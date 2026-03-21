5 libri da leggere quando non sai che genere scegliere

A volte scegliere cosa leggere diventa più difficile del previsto. Non perché manchino i libri, ma perché ce ne sono troppi. E soprattutto perché non si ha voglia di restare dentro un solo genere.

Capita di voler cambiare atmosfera, di passare da una storia intensa e realistica a qualcosa di più visionario, oppure di cercare un romanzo che sorprenda proprio perché diverso da ciò che leggiamo di solito. In questi casi la soluzione non è restringere la scelta, ma fare il contrario. Aprirsi.

La letteratura offre una possibilità straordinaria: attraversare mondi completamente diversi tra loro, senza doversi fermare a una sola etichetta. Dal romanzo storico alla narrativa contemporanea, dal fantastico al weird, ogni genere ha qualcosa da dire e soprattutto ha un modo diverso di raccontare l’essere umano.

5 consigli per 5 generi diversi per non rimanere senza il libro giusto

“Il libro di Kells” di Sorj Chalandon, Guanda

“Il libro di Kells” di Sorj Chalandon è un romanzo che si muove tra autobiografia, formazione e racconto politico, costruendo una storia intensa che parla di fuga, identità e sopravvivenza. Non è una lettura che consola. È una lettura che mette davanti a una realtà dura e allo stesso tempo profondamente umana.

Il protagonista è Georges, un ragazzo di diciassette anni che decide di scappare da casa. Non è una fuga romantica o impulsiva. È una necessità. Il padre, che lui chiama “l’Altro”, è una figura violenta, opprimente, impossibile da affrontare. La madre gli mette in mano cento franchi, uno zaino e un sacco a pelo. È tutto ciò che ha per iniziare una nuova vita.

Il sogno è arrivare a Katmandu, come molti giovani degli anni Settanta. Ma il viaggio si ferma presto. Parigi diventa il suo punto di approdo e allo stesso tempo il luogo della caduta. Perché la città, se ti accoglie, può anche trattenerti nel modo più crudele.

Georges si ritrova a vivere per strada. Dorme dove capita, nelle cantine, sotto i ponti, sulle panchine. La fame, la paura e l’isolamento diventano parte della sua quotidianità. È qui che il romanzo cambia tono. Non è più solo la storia di una fuga, ma quella di una lenta trasformazione.

Per sopravvivere, il ragazzo ha bisogno di diventare qualcun altro. Sceglie il nome Kells, ispirandosi al celebre manoscritto medievale irlandese. Non è un dettaglio casuale. Quel nome diventa una nuova identità, una forma di protezione e allo stesso tempo un modo per costruire se stesso lontano dal passato.

L’incontro con un gruppo di militanti della sinistra proletaria segna una svolta. Per la prima volta Kells trova un luogo dove sentirsi accolto. Gli offrono un tetto, ma soprattutto gli offrono una visione del mondo. La politica diventa per lui un modo per esistere, per dare un senso alla propria rabbia e al proprio dolore.

Chalandon racconta gli anni Settanta con grande intensità. Le lotte operaie, i movimenti, il clima di tensione sociale emergono come uno sfondo vivo, mai decorativo. La politica non è un tema astratto. È qualcosa che incide direttamente sulla vita dei personaggi.

Accanto all’impegno politico, Kells scopre anche il teatro, il cinema e la letteratura. Sono strumenti che gli permettono di immaginare un futuro diverso. Ma allo stesso tempo resta sempre in bilico. Perché ogni conquista è fragile.

Il romanzo non idealizza nulla. Mostra anche le crepe degli ideali, i momenti in cui le convinzioni si incrinano e i legami si spezzano. A un certo punto una tragedia costringe Kells a rimettere tutto in discussione. Ancora una volta deve scegliere chi essere.

La scrittura di Chalandon è diretta, precisa e coinvolgente. Non cerca effetti spettacolari, ma costruisce un racconto che resta addosso per la sua autenticità. Il protagonista non è mai eroico, ma proprio per questo è credibile.

“Il libro di Kells” è il libro giusto quando si cerca una storia che unisca esperienza personale e contesto storico, che racconti cosa significa crescere senza punti di riferimento e provare a costruirsi da soli.

E soprattutto è un romanzo che ricorda una cosa semplice ma essenziale: a volte, per sopravvivere, bisogna reinventarsi completamente.

