Ogni settimana il panorama editoriale si arricchisce di nuove uscite che raccontano il presente, interrogano il passato o aprono prospettive inattese sul futuro. Tra romanzi attesi, saggi che affrontano i grandi temi del nostro tempo e libri capaci di sorprendere per originalità e profondità, il mese di marzo porta con sé una serie di titoli che meritano attenzione.

La settimana che va dal 16 al 25 marzo si distingue per una varietà particolarmente interessante di proposte editoriali. Accanto a opere narrative che esplorano le relazioni umane e le inquietudini contemporanee troviamo saggi che riflettono su politica, cultura e trasformazioni sociali. Alcuni libri arrivano da autori già affermati, altri rappresentano invece nuove voci che cercano di conquistare i lettori con storie e idee originali.

Seguire le novità editoriali significa anche cogliere i segnali che attraversano il mondo della cultura. I libri che escono in libreria non sono soltanto oggetti da leggere, ma spesso riflettono i dibattiti e le tensioni della società in cui viviamo. Attraverso romanzi, biografie e saggi è possibile osservare da vicino le domande che attraversano il nostro tempo.

10 libri in uscita dal 16 al 25 marzo da scoprire

“Figli per i Bastardi di Pizzofalcone” di Maurizio De Giovanni, Einaudi

Con “Figli per i Bastardi di Pizzofalcone”, Maurizio De Giovanni torna a raccontare una delle squadre investigative più amate della narrativa italiana contemporanea. La serie dei Bastardi di Pizzofalcone, ambientata a Napoli, continua a conquistare lettori grazie alla sua capacità di intrecciare indagine poliziesca e profondità umana, mostrando non solo il lavoro degli investigatori ma anche le fragilità e i conflitti delle loro vite private.

La vicenda prende avvio in una calda notte di luglio quando, in via Egiziaca a Pizzofalcone, un’automobile investe un uomo e fugge senza lasciare tracce. La vittima è Francesco Cascetta, noto medico patologo. Apparentemente potrebbe trattarsi di un tragico incidente, ma alcuni dettagli fanno subito sospettare che dietro la morte si nasconda qualcosa di molto più oscuro.

A notare il corpo è un’anziana insonne affacciata al balcone, l’unica testimone di una scena che sembra avvolta nel mistero. Non ci sono telecamere, non ci sono indizi evidenti e nessuno sembra aver visto nulla. Eppure l’impressione è chiara: qualcuno voleva Cascetta morto.

L’indagine viene affidata alla squadra dei Bastardi, un gruppo di poliziotti tanto abili quanto irregolari, guidati dall’ispettore Giuseppe Lojacono. Come sempre accade nei romanzi di De Giovanni, l’inchiesta si intreccia con le storie personali dei protagonisti, mostrando uomini e donne costretti a confrontarsi non solo con il crimine ma anche con le difficoltà della vita quotidiana.

Tra pressioni dei superiori, tensioni interne alla squadra e relazioni personali complicate, i Bastardi devono ricostruire la verità dietro la morte di Cascetta. Ma più l’indagine procede, più emerge una rete di segreti e relazioni che rende il caso sempre più complesso.

Con il suo stile coinvolgente e una forte attenzione ai personaggi, De Giovanni costruisce un giallo che non si limita a raccontare un delitto ma esplora anche i legami familiari, le responsabilità e il significato stesso della parola “figli”, che diventa metafora di eredità, affetti e scelte di vita.

“L’uomo vestito di arancione. Sei casi al BarLume” di Marco Malvaldi, Sellerio

Con “L’uomo vestito di arancione. Sei casi al BarLume”, Marco Malvaldi torna nel mondo ironico e irresistibile della serie ambientata a Pineta, la località immaginaria della costa toscana dove tutto sembra tranquillo… finché non accade un omicidio.

I gialli del BarLume sono diventati negli anni un piccolo fenomeno editoriale grazie alla loro formula originale: misteri costruiti con precisione narrativa ma raccontati con un’ironia tagliente e profondamente toscana. Al centro delle storie ci sono sempre loro, i celebri “vecchietti” del bar, pensionati curiosi e impertinenti che commentano ogni fatto del paese con sarcasmo e intuizioni sorprendenti.

