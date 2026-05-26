Questi libri oltre a essere guide turistiche, sono inviti al viaggio, pieni di immagini, curiosità, itinerari e atmosfere capaci di accendere immediatamente il desiderio di partire. Alcuni attraversano culture pop e tradizioni millenarie, altri inseguono ferrovie leggendarie o weekend europei da sogno. Perfetti da leggere prima di organizzare una partenza, ma anche per viaggiare restando…

Questi libri oltre a essere guide turistiche, sono inviti al viaggio, pieni di immagini, curiosità, itinerari e atmosfere capaci di accendere immediatamente il desiderio di partire. Alcuni attraversano culture pop e tradizioni millenarie, altri inseguono ferrovie leggendarie o weekend europei da sogno.

Perfetti da leggere prima di organizzare una partenza, ma anche per viaggiare restando fermi sul divano.

5 libri per il viaggio

Marco Togni racconta il Giappone con entusiasmo contagioso, trasformando ogni pagina in una piccola esplosione di colori, stranezze e meraviglia. Non è la classica guida rigorosa e ordinata: è un’immersione totale nella cultura giapponese contemporanea, tra tecnologia, tradizioni millenarie, cibo assurdo, musei eccentrici e abitudini che agli occidentali sembrano uscite da un altro pianeta.

Il bello del libro sta proprio nel tono diretto e divertito. Togni non si limita a spiegare cosa vedere: racconta come ci si sente davvero davanti al caos luminoso di Tokyo, alle sale giochi, ai templi immersi nel silenzio o ai piccoli rituali quotidiani dei giapponesi.

Perfetto per chi ama il Giappone pop, gli anime, il cibo asiatico e le curiosità culturali, ma anche per chi sta organizzando un viaggio e vuole entrare nell’atmosfera ancora prima di partire.

I viaggi in treno hanno qualcosa di profondamente romantico. Ti costringono a rallentare, a guardare il paesaggio cambiare fuori dal finestrino, a sentire davvero la distanza tra un luogo e l’altro.

Questo volume illustrato di National Geographic raccoglie alcuni degli itinerari ferroviari più spettacolari del mondo: treni di lusso, convogli storici, locomotive a vapore e percorsi immersi nella natura più incontaminata.

Dalle montagne alle grandi città, ogni tratta diventa un’esperienza narrativa oltre che turistica. Le immagini sono magnifiche, ma il valore del libro sta anche nelle informazioni pratiche e nelle curiosità storiche dedicate alle ferrovie e ai territori attraversati.

Un libro che fa venire voglia di prenotare immediatamente un biglietto e partire senza sapere bene dove si arriverà.

“We Love Korea”, di Paolo Quilici, Cairo

Negli ultimi anni la Corea del Sud è diventata un fenomeno globale. K-pop, K-drama, skincare, cinema, moda, webtoon: l’Hallyu ha conquistato il mondo intero.

Paolo Quilici accompagna il lettore dentro questo universo con uno sguardo appassionato ma anche estremamente rispettoso della cultura coreana. Il libro alterna consigli pratici a riflessioni sulle tradizioni, sulle abitudini quotidiane e sulle contraddizioni di una delle società più innovative del pianeta.

Non si parla solo di Seoul e shopping: si entra nei rituali, nei modi di dire, nel rapporto con il cibo, nella gentilezza formale coreana e persino in ciò che è meglio evitare per non risultare maleducati.

È il libro ideale per chi ama i drama coreani, i BTS, il cinema di Bong Joon-ho o semplicemente vuole capire perché il mondo sia diventato improvvisamente ossessionato dalla Corea.

“Europa in 100 weekend”, Lonely Planet

Non sempre serve partire per settimane. A volte bastano due o tre giorni per sentirsi altrove.

Questo volume di Lonely Planet raccoglie cento idee di viaggio sparse per tutta Europa: città famose e luoghi meno conosciuti, fiordi nordici, spiagge mediterranee, paesini sospesi nel tempo, capitali artistiche e itinerari immersi nella natura.

Il libro è pensato per chi ama i weekend lunghi, i city break e le fughe improvvise. Oltre agli itinerari, contiene suggerimenti pratici su cosa vedere, dove mangiare, quando partire e come organizzarsi senza stress.

Sfogliarlo è quasi pericoloso: ogni pagina fa venire voglia di aprire subito Skyscanner o prenotare un treno.

Questo è il tipo di libro che si tiene sul tavolino del salotto e si sfoglia continuamente, anche senza una meta precisa in mente.

National Geographic raccoglie 225 destinazioni spettacolari sparse in tutto il mondo: hotel costruiti nella roccia, paesaggi impossibili, villaggi remoti, deserti, foreste tropicali, città sospese tra passato e futuro.

Più che una guida, sembra un archivio del desiderio umano di esplorare. Le fotografie sono straordinarie e ogni luogo viene raccontato attraverso esperienze, emozioni e dettagli capaci di trasformare il viaggio in qualcosa di quasi cinematografico.

Perfetto per chi sogna spesso ad occhi aperti e ama collezionare mete future anche solo con l’immaginazione.