“Dove cadono le comete” di Vito di Battista, Feltrinelli

“Dove cadono le comete” di Vito di Battista è un romanzo che affonda le radici nella terra e nella memoria, ma allo stesso tempo si apre a una dimensione più misteriosa, quasi invisibile. È una storia che parte da un luogo preciso, un paese dell’Abruzzo sospeso tra mare e silenzio, e da lì si allarga fino a diventare un racconto corale capace di attraversare decenni e generazioni.

Tutto comincia nel 1938, in un’Italia già attraversata da tensioni profonde. In questo scenario nasce la storia di Emma, una giovane donna emarginata, considerata “svergognata” due volte. Vive isolata, in una stalla, lontana dalla comunità che l’ha rifiutata. Quando partorisce un bambino, sa che non potrà tenerlo. Il suo destino è già segnato, come se non le fosse mai stata concessa una possibilità reale di scelta.

Dall’altra parte c’è Olimpo, un uomo diverso dagli altri del suo paese. In una famiglia di calzolai, lui ha scelto un’altra strada. Vorrebbe essere poeta, ma per vivere lavora all’anagrafe. È proprio lui a dare un nome al figlio di Emma prima che venga portato via. Un gesto piccolo, ma carico di significato, perché è attraverso i nomi che le persone iniziano a esistere.

Olimpo è sposato con Anita, una donna forte e segnata da una perdita fisica e simbolica. Ha perso un braccio, ma non la capacità di imporsi e di controllare ciò che le sta intorno. Quando nasce la loro seconda figlia, Bianca, la famiglia si trova di fronte a una difficoltà concreta. Anita non ha abbastanza latte per nutrire entrambe le bambine.

La convivenza tra queste tre figure crea un equilibrio fragile e carico di tensioni. Emma porta con sé il peso del giudizio sociale, Anita non nasconde il suo disprezzo e Bianca cresce in mezzo a questo conflitto silenzioso. Due madri, ma nessuna completamente sua. È proprio questa ambiguità a diventare il cuore emotivo del romanzo.

Da questo nucleo iniziale la storia si espande. Il paese diventa un organismo vivo, attraversato da voci, relazioni, segreti e cambiamenti. Le vicende private si intrecciano con la grande Storia. La guerra arriva anche qui, con l’occupazione, gli scontri sulla linea Gustav e le trasformazioni che segnano il dopoguerra.

Vito di Battista riesce a costruire un racconto che non è mai statico. I personaggi cambiano, crescono, si perdono e si ritrovano. Il tempo scorre e con lui cambia anche il paese. Le tradizioni si trasformano, le certezze si incrinano e nuove possibilità iniziano ad affacciarsi.

Uno degli elementi più affascinanti del romanzo è la sua dimensione visionaria. Il reale e l’invisibile convivono senza mai scontrarsi. Ci sono intuizioni, percezioni e presenze che non vengono spiegate ma che fanno parte del mondo narrativo. È come se la storia si muovesse su due piani, uno concreto e uno più sottile, legato alla memoria e alla sensibilità dei personaggi.

La scrittura è intensa e avvolgente. Di Battista costruisce immagini forti, legate alla natura, al mare, alla terra. Il paesaggio non è solo uno sfondo, ma diventa parte integrante della narrazione. Ogni luogo porta con sé una storia e contribuisce a definire l’identità dei personaggi.

“Dove cadono le comete” è il libro giusto quando si cerca una saga familiare che sappia raccontare non solo le vite dei singoli, ma anche il senso di appartenenza a un luogo. È un romanzo che parla di radici, di perdita e di identità, ma anche della possibilità di trovare uno spazio nel mondo, anche quando sembra non esserci.

E alla fine lascia una sensazione precisa. Non importa dove si nasce o dove si cade. C’è sempre un punto, anche piccolo, che possiamo chiamare casa.

“La gloria segreta” di Arthur Machen, Théorie

“La gloria segreta” di Arthur Machen è uno di quei romanzi che sfuggono alle definizioni semplici. Parte come una storia di formazione ambientata in una scuola inglese, ma presto si trasforma in qualcosa di diverso. Un racconto visionario, quasi iniziatico, in cui il dolore, l’immaginazione e il mito si intrecciano fino a cambiare completamente il destino del protagonista.

Al centro della storia c’è Ambrose Meyrick, un adolescente di origini gallesi che, dopo essere rimasto orfano, viene mandato in una scuola pubblica inglese. Il suo ingresso in questo mondo segna subito una frattura. Ambrose è diverso dagli altri ragazzi. Non solo per il suo carattere, ma per ciò che rappresenta.

La scuola diventa il primo vero campo di battaglia. Qui Ambrose si scontra con una realtà fatta di rituali assurdi, gerarchie rigide e una violenza quotidiana che viene accettata come normale. Il bullismo non è un’eccezione, ma una regola implicita. Gli insegnanti chiudono gli occhi, il sistema si autoalimenta e chi non si adegua viene schiacciato.