In questo nuovo volume Malvaldi raccoglie sei casi che vedono ancora una volta protagonisti Massimo, il barista del BarLume, e il gruppo di investigatori improvvisati che ruota attorno al locale. Tra pettegolezzi, battute e discussioni infinite, ogni notizia viene analizzata e scomposta fino a diventare il punto di partenza per nuove ipotesi investigative.

I vecchietti del BarLume non riescono proprio a restare fuori dagli affari del paese. Ogni evento, ogni incidente o sospetto omicidio diventa per loro un enigma da risolvere. Nel frattempo Massimo cerca di tenere a bada le loro discussioni, mentre la vicequestore Alice Martelli osserva con un misto di incredulità e rassegnazione le intuizioni spesso sorprendentemente corrette dei suoi improbabili collaboratori.

Tra giochi di parole, maldicenze, intuizioni brillanti e dialoghi irresistibili, Malvaldi costruisce storie che sono allo stesso tempo gialli ben architettati e ritratti divertenti della vita di provincia. Il BarLume diventa così un microcosmo dove si riflettono le trasformazioni della società italiana, raccontate con leggerezza ma anche con grande acutezza.

Il risultato è una raccolta che unisce il piacere dell’enigma alla comicità della commedia umana, confermando ancora una volta il talento di Malvaldi nel trasformare la provincia italiana in un teatro narrativo vivace e sorprendente.

“Heated Rivalry” di Rachel Reid, Always Publishing

Con “Heated Rivalry”, Rachel Reid porta in Italia uno dei romanzi più amati del romance sportivo contemporaneo. Ambientato nel mondo dell’hockey professionistico, il libro racconta una storia intensa di rivalità, attrazione e segreti che si trasformano lentamente in qualcosa di molto più profondo.

I protagonisti sono Ilya Rozanov e Shane Hollander, due campioni dell’hockey che giocano in squadre rivali e che sul ghiaccio incarnano perfettamente l’idea di competizione assoluta. Ilya è il capitano dei Boston Bears, talento straordinario e personalità provocatoria; Shane è il leader disciplinato dei Montreal Voyageurs, ammirato dai tifosi e simbolo di determinazione.

Tra i due esiste una rivalità sportiva feroce che infiamma le partite e alimenta la curiosità dei fan. Tuttavia dietro quella competizione si nasconde una verità molto più complessa. Da anni, infatti, Ilya e Shane condividono incontri segreti che trasformano la tensione tra loro in un rapporto intenso e difficile da definire.

Quella che all’inizio sembra solo una relazione clandestina, alimentata dall’adrenalina della rivalità e dal desiderio, si evolve lentamente in qualcosa di più profondo. Ma vivere apertamente questo sentimento significherebbe mettere a rischio carriere, reputazioni e l’intero equilibrio del mondo sportivo in cui entrambi sono immersi.

Rachel Reid costruisce così un romance che unisce passione, conflitto emotivo e una forte dimensione psicologica. Il ghiaccio dell’arena diventa il luogo simbolico dove i protagonisti combattono le loro battaglie pubbliche, mentre lontano dai riflettori devono fare i conti con sentimenti che non possono più ignorare.

Amato dai lettori di romance sportivo e diventato un fenomeno internazionale, “Heated Rivalry” racconta una storia d’amore intensa e complicata, capace di esplorare il desiderio, la paura e il coraggio necessario per scegliere chi si vuole essere davvero.

“Love Song” di Elle Kennedy, Newton Compton Editori

Con “Love Song”, Elle Kennedy torna con un romance contemporaneo che unisce passione, nostalgia e seconde possibilità. L’autrice, già amatissima per i suoi romanzi sentimentali capaci di conquistare milioni di lettori, costruisce una storia che ruota attorno alla memoria, al desiderio e alla difficoltà di lasciarsi davvero il passato alle spalle.

