10 libri in uscita a giugno 2026

Giugno 2026 porta con sé libri attraversati da sparizioni, memorie che tornano a galla, famiglie spezzate, città oscure e donne che cercano di sopravvivere a sistemi violenti, politici o emotivi. Tra thriller psicologici, narrativa letteraria internazionale e romanzi che uniscono mistero e critica sociale, le nuove uscite di questo mese sembrano avere tutte qualcosa in…

Giugno 2026 porta con sé libri attraversati da sparizioni, memorie che tornano a galla, famiglie spezzate, città oscure e donne che cercano di sopravvivere a sistemi violenti, politici o emotivi. Tra thriller psicologici, narrativa letteraria internazionale e romanzi che uniscono mistero e critica sociale, le nuove uscite di questo mese sembrano avere tutte qualcosa in comune: il passato non resta mai davvero sepolto.

Dall’Islanda gelida ai boschi irlandesi, da Istanbul a New York, passando per la Corea del XVI secolo e le atmosfere inquietanti dell’Area X, giugno si trasforma in un viaggio dentro identità fragili, segreti rimossi e ossessioni capaci di cambiare una vita.

I 10 libri più interessanti in uscita a giugno 2026

“Anita de Monte ride per ultima”, di Xochitl Gonzalez, tradotto da Giuseppina Oneto, Fazi Editore

Autunno 1985. Anita de Monte è una giovane artista cubana nel pieno della sua ascesa nel mondo dell’arte newyorkese. Frequenta i salotti più esclusivi di Manhattan, espone accanto ai grandi nomi e vive accanto a un marito celebrato da tutti, lo scultore Jack Martin. Poi una notte muore precipitando da una finestra. Un caso archiviato troppo velocemente, destinato a diventare leggenda e poi silenzio.

Anni dopo, una studentessa di storia dell’arte si imbatte nella sua figura dimenticata e comprende che dietro quella morte esiste qualcosa di molto più scomodo. Xochitl Gonzalez costruisce così un romanzo che parla di razzismo culturale, classismo, potere maschile e cancellazione delle donne nel sistema artistico occidentale. Il fascino di questo libro sta anche nella capacità di muoversi tra due epoche diverse mostrando quanto facilmente il successo femminile possa essere manipolato, riscritto o eliminato.

“Assoluzione”, di Jeff VanderMeer, Einaudi

L’Area X non è mai davvero finita. Dopo il successo della celebre trilogia iniziata con “Annientamento”, Jeff VanderMeer torna nel suo universo visionario con un romanzo che è insieme sequel e prequel, pronto a riaprire tutte le domande lasciate sospese.

Animali mutati, biologi inviati in missione, misteriosi esperimenti e foreste che sembrano vive trasformano “Assoluzione” in una nuova immersione nell’ignoto. VanderMeer continua a usare la fantascienza come strumento per parlare del rapporto distruttivo tra uomo e natura, della memoria e della dissoluzione dell’identità. Il risultato è un libro inquietante e ipnotico, destinato a conquistare chi ama la narrativa weird e le atmosfere al confine tra horror e fantascienza filosofica.

“La biblioteca dei manoscritti segreti”, di Gilly Macmillan, Newton Compton Editori

Un cadavere trovato sulle coste scozzesi. Un frammento di ricamo antico. Due società segrete femminili pronte a tutto pur di impossessarsi di un misterioso manoscritto medievale.

Gilly Macmillan intreccia thriller storico e suspense contemporanea in una storia che attraversa secoli di potere occulto, archivi nascosti e verità manipolate. L’atmosfera ricorda certi mystery anglosassoni tra biblioteche polverose, ordini segreti e investigatrici costrette a muoversi in territori dove la cultura stessa diventa arma politica. Un romanzo perfetto per chi ama i misteri letterari e le storie costruite attorno a documenti perduti e società clandestine.

“Cadavere nei ghiacci”, di Satu Rämö, Newton Compton Editori

La detective Hildur Rúnarsdóttir torna a indagare in un’Islanda fredda, isolata e piena di ferite mai guarite. Stavolta tutto parte dall’omicidio di un politico locale, ma l’indagine finisce presto per intrecciarsi con segreti del passato e sparizioni irrisolte.