Machen descrive questo ambiente con un’ironia sottile ma anche con una lucidità inquietante. La scuola non è solo un luogo di educazione. È una struttura che riproduce in piccolo le dinamiche di potere della società adulta. E Ambrose, con la sua sensibilità e la sua origine “altra”, ne diventa una vittima perfetta. Quando il dolore raggiunge il suo punto più alto, il romanzo cambia direzione. Ambrose ha una visione.

Non è un evento spiegato in modo razionale. È qualcosa che emerge dalla sua identità più profonda, legata alle sue radici celtiche. È come se dentro di lui si aprisse una porta verso un altro mondo. Un mondo fatto di simboli, misteri e possibilità che la realtà quotidiana non può contenere.

Da questo momento in poi il romanzo si trasforma in un viaggio. Non più solo fisico, ma soprattutto interiore. Ambrose si mette alla ricerca di qualcosa che va oltre la vita ordinaria. Il riferimento al Santo Graal non è casuale. Diventa il simbolo di una ricerca spirituale, di un desiderio di significato che supera la sofferenza vissuta.

Arthur Machen costruisce così un racconto che si muove tra due dimensioni. Da una parte c’è la realtà concreta, fatta di ingiustizie, dolore e repressione. Dall’altra c’è una dimensione più profonda, quasi mistica, in cui l’immaginazione e il mito diventano strumenti di trasformazione.

La scrittura è ricca, evocativa, piena di immagini che restano impresse. I paesaggi assumono un valore simbolico, i dettagli si caricano di significati nascosti e il lettore viene accompagnato in una narrazione che non segue sempre una logica lineare, ma che proprio per questo risulta ancora più suggestiva.

Uno degli aspetti più affascinanti del romanzo è il modo in cui Machen riesce a unire elementi diversi. C’è la critica sociale, c’è il racconto di formazione, ma c’è anche il fantastico, il mistero, il sacro. Tutto convive senza mai risultare forzato.

“La gloria segreta” è il libro giusto quando si ha voglia di uscire dai confini del realismo e lasciarsi portare in una storia che lavora più sulle sensazioni che sulle certezze. È un romanzo che non dà risposte immediate, ma apre domande. E alla fine lascia un’impressione precisa. Esistono esperienze che non possono essere spiegate, ma solo attraversate.

“Canzone per il disfarsi del mondo” di Brian Evenson, Nottetempo

“Canzone per il disfarsi del mondo” di Brian Evenson è una raccolta che non si lascia leggere in modo passivo. È un libro che destabilizza, che sposta continuamente il terreno sotto i piedi del lettore e che mette in discussione ciò che consideriamo reale, logico o stabile. Qui non esistono certezze. Ogni storia è una crepa.

Il libro è composto da racconti che sembrano partire da situazioni quotidiane, quasi banali. Un uomo che trova rifugio in una casa abbandonata. Un regista ossessionato dal suono perfetto. Uno psicoterapeuta che compare in modo inspiegabile nella stanza di un paziente. Ma basta poco perché queste situazioni inizino a deformarsi.

Evenson lavora proprio su questo scarto. Parte dal riconoscibile e lo trasforma lentamente in qualcosa di inquietante. Non c’è bisogno di mostri espliciti o di effetti spettacolari. L’orrore nasce da piccoli dettagli, da anomalie minime che però continuano ad accumularsi fino a rendere tutto instabile.

I personaggi vivono spesso una sensazione costante di disorientamento. Non sono mai del tutto sicuri di ciò che stanno vivendo. A volte sembrano essere osservati, altre volte non riescono più a distinguere tra ciò che è reale e ciò che è frutto della loro mente. E il lettore si trova nella stessa posizione. Non ha mai un punto fermo a cui aggrapparsi.

Uno dei temi centrali del libro è proprio l’autoinganno. Evenson mostra quanto sia facile costruire narrazioni per giustificare le nostre azioni, anche quelle più oscure. I personaggi spesso credono di avere il controllo, ma in realtà sono intrappolati in meccanismi mentali che li portano verso esiti imprevedibili.

La scrittura è essenziale, quasi chirurgica. Non ci sono spiegazioni inutili, non ci sono eccessi. Ogni frase sembra costruita per creare una tensione sottile, che cresce lentamente. È proprio questa sobrietà a rendere le storie ancora più disturbanti. Perché ciò che non viene detto pesa più di ciò che viene mostrato.