La protagonista è Blake Logan, una giovane donna che dopo una rottura dolorosa decide di rifugiarsi nella casa di famiglia sul lago Tahoe. Lontano da tutto e da tutti, Blake è determinata a ricominciare da capo, convinta che l’unico modo per proteggersi sia evitare nuove complicazioni sentimentali.

Il suo piano però viene sconvolto dall’arrivo di Wyatt Graham, musicista carismatico e tormentato che riporta alla superficie ricordi che Blake avrebbe preferito dimenticare. Wyatt non è uno sconosciuto: anni prima è stato la persona che ha segnato profondamente la sua adolescenza, lasciando dietro di sé un misto di attrazione, rabbia e rimpianto.

Ora i due si ritrovano faccia a faccia, adulti e cambiati, ma ancora legati da una tensione emotiva impossibile da ignorare. Wyatt è in cerca di ispirazione per la sua musica, mentre Blake cerca di ricostruire se stessa dopo le ferite del passato. L’incontro tra i due accende una scintilla che sembra impossibile da spegnere.

Elle Kennedy costruisce così una storia d’amore fatta di incontri, separazioni e ritorni, dove il passato continua a dialogare con il presente. Il lago Tahoe diventa lo scenario di un’estate intensa, capace di trasformare un sentimento mai davvero scomparso in qualcosa di nuovo e più maturo.

Tra emozioni, musica e scelte difficili, “Love Song” racconta la possibilità di ricominciare, mostrando come alcune persone riescano a restare dentro di noi anche quando crediamo di averle dimenticate.

Con “Bosnia 1992–1995: Goražde area protetta – Neven. La fine della guerra”, Joe Sacco offre uno dei reportage a fumetti più potenti e documentati dedicati al conflitto nei Balcani. Considerato uno dei pionieri del giornalismo a fumetti, Sacco utilizza il linguaggio della graphic novel per raccontare eventi storici reali con una forza narrativa e visiva capace di coinvolgere il lettore in modo diretto e profondamente umano.

Il volume raccoglie tre opere fondamentali dedicate alla guerra in Bosnia, un conflitto che negli anni Novanta ha segnato profondamente la storia europea. Attraverso interviste, testimonianze e osservazioni raccolte durante i suoi viaggi nei territori colpiti dalla guerra, Sacco ricostruisce la vita quotidiana delle persone che hanno vissuto l’assedio, la paura e la distruzione.

Uno dei luoghi centrali del racconto è Goražde, una delle città dichiarate “area protetta” dalle Nazioni Unite durante il conflitto. Sacco racconta la realtà di questa enclave assediata, mostrando come la definizione di “zona sicura” fosse spesso lontana dalla vita concreta degli abitanti, costretti a convivere con bombardamenti, carenze di cibo e incertezze continue.

Il tratto di Sacco, preciso e ricco di dettagli, restituisce un’impressione quasi documentaria. Le tavole non si limitano a illustrare gli eventi ma diventano strumenti di memoria e riflessione. Le storie personali degli abitanti di Goražde, le conversazioni con i soldati, le paure e le speranze di chi vive la guerra emergono con una forza emotiva straordinaria.

Accanto alla cronaca degli eventi, Sacco inserisce anche momenti di ironia e riflessione, mostrando le contraddizioni e l’assurdità della guerra. Il risultato è un’opera che unisce giornalismo, storia e letteratura grafica, offrendo uno sguardo complesso su uno dei conflitti più drammatici dell’Europa contemporanea.

“Leggeri come l’aurora” di Rita Nardi, Garzanti

Con “Leggeri come l’aurora”, Rita Nardi racconta una storia di fuga, rinascita e amore ambientata tra i paesaggi gelidi e suggestivi della Norvegia. Il romanzo si muove tra emozioni intense e atmosfere nordiche, costruendo una narrazione delicata che parla di ferite interiori e della possibilità di ricominciare.

La protagonista è Synnøve, una ragazza che vive come se fosse sempre in fuga. Il suo passato è segnato da eventi dolorosi che l’hanno costretta a imparare una regola semplice ma dura: non fermarsi mai. Con sé porta solo poche cose, tra cui un piccolo barattolo pieno di bottoni colorati che conserva fin dall’infanzia.

