Libreriamo abbiamo selezionato cinque libri imperdibili, capaci di soddisfare ogni tipo di lettore: dalle atmosfere metropolitane alle rivalità scolpite nel mito, dalle ombre di Hong Kong ai segreti nascosti dietro le porte di casa.

“L’asso di picche” di Morgane Moncomble

Il primo titolo che vi proponiamo è “L’asso di picche” di Morgane Moncomble, una delle autrici più amate nel panorama romance contemporaneo.

Il libro parla di Daisy Coleman, pop star che sembra avere tutto: fama, successo e milioni di fan che la adorano. Eppure, c’è qualcosa che le manca… Thomas Kalberg, il migliore amico di suo fratello, l’uomo che ha sempre desiderato e che non ha mai potuto avere.

Quando il destino li rimette faccia a faccia, la loro storia diventa un campo di battaglia dove il dovere di lui si scontra con il desiderio che entrambi non possono più negare. Una tensione che cresce di pagina in pagina, tra sguardi trattenuti e attrazioni impossibili da ignorare.

“La bellezza degli dei” di Katee Robert

Di genere in genere, ma sempre con tanto romanticismo, vi proponiamo un viaggio nell’Olimpo reinventato. Robert riscrive il mito in chiave sensuale, portandoci in una città dominata da intrighi e potere, dove Achille, Patroclo ed Elena non sono eroi lontani, ma protagonisti di un gioco mortale fatto di alleanze e desideri proibiti.

Elena non è più la pedina da muovere sulla scacchiera degli dei: questa volta combatte per se stessa, in un torneo che mette in palio il suo destino e quello di un’intera nazione. Tra colpi di scena, segreti e attrazioni incandescenti, questo romance fonde passione e forza, regalando una protagonista femminile che non teme di sfidare chiunque per ottenere la propria libertà.

“Broken Moonlight” di Mariachiara Lobefaro

Ma l’amore sa essere anche ombra, mistero, magia. Lo scopriamo con un romantasy ambientato tra le luci e i vicoli nascosti di Hong Kong, dove Vicky Middleton, appena arrivata in città, incontra Sean Lau, un ragazzo affascinante e tormentato, prigioniero di una maledizione antica.

Per spezzarla, Sean ha bisogno di un manufatto perduto da secoli. Per amore, Vicky decide di seguirlo in una missione che la condurrà al limite delle sue paure e delle sue certezze. Un viaggio pieno di pericoli, magia e promesse, dove la passione diventa l’ultima difesa contro il buio.

“Crimson Skies” di Jaymin Eve

E per chi vuole immergersi in mondi incantati e guerre leggendarie, agosto porta anche il capitolo conclusivo della dilogia “Fallen Fae Gods”.

Qui la posta in gioco è altissima: Morgan deve salvare le persone che ama in un universo devastato, dove i draghi caduti e i Fae si scontrano in una lotta senza ritorno. Tra battaglie epiche e momenti di struggente intensità emotiva, Jaymin Eve chiude la saga con un romanzo che lascia senza fiato, dove l’amore diventa l’arma più potente di tutte.

“Badlands” di Stefania S.

Infine, un romance che piace la sua semplicità: una trama giovane, che parla di colpi di fulmine e amori impossibili. Dalla stessa autrice di “Love me Love me”, “Badlands”.

Juliet ha diciassette anni e un carattere ribelle che mal si adatta alle regole. Un lunedì grigio e piovoso cambia la sua vita: si trasferisce nella casa del nuovo compagno della madre, dove incontra Alexander, il figlio di lui. Lui è l’opposto di Juliet: riservato, studioso, enigmatico.

Tra i due è subito guerra, ma la tensione si trasforma presto in un’attrazione irrefrenabile, fatta di baci rubati e segreti inconfessabili. Dietro gli occhi di tenebra di Alexander, però, si nasconde un mondo che Juliet non riesce a decifrare. E mentre i loro battibecchi diventano passione, la ragazza capisce che desidera molto di più: vuole il suo cuore, non solo le sue labbra. Stefania S. racconta un amore giovane, intenso, pronto a sfidare tutto, persino le verità più scomode.