In alcuni racconti emerge anche una riflessione più ampia sul nostro tempo. Le ossessioni, le paranoie, la difficoltà di fidarsi della realtà sono elementi che risuonano con il presente. È come se il libro fosse davvero, come suggerisce Paul Tremblay, una sorta di mappa dei nostri tempi pre-apocalittici. Un mondo in cui le certezze si sgretolano e l’individuo resta solo con le proprie percezioni.

Ogni storia lascia una sensazione diversa. Alcune colpiscono per la loro crudeltà improvvisa, altre per il senso di straniamento che si insinua lentamente. Ma tutte hanno in comune una cosa. Non si chiudono mai completamente. Restano aperte, sospese, come se continuassero a esistere anche dopo la fine.

“Canzone per il disfarsi del mondo” è il libro giusto quando si ha voglia di qualcosa che rompa gli schemi, che esca dalle strutture narrative tradizionali e che metta alla prova il lettore. Non è una lettura rassicurante, ma è proprio questo il suo punto di forza.

Alla fine resta una sensazione difficile da definire. Non è solo inquietudine. È la percezione che la realtà sia molto più fragile di quanto siamo disposti ad ammettere.

“Le tre stelle del caos vol. 2. L’arrivo dei nemici” di Priest, Mondadori

“Le tre stelle del caos vol. 2. L’arrivo dei nemici” di Priest è un romanzo che unisce fantasy storico, intrighi di corte e una componente emotiva intensa, costruendo una storia che si muove tra guerra, potere e sentimenti trattenuti. È il secondo volume di una saga che amplia il proprio respiro narrativo, portando i personaggi a confrontarsi con un mondo sempre più instabile.

Al centro della storia ci sono Gu Yun e Changgeng, due figure legate da un rapporto complesso che mescola affetto, lealtà e tensioni mai del tutto espresse. Quando il lettore li ritrova, sono passati quattro anni dalla loro separazione. Un tempo lungo, segnato da distanza e incomprensioni.

Changgeng non è più il ragazzo insicuro del passato. È cresciuto, è diventato più consapevole, più raffinato e anche più determinato. Questo cambiamento è uno degli elementi più interessanti del romanzo. Non è solo una trasformazione esteriore. È il segno di un percorso interiore che lo ha portato a ridefinire il proprio ruolo nel mondo.

Gu Yun, invece, resta una figura più stabile, ma non per questo meno complessa. È un uomo legato al dovere, immerso nelle dinamiche della corte imperiale e nelle responsabilità militari. La sua vita è scandita da decisioni difficili e da equilibri sempre precari.

Quando i due si incontrano di nuovo, la tensione tra loro è immediata. Non è solo il passato a pesare, ma anche ciò che non è mai stato detto. Il loro legame si muove continuamente tra distanza e attrazione, tra ciò che è possibile e ciò che deve restare nascosto.

I nemici esterni iniziano a premere sui confini e la guerra appare sempre più inevitabile. Allo stesso tempo la corte è attraversata da tensioni interne, intrighi e giochi di potere che rendono ogni decisione ancora più delicata. Gu Yun si trova al centro di questo sistema, costretto a muoversi tra alleanze fragili e minacce costanti. Ma il vero elemento destabilizzante è la condizione di Changgeng.

Dentro di lui scorre una maledizione che diventa sempre più difficile da controllare. Non è solo un dettaglio narrativo. È un simbolo potente. Rappresenta il conflitto tra ciò che si è e ciò che si teme di diventare. Più la maledizione cresce, più cresce anche la tensione emotiva del romanzo.

Changgeng cerca di nascondere la verità a Gu Yun, ma il segreto diventa sempre più pesante. E il lettore percepisce chiaramente che il momento della rivelazione si avvicina.

La forza del romanzo sta proprio in questo equilibrio tra elementi diversi. Da una parte c’è l’epica della guerra, con battaglie, strategie e tensioni politiche. Dall’altra c’è una dimensione più intima, fatta di sentimenti trattenuti, identità in costruzione e scelte personali.

La scrittura è fluida e coinvolgente. Priest riesce a costruire un mondo dettagliato senza appesantire la narrazione, mantenendo sempre alta l’attenzione sui personaggi. Sono loro il vero centro della storia.

“Le tre stelle del caos” è il libro giusto quando si ha voglia di immergersi in una saga che unisce azione e introspezione, che racconta non solo una guerra ma anche i legami che si formano e si trasformano dentro di essa.

Le battaglie più difficili non sono sempre quelle combattute sul campo. A volte sono quelle che si combattono dentro se stessi.