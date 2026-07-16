5 libri per vivere l’estate con un brivido

L’estate è la stagione dei libri da divorare sotto l’ombrellone o durante una sera afosa con le finestre spalancate. Se il giallo continua a essere uno dei generi più amati, c’è un’altra forma di lettura che negli ultimi anni ha conquistato sempre più spazio: quella che non punta soltanto al mistero, ma all’inquietudine. È il…

L’estate è la stagione dei libri da divorare sotto l’ombrellone o durante una sera afosa con le finestre spalancate. Se il giallo continua a essere uno dei generi più amati, c’è un’altra forma di lettura che negli ultimi anni ha conquistato sempre più spazio: quella che non punta soltanto al mistero, ma all’inquietudine. È il piacere di sentirsi destabilizzati da una foresta che sembra osservare gli esseri umani, da una casa la cui planimetria nasconde qualcosa di impossibile, da una tecnologia che promette la felicità assoluta o da una città fantastica in cui il Diavolo è quasi il personaggio più normale.

L’orrore contemporaneo, infatti, ha smesso da tempo di affidarsi soltanto ai mostri. Sempre più spesso nasce da ciò che conosciamo bene: la natura, la famiglia, l’idea di perfezione, lo spazio domestico, perfino il bisogno di sentirsi accettati. È un orrore che suggerisce più di quanto mostri, capace di insinuarsi lentamente nella mente del lettore e di continuare a lavorare anche dopo l’ultima pagina.

Questi cinque libri raccontano proprio questa evoluzione. Accanto a un maestro del weird come Algernon Blackwood trovano posto alcune delle uscite più interessanti degli ultimi mesi, dal thriller psicologico giapponese alla fantascienza distopica, passando per il fantasy gotico e uno dei fenomeni editoriali arrivati dal Giappone. Cinque letture diverse tra loro, accomunate dalla capacità di trasformare l’estate nella stagione perfetta per lasciarsi attraversare da un brivido.

5 libri da leggere per provare un brivido di terrore



“Ecologia della paura” di Algernon Blackwood, Rizzoli

Prima ancora che si parlasse di eco horror, Algernon Blackwood aveva già intuito che il vero terrore poteva nascere dalla natura stessa. In Ecologia della paura l’autore inglese raccoglie alcuni dei suoi racconti più celebri, da I salici a Il Wendigo, costruendo un universo in cui boschi, fiumi, montagne e distese innevate non fanno semplicemente da sfondo alle vicende, ma diventano entità vive, antiche e del tutto indifferenti all’essere umano.

È proprio questa indifferenza a rendere Blackwood ancora oggi sorprendentemente moderno. I suoi protagonisti non combattono contro un mostro identificabile, bensì contro la consapevolezza di essere infinitamente piccoli davanti a una natura che esisteva prima di loro e continuerà a esistere dopo. L’orrore nasce così dalla perdita del controllo, dalla sensazione che il paesaggio osservi gli uomini con uno sguardo incomprensibile.

Lo stile è lento, atmosferico, quasi ipnotico. Ogni dettaglio contribuisce a costruire una tensione crescente che raramente esplode in scene esplicite. Blackwood preferisce insinuare il dubbio, lasciare che il lettore si domandi continuamente se ciò che sta accadendo appartenga alla realtà oppure alla percezione alterata dei protagonisti.

Leggerlo oggi significa anche riconoscere quanto abbia influenzato autori come H. P. Lovecraft e Stephen King, ma soprattutto comprendere come molte riflessioni contemporanee sul rapporto tra uomo e ambiente fossero già presenti nella sua narrativa oltre un secolo fa. È un libro perfetto per chi cerca un horror raffinato, costruito sull’atmosfera e sul senso del sublime più che sugli effetti spettacolari.

“Giochi di ruolo” di Miyuki Miyabe, Atmosphere Libri

Miyuki Miyabe prende le mosse da un duplice omicidio per costruire un romanzo che è molto più di un thriller investigativo. L’indagine conduce infatti verso una misteriosa famiglia immaginaria nata sul web, nella quale un uomo aveva assunto il ruolo di padre, creando un’identità alternativa lontana dalla propria esistenza reale.

L’elemento investigativo procede con precisione, ma il cuore del romanzo è altrove. Miyabe riflette su quanto sia difficile trovare un posto nel mondo contemporaneo e su come molte persone finiscano per costruire maschere dietro cui rifugiarsi. Il titolo stesso, Giochi di ruolo, richiama questa continua interpretazione di parti diverse, dentro e fuori dalla rete.

La scrittura evita il sensazionalismo e preferisce concentrarsi sulle motivazioni psicologiche dei personaggi. Ogni interrogatorio aggiunge un tassello non solo al mistero, ma anche alla comprensione delle fragilità umane. La famiglia, l’identità, il bisogno di essere riconosciuti diventano così temi centrali che superano i confini del semplice noir.