Il suo viaggio la conduce fino a Tromsø, città sospesa tra i ghiacci della Norvegia e famosa per lo spettacolo dell’aurora boreale. Qui incontra Levi, una guida che accompagna i turisti alla ricerca delle luci del nord insieme al suo husky Snow.

Anche Levi però custodisce un passato complicato. Nato e cresciuto in Canada, è arrivato in Norvegia cercando di lasciarsi alle spalle la propria storia e la propria identità. Quando incontra Synnøve riconosce immediatamente in lei lo stesso desiderio di fuga che lo ha spinto a cambiare vita.

Tra i due nasce un legame fatto di silenzi, diffidenze e lentamente di fiducia. Entrambi portano cicatrici, ma proprio queste ferite diventano il punto da cui può nascere qualcosa di nuovo.

Attraverso paesaggi innevati, cieli illuminati dall’aurora e momenti di intensa introspezione, Rita Nardi costruisce un romanzo romantico e poetico che parla della capacità di ritrovare la leggerezza anche dopo le tempeste della vita.

“La vita sempre” di Elena Varvello, Guanda

Con “La vita sempre”, Elena Varvello firma un romanzo intenso che intreccia la dimensione privata dell’amore con il grande movimento della Storia. La narrazione attraversa decenni cruciali del Novecento italiano, raccontando le vite di due personaggi molto diversi ma destinati a incontrarsi.

Da una parte c’è Francesco, un ragazzo affascinante e irrequieto, pieno di energia e desiderio di vivere senza regole. La sua vita sarà segnata da scelte rischiose, fughe improvvise e un carattere che lo porta spesso a sfidare il destino.

Dall’altra c’è Teresa, nata in una famiglia povera ma dotata di una determinazione straordinaria. Studiosa e ostinata, è la prima del suo cortile a diplomarsi, simbolo di una volontà di riscatto che la spinge a inseguire i propri sogni nonostante le difficoltà.

I due sembrano appartenere a mondi opposti, ma tra loro nasce un’attrazione potente che resiste alle prove del tempo. Sullo sfondo si muovono gli eventi storici che segnano l’Italia del Novecento: il fascismo, la guerra, la povertà e il desiderio di libertà.

Elena Varvello costruisce un romanzo che è allo stesso tempo storia d’amore e affresco corale, popolato da personaggi intensi e profondamente umani. La narrazione alterna momenti intimi e riflessioni sulla memoria, mostrando come la vita individuale continui a resistere anche quando la Storia sembra travolgere tutto.

“Il mestiere dello scrittore e la sua tecnica” di Viktor Šklovskij, Quodlibet

Con “Il mestiere dello scrittore e la sua tecnica”, Viktor Šklovskij offre uno dei testi più importanti per comprendere la teoria della scrittura e della letteratura del Novecento. Pubblicato originariamente nel 1927, questo libro è diventato nel tempo un punto di riferimento per studiosi, scrittori e lettori interessati ai meccanismi della narrazione.

Šklovskij è stato uno dei principali esponenti del formalismo russo, una corrente critica che ha rivoluzionato il modo di studiare la letteratura concentrandosi sulle tecniche narrative e sui procedimenti stilistici.

In questo saggio l’autore affronta il processo creativo con uno sguardo pragmatico e diretto. L’atto di scrivere non viene trattato come un mistero romantico o un’ispirazione quasi magica, ma come un lavoro concreto che può essere analizzato, studiato e compreso.

Attraverso esempi tratti da grandi opere letterarie, digressioni e riflessioni teoriche, Šklovskij mostra come le storie siano costruite attraverso precise strategie narrative. Il libro diventa così una guida per capire come funzionano i meccanismi della letteratura: dalla costruzione della trama all’uso del linguaggio, fino alla capacità di sorprendere il lettore.

Pur essendo un testo teorico, la scrittura di Šklovskij è vivace e ricca di intuizioni. Il risultato è un saggio che continua a essere letto non solo come manuale di teoria letteraria ma anche come un affascinante viaggio dentro l’arte della narrazione.