Satu Rämö continua a costruire un noir nordico fortemente atmosferico, dove il paesaggio diventa quasi un personaggio. Neve, silenzi, traumi familiari e comunità chiuse rendono questo thriller molto più di un semplice poliziesco. Dietro il caso criminale emerge infatti una riflessione sulla memoria e sulla difficoltà di lasciarsi alle spalle il dolore.

“Camere oscure”, di Rebecca Hannigan, Bompiani

Due ragazzine entrano in un bosco irlandese durante il solstizio d’estate del 1999. Solo una torna indietro. Vent’anni dopo il mistero non è ancora stato risolto.

Rebecca Hannigan costruisce un thriller psicologico che mescola cold case, ossessione e memoria collettiva. Il bosco di Hanging Woods diventa il centro magnetico della storia, uno spazio quasi mitologico in cui il male sembra essersi nascosto per decenni. Il romanzo gioca continuamente sul confine tra ricordo e rimozione, mostrando come una piccola comunità possa diventare complice del silenzio. Perfetto per chi ama le atmosfere cupe della narrativa irlandese contemporanea.

“La casa turca”, di Açelya Yönaç, Neri Pozza

Istanbul vista dall’alto non è più la città che Asena Bulut ricordava. Dopo venticinque anni lontana dalla Turchia, la donna torna nella sua terra d’origine con due identità, due lingue e il peso di un fratello scomparso.

“La casa turca” è un romanzo sull’esilio, sulla memoria e sulla frattura interiore di chi vive tra culture diverse. Açelya Yönaç racconta una Istanbul malinconica e stratificata, attraversata da tensioni politiche, fantasmi familiari e desideri di appartenenza impossibili da ricucire del tutto. Un esordio poetico e profondamente identitario che sembra destinato a lasciare il segno nella narrativa internazionale.

“Chi è senza peccato”, di Jane Harper, Bompiani

Jane Harper torna nell’outback australiano con uno dei suoi thriller più celebri. Aaron Falk rientra nella sua cittadina natale per partecipare ai funerali di un vecchio amico morto insieme alla moglie e al figlio in quello che sembra un omicidio-suicidio.

Ma il passato torna subito a bussare alla porta. Vecchi segreti, una morte irrisolta e una comunità consumata dalla siccità trasformano il ritorno di Falk in un incubo. Harper è maestra nel raccontare territori estremi e psicologie soffocate dal senso di colpa. Anche qui il paesaggio australiano, arido e crudele, diventa specchio perfetto dei personaggi.

“La colpevole”, di B.A. Paris, Nord

Una donna osservata, seguita, controllata. Telefonate mute, mazzi di fiori anonimi e un passato che non smette di tornare.

B.A. Paris continua a dominare il thriller psicologico domestico con una storia fatta di paranoia, trauma e identità nascoste. La protagonista, Nell, porta dentro di sé un segreto legato a un delitto avvenuto quattordici anni prima. Da quel momento la sua vita si trasforma in un labirinto di paura e sospetto. Un romanzo costruito per chi ama tensione continua, colpi di scena e protagoniste fragili ma determinate.

“Confessioni”, di Catherine Airey, Mondadori

New York dopo l’11 settembre. Irlanda anni Settanta. Archivi nascosti, cassette di videogiochi, collettivi femministi e segreti di famiglia.

“Confessioni” intreccia più generazioni femminili attraverso una storia che parla di identità, maternità, memoria politica e traumi ereditati. Catherine Airey costruisce un romanzo emotivamente molto potente, in cui il passato esercita una forza gravitazionale capace di modellare il presente. L’Irlanda del referendum sull’aborto, l’America ferita dalle Torri Gemelle e le vite di donne separate dal tempo diventano i tasselli di una grande narrazione familiare e sociale.

“A crane among wolves. La speranza è pericolosa, l’amore è letale”, di June Hur, tradotto da Tessa Bernardi, Il castoro off

Corea del 1506. Un regno oppresso da un sovrano crudele che brucia libri, rapisce donne e governa attraverso il terrore.

June Hur mescola romance storico, intrigo politico e atmosfera dark in una storia ambientata durante la dinastia Joseon. Iseul parte per salvare la sorella rapita dal re e finisce coinvolta in una rete di complotti insieme al principe Daehyun, deciso a rovesciare il tiranno. Il romanzo unisce ritmo, tensione e ricostruzione storica in modo molto cinematografico, conquistando chi ama i drammi coreani storici e le storie d’amore nate nel caos della ribellione.