Il romanzo conserva inoltre una straordinaria attualità. Sebbene sia stato scritto prima dell’esplosione dei social network come li conosciamo oggi, anticipa molte delle domande che ancora ci poniamo sul rapporto tra identità reale e identità digitale. È una lettura ideale per chi ama i thriller psicologici nei quali il colpevole conta meno delle ragioni profonde che hanno portato al delitto.

“Il diavolo e Mrs. Gooch” di Oliver Darkshire, Mercurio

Oliver Darkshire propone un fantasy gotico che sfugge a qualsiasi definizione tradizionale. La cittadina di Verdigris è un luogo in cui la pioggia sembra non finire mai, i tram possiedono una volontà propria e perfino la comparsa del Diavolo non suscita particolare stupore negli abitanti.

L’equilibrio si spezza quando la città comincia lentamente a marcire. Le case si deteriorano, creature misteriose spariscono e persino il Diavolo si trova costretto a confrontarsi con un’avversaria imprevedibile: la visionaria Gwendolyn Gooch, determinata a realizzare un progetto capace di trasformare il destino dell’intera comunità.

Darkshire costruisce un romanzo in cui l’umorismo nero convive con immagini profondamente inquietanti. L’assurdo non attenua mai la tensione, ma anzi la amplifica, trasformando ogni elemento fantastico in uno strumento per riflettere sul desiderio di controllo, sull’ambizione e sul rapporto tra progresso e distruzione.

La ricchezza dell’immaginario rende questa una delle letture più originali dell’anno. Ogni pagina introduce creature, invenzioni e situazioni che sembrano provenire da una favola gotica raccontata con uno sguardo moderno. È il libro perfetto per chi desidera un’estate popolata da atmosfere dark senza rinunciare all’ironia e al piacere della meraviglia.

“La tua versione migliore” di Grant Collier, Zona 42

Cosa accadrebbe se fosse davvero possibile eliminare tristezza, ansia, insicurezza e qualsiasi difetto della personalità? È la domanda da cui prende forma la distopia immaginata da Grant Collier.

Nel mondo del romanzo esiste Eudaimon, un trattamento basato su nanotecnologie che promette di trasformare ogni individuo nella versione migliore di sé. La sofferenza sembra finalmente scomparsa e l’umanità vive in una serenità uniforme. Maria, però, sceglie di rimanere fedele alla propria identità originaria mentre tutto ciò che la circonda cambia radicalmente.

La forza del romanzo sta nel rifiuto di offrire risposte semplici. Collier non demonizza il progresso tecnologico, ma invita il lettore a interrogarsi sul significato dell’imperfezione. Se cancellassimo dolore, paure e fragilità, resteremmo davvero esseri umani oppure diventeremmo qualcosa di completamente diverso?

L’intreccio alterna riflessione filosofica e tensione narrativa, costruendo un mondo credibile nel quale ogni conquista tecnologica porta con sé un prezzo invisibile. È una fantascienza che dialoga con il presente e che trova nella ricerca della perfezione uno dei grandi temi della nostra epoca.

Per chi ama i romanzi distopici capaci di far riflettere senza rinunciare al coinvolgimento emotivo, questa è una delle proposte più interessanti da recuperare durante l’estate.

“Strane case” di Uketsu, Einaudi Stile Libero

Dopo il successo internazionale di Strani disegni, Uketsu torna con un romanzo che conferma la sua straordinaria capacità di trasformare dettagli apparentemente banali in fonti di autentica inquietudine.

Tutto comincia da una planimetria. Una coppia in cerca di casa trova un appartamento perfetto sotto ogni punto di vista, ma osservando il progetto emerge un’anomalia impossibile da ignorare: uno spazio chiuso tra due pareti, privo di accessi e finestre. Da quella semplice incongruenza prende avvio un’indagine che conduce verso una serie di sparizioni e segreti rimasti nascosti per anni.

L’idea è tanto semplice quanto geniale. Uketsu dimostra che l’orrore non ha bisogno di fantasmi o creature soprannaturali per funzionare. Basta alterare leggermente ciò che consideriamo familiare perché la realtà inizi a incrinarsi. Una casa, simbolo di sicurezza e protezione, diventa così il luogo più inquietante di tutti.

Il romanzo gioca continuamente con lo sguardo del lettore. Le planimetrie, gli spazi architettonici e i dettagli apparentemente insignificanti assumono un ruolo narrativo fondamentale, trasformando la lettura in una sorta di investigazione condivisa.

È un horror psicologico elegante, costruito sull’attesa e sulla curiosità, che conferma il talento di Uketsu nel rinnovare il genere attraverso idee narrative originali. Chi cerca un libro capace di sorprendere senza affidarsi ai cliché dell’orrore troverà in Strane case una delle letture più memorabili dell’estate.