“Un soffio di neve e cenere. Outlander Vol. 6” di Diana Gabaldon, Mondadori

Con “Un soffio di neve e cenere”, sesto volume della celebre saga Outlander, Diana Gabaldon continua l’epopea di Claire e Jamie Fraser in un romanzo che mescola storia, avventura e passione.

La vicenda si svolge nel 1772, nella Carolina del Nord, in un momento storico estremamente delicato. Le tensioni tra le colonie americane e la Corona britannica stanno crescendo rapidamente e la guerra d’indipendenza appare ormai inevitabile.

Jamie Fraser è diventato una figura rispettata tra i coloni scozzesi e le comunità locali. Proprio per questo il governatore Josiah Martin gli chiede di mantenere l’ordine e placare i conflitti tra i diversi gruppi presenti nella regione.

Jamie però conosce il futuro grazie alle informazioni di Claire, che viene dal XX secolo. Sa che presto la rivoluzione cambierà il destino delle colonie e si trova così davanti a una scelta difficile: restare fedele alla Corona o schierarsi con i ribelli.

Nel frattempo la famiglia Fraser affronta nuove minacce: complotti, rapimenti, sospetti di infedeltà e persino il rischio della prigione. A rendere tutto ancora più inquietante è un misterioso ritaglio di giornale che annuncia la morte futura di Jamie e Claire in un incendio.

Tra intrighi politici, battaglie e intense vicende familiari, Diana Gabaldon costruisce un capitolo epico della saga, confermando la capacità della serie Outlander di intrecciare grandi eventi storici e profonde storie personali.

“L’isola del passato” di Arwin J. Seaman, Piemme

Con “L’isola del passato”, Arwin J. Seaman torna nell’universo oscuro e magnetico dei suoi gialli nordici, ambientati nella misteriosa isola di Liten. Il romanzo prosegue il grande progetto narrativo dell’autore, costruito attorno a un luogo isolato dove il passato non smette mai di riaffiorare e dove ogni segreto sembra destinato prima o poi a tornare a galla.

È Natale sull’isola di Liten, un piccolo lembo di terra circondato dal ghiaccio e dal silenzio. Da lontano il villaggio appare quasi come un diorama perfetto: case illuminate, neve che copre ogni cosa e un’atmosfera sospesa. Ma dietro questa immagine quasi fiabesca si nasconde una realtà molto più cupa.

Dopo gli inquietanti eventi che hanno segnato l’estate precedente, l’isola vive un momento di isolamento ancora più marcato. I turisti non arrivano più, l’economia locale è in difficoltà e l’inverno rigido rende quasi impossibile la circolazione. A mantenere un fragile equilibrio è soprattutto la potente famiglia Andersson, una sorta di clan che sull’isola esercita un’influenza decisiva.

In questo scenario torna Annelie Lindahl, agente di polizia che ormai vive a Liten ma che continua a sentirsi in parte un’estranea. Approfittando delle festività natalizie, Annelie decide di riaprire un caso che l’ha segnata profondamente: l’omicidio di Hedda Sahlin, una donna originaria dell’isola trovata morta anni prima a Malmö.

Quella fu la prima indagine della sua carriera, ma la soluzione del caso non l’ha mai convinta. Troppe incongruenze, troppe domande rimaste senza risposta. Così Annelie e il capo della polizia Owe iniziano a scavare negli archivi dell’hotel Tidvatten, un luogo legato alla vittima e oggi controllato proprio dagli Andersson.

Man mano che emergono nuovi indizi, appare sempre più chiaro che Hedda conduceva una vita molto più complessa di quanto si pensasse. Dietro l’immagine rispettabile di una madre e lavoratrice modello si nascondeva un’esistenza segreta fatta di relazioni ambigue e verità scomode.

Con atmosfere gelide, tensione crescente e una trama costruita attorno a un cold case, Arwin J. Seaman firma un giallo nordico avvolgente, dove il paesaggio innevato diventa lo specchio perfetto di una comunità chiusa, piena di silenzi e